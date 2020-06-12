فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Postponed
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
19 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
82 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
103 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
131 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
138 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
152 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
166 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو ستخوض تجارب على حلبة ريد بُل رينغ بسيارة 2018

المشاركات
التعليقات
رينو ستخوض تجارب على حلبة ريد بُل رينغ بسيارة 2018
12-06-2020

يتّجه الصانع الفرنسي رينو لخوض تجارب بسيارته من موسم 2018 من بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة ريد بُ رينغ في الأسبوع المقبل في محاولة للتجهّز للجولة الافتتاحيّة على الحلبة النمساويّة الشهر المقبل.

سيجلس دانيال ريكاردو وإستيبان أوكون خلف مقود السيارة ليومٍ كاملٍ لكلٍ منهما في 16 و17 يونيو الجاري. وسيقود ريكاردو خلال اليوم الأوّل، على أن يستلم زميله المهام في التالي.

وجاء قرار استخدام سيارة "آر.اس18" ليسمح للصانع الفرنسيّ بقطع مسافات غير محدودة، كون السيارات القديمة قبل عامين على الأقلّ لا تخضع لقيود التجارب الحاليّة.

وكانت مرسيدس قد أصبحت الفريق الأوّل الذي يختبر سيارة 2018 في سيلفرستون مطلع هذا الأسبوع في ظلّ تحضيراتها لبداية موسم الفورمولا واحد.

وجاء قرار رينو بإجراء التجارب على حلبة ريد بُل رينغ ليكون مثيرًا للاهتمام كونه سيمنح الفريق والسائقين بعض المعلومات الإضافيّة حول بيئة العمل وخصائص الحلبة قبل أسبوعَين فقط من انطلاق منافسات الفورمولا واحد على ذات الحلبة.

لكن فضلًا عن الفوائد الواضحة لإقامة التجارب في النمسا، علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ اختيار الفريق لموقع إقامة التجارب لم يكن بحريّة مطلقة بالنظر إلى قيود الحجر الصحيّ المفروضة في عددٍ من مناطق أخرى.

إذ في ظلّ فرض المملكة المتّحدة وفرنسا لفترة حجرٍ صحيّ إجباريّة لمدّة 14 يومًا على المسافرين الوافدين، وبالنظر إلى أنّ عمليّات رينو تنقسم بين بريطانيا وفرنسا، فقد وجد الفريق نفسه غير قادرٍ على إجراء التجارب في أيٍ من هذين البلدين.

وكان إجراء تجارب في سيلفرستون أو بول ريكار الخيار البديهيّ للفريق، لكن تبيّن بأنّه من المستحيل إجراء ذلك بسبب الحاجة لسفر طاقم الهيكل، أو طاقم المحرّك والدخول في فترة حجرٍ صحي بأسبوعين قبل التجارب.

ومع اجتياز النمسا لأسوأ مرحلة في الوباء، وعدم فرضها لأيّة قيود حجر صحي على المسافرين الوافدين، فقد مهّد ذلك الطريق أمام الفريق لإجراء التجارب هناك، خاصة مع إقامة السباق الأوّل على ذات الحلبة في 5 يوليو.

وشكر بيانٌ من فريق رينو طاقمه على عمله خلال هذه الصعوبات من أجل إنجاح هذه التجارب قبل السباق الأوّل.

وجاء في البيان: "شكرًا لكم جميع يا أعضاء الفريق الذين عملتم على إيجاد الحلول اللوجيستيّة من أجل منح سائقينا أفضل تحضيرات ممكنة لأوّل سباقَين في النمسا".

المقال التالي
ازدياد حظوظ حلبة إيمولا باستضافة سباق فورمولا واحد بعد تجديد رخصتها 

المقال السابق

ازدياد حظوظ حلبة إيمولا باستضافة سباق فورمولا واحد بعد تجديد رخصتها 
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

برون: البحرين قد تجري السباق الثاني على حلبة "شبه بيضويّة"

2
فورمولا 1

ازدياد حظوظ حلبة إيمولا باستضافة سباق فورمولا واحد بعد تجديد رخصتها 

3
فورمولا 1

إلغاء سباقات أذربيجان وسنغافورة واليابان للفورمولا واحد

4
فورمولا 1

مرسيدس تعود إلى الحلبة مع انطلاق تجارب سيلفرستون

5
فورمولا 1

رسميًا: سباقات الفورمولا واحد مجانًا على قناة MBC Action بدءًا من 2019

أحدث ملفات الفيديو

أول انتصارات لويس هاميلتون في الفورمولا واحد 03:00
فورمولا 1

أول انتصارات لويس هاميلتون في الفورمولا واحد

عندما لمع نجم سينا وبيلوف في موناكو 03:27
فورمولا 1

عندما لمع نجم سينا وبيلوف في موناكو

الأجنحة الغريبة لسيارات الفورمولا واحد 07:36
فورمولا 1

الأجنحة الغريبة لسيارات الفورمولا واحد

أول انتصار يحققه مايكل شوماخر مع فيراري 03:15
فورمولا 1

أول انتصار يحققه مايكل شوماخر مع فيراري

ماذا يحصل مع ويليامز في الفورمولا واحد؟ 12:15
فورمولا 1

ماذا يحصل مع ويليامز في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

رينو ستخوض تجارب على حلبة ريد بُل رينغ بسيارة 2018
فورمولا 1

رينو ستخوض تجارب على حلبة ريد بُل رينغ بسيارة 2018

ازدياد حظوظ حلبة إيمولا باستضافة سباق فورمولا واحد بعد تجديد رخصتها 
فورمولا 1

ازدياد حظوظ حلبة إيمولا باستضافة سباق فورمولا واحد بعد تجديد رخصتها 

شبكة الانطلاق المعكوسة "ما زالت مطروحة" لموسم 2021 في الفورمولا واحد
فورمولا 1

شبكة الانطلاق المعكوسة "ما زالت مطروحة" لموسم 2021 في الفورمولا واحد

باريكيللو: على ساينز التعامل مع شعور "القلق" في فيراري
فورمولا 1

باريكيللو: على ساينز التعامل مع شعور "القلق" في فيراري

إلغاء سباقات أذربيجان وسنغافورة واليابان للفورمولا واحد
فورمولا 1

إلغاء سباقات أذربيجان وسنغافورة واليابان للفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.