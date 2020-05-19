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رينو حريصة على خفض مرتّبات السائقين في الفورولا واحد

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رينو حريصة على خفض مرتّبات السائقين في الفورولا واحد
19-05-2020

قال سيريل أبيتبول مدير فريق رينو للفورمولا واحد أنّ هناك حاجة لـ "تفكير منطقيّ" أكثر من قبل الفرق بخصوص رواتب السائقين في ظلّ المحادثات الجارية من أجل جعل الرياضة مستدامة أكثر.

تخوض فرق الفورمولا واحد حاليًا محادثات من أجل التحكّم أكثر في النفقات والتكاليف، على إثر أزمة وباء "كوفيد-19"، حيث تُركّز على سقف نفقات بـ 145 مليون دولار بدءًا من العام المقبل.

وكانت خطّة سقف النفقات الأصليّة التي اعتُمدت في أكتوبر الماضي وتضمّنت استثناءً لعددٍ من النفقات مثل رواتب السائقين، لكنّ مدراء الفرق يحرصون على تضمين الرواتب في السقف من أجل منع خروجها عن السيطرة.

وأكّد أبيتبول أنّ هناك محادثات حيال رواتب السائقين ضمن المحادثات الجارية بين الفرق في ما يتعلّق بسقف النفقات، حيث تأمل العديد من الأطراف التوصّل إلى صيغة نهائيّة في المستقبل القريب".

وقال أبيتبول أنّه في حين أنّ هذه المسألة فرضت تعقيدات إضافيّة بالنظر إلى الطبيعة القانونيّة للعقود الفرديّة للسائقين وطول فترات التعاقد، إلّا أنّه شعر بأنّه من المهمّ لمستقبل الفورمولا واحد التحكّم في الرواتب ضمن حقبة سقف النفقات.

وقال الفرنسيّ لقناة "سكاي اف1": "ذلك جزء من النقاش، جزء ممّا هو مطروٌ على الطاولة، لكن هناك تعقيدات قانونيّة إضافيّة، كوننا نحتاج للتأكّد من أنّ كلّ شيء قانوني، من ناحية أنّنا نحتاج للتأكّد من قدرتنا على فرض ذلك".

وأكمل: "كما أنّ هناك تعقيدات إضافيّة بالنظر إلى امتلاك عددٍ من السائقين لعقود طويلة الأمد، لذا تهنيّ لماكس فيرشتابن من تلك الناحية".

وأردف: "لكنّني أعتقد بأنّنا إن احتجنا لاعتماد استثناءات للأنظمة لتكون أكثر استدامة لمستقبل الرياضة، فإنّنا بحاجة لفعل ذلك".

ثمّ تابع: "أي لا يجب أن يكون هناك أيّ فرد، أو أي وضع معيّن – وفي هذه الحالة لدينا عقدا ماكس وشارل لوكلير – لمنع هذه الإجراء".

وأكمل: "نعتقد بأنّ اعتماد بعض التفكير المنطقيّ على صعيد مرتّبات السائقين سيكون مناسبًا بالنظر إلى أنّ هناك العديد من الموظّفين الذين سيفقدون وظائفهم بسبب سقف النفقات".

ويُعتقد بأنّ ريكاردو كان من بين أعلى السائقين أجرًا في البطولة إثر انتقاله من ريد بُل إلى رينو في نهاية 2018.

وسينضمّ الأسترالي إلى مكلارين في العام المقبل، تاركًا مقعدًا شاغرًا في صفوف رين لموسم 2021 بجوار إستيبان أوكون.

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