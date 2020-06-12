رينو ستخوض تجارب على حلبة ريد بُل رينغ بسيارة 2018

سيجلس دانيال ريكاردو وإستيبان أوكون خلف مقود السيارة ليومٍ كاملٍ لكلٍ منهما في 16 و17 يونيو الجاري. وسيقود ريكاردو خلال اليوم الأوّل، على أن يستلم زميله المهام في التالي.

وجاء قرار استخدام سيارة "آر.اس18" ليسمح للصانع الفرنسيّ بقطع مسافات غير محدودة، كون السيارات القديمة قبل عامين على الأقلّ لا تخضع لقيود التجارب الحاليّة.

وكانت مرسيدس قد أصبحت الفريق الأوّل الذي يختبر سيارة 2018 في سيلفرستون مطلع هذا الأسبوع في ظلّ تحضيراتها لبداية موسم الفورمولا واحد.

وجاء قرار رينو بإجراء التجارب على حلبة ريد بُل رينغ ليكون مثيرًا للاهتمام كونه سيمنح الفريق والسائقين بعض المعلومات الإضافيّة حول بيئة العمل وخصائص الحلبة قبل أسبوعَين فقط من انطلاق منافسات الفورمولا واحد على ذات الحلبة.

لكن فضلًا عن الفوائد الواضحة لإقامة التجارب في النمسا، علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ اختيار الفريق لموقع إقامة التجارب لم يكن بحريّة مطلقة بالنظر إلى قيود الحجر الصحيّ المفروضة في عددٍ من مناطق أخرى.

إذ في ظلّ فرض المملكة المتّحدة وفرنسا لفترة حجرٍ صحيّ إجباريّة لمدّة 14 يومًا على المسافرين الوافدين، وبالنظر إلى أنّ عمليّات رينو تنقسم بين بريطانيا وفرنسا، فقد وجد الفريق نفسه غير قادرٍ على إجراء التجارب في أيٍ من هذين البلدين.

وكان إجراء تجارب في سيلفرستون أو بول ريكار الخيار البديهيّ للفريق، لكن تبيّن بأنّه من المستحيل إجراء ذلك بسبب الحاجة لسفر طاقم الهيكل، أو طاقم المحرّك والدخول في فترة حجرٍ صحي بأسبوعين قبل التجارب.

ومع اجتياز النمسا لأسوأ مرحلة في الوباء، وعدم فرضها لأيّة قيود حجر صحي على المسافرين الوافدين، فقد مهّد ذلك الطريق أمام الفريق لإجراء التجارب هناك، خاصة مع إقامة السباق الأوّل على ذات الحلبة في 5 يوليو.

وشكر بيانٌ من فريق رينو طاقمه على عمله خلال هذه الصعوبات من أجل إنجاح هذه التجارب قبل السباق الأوّل.

وجاء في البيان: "شكرًا لكم جميع يا أعضاء الفريق الذين عملتم على إيجاد الحلول اللوجيستيّة من أجل منح سائقينا أفضل تحضيرات ممكنة لأوّل سباقَين في النمسا".