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رينو على استعداد لتزويد ريد بُل بالمحركات في 2022

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رينو على استعداد لتزويد ريد بُل بالمحركات في 2022

أشارت رينو إلى أنها تنوي تزويد فريقَي ريد بُل وألفا تاوري بالمحرّكات بعد قرار هوندا الانسحاب من الفورمولا واحد مع نهاية موسم 2021.

بدأ الفريقان عمليات البحث عن شريكٍ بديل لموسم 2022 بعد أن أعلنت هوندا صباح الجمعة وضع حدٍ لبرنامجها في الفورمولا واحد مع نهاية الموسم المقبل.

وكانت رينو قد زوّدت ريد بُل بالمحرّكات بين 2007 و2018، وفاز الشريكان بأربعة ألقاب مزدوجة. لكنّ علاقتهما تدهورت وانتهت بصورة سيّئة، إلى جانب تلاسنٍ شخصي بين سيريل أبيتبول مدير فريق رينو وكريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل.

ويفرض الملحق 9 من القوانين الرياضيّة للفورمولا واحد على المُصنّع الذي يُزوّد أقلّ عددٍ من الفرق بتزويد الفرق التي لا تملك بديلًا آخر. وسيكون لدى مرسيدس أربعة فرق ولفيراري ثلاثٌ في العام المقبل، بينما تلتزم رينو حاليًا بفريقها فقط الذي سيُصبح تحت مسمّى ألبين.

وقال أبيتبول أنّ الصانع الفرنسي لم يتلقَ أيّ تواصل من ريد بُل منذ الإعلان، لكنّه جاهزٌ للإيفاء بشرط "فيا" لتزويد الفريقين في حال طُرح ذلك.

وقال الفرنسي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "يُمكنني أن أؤكّد أنّنا لم نخض أيّة محادثات مطلقًا في هذه المرحلة. بتواجدنا في هذه الرياضة فإنّنا نعي القوانين بشكلٍ كامل، وننوي الامتثال لها ولالتزاماتنا".

وأضاف: "من الواضح أنّ المسألة أكثر تفصيلًا، نحتاج لأن يُطلب منّا ذلك، ولم يُطلب منّا ذلك بعد، وثانيًا هناك ظروفٌ خاصة جدًا ليحدث ذلك، بما في ذلك التوقيت. لكنّنا بعيدون عن ذلك المجال، وهو الذي يبدأ من ربيع العام المقبل. نعلم أنّ الكثير من الأمور يُمكن أن تحدث في فترة قصيرة في الفورمولا واحد، وربيع 2021 ليس بعيدًا للغاية".

وأردف: "يُمكن أن يحدث أيّ شيء. مثلما قلت فإنّنا ننوي الامتثال للقوانين".

وعندما سُئل إن كانت شراكة جديدة مع ريد بُل ستكون غريبة بالنظر إلى النزاعات السابقة، أجاب أبيتبول: "أعتقد ذلك، لكنّنا نحتاج للنظر إلى الرياضة. أعتقد بأنّنا لا نزال بعيدين عن بلوغ ذلك. لا يُمكنني أن أتخيّل أنّ ريد بُل لم تكن لها خطّة ما خلف الكواليس".

وأكمل: "من الواضح أنّهم كانوا يعلمون ذلك، بجعبة هيلموت ماركو وهورنر الكثير من التحرّكات والحلول. لا أتوقّع بأن نكون خطّتهم الرئيسيّة".

وقال أبيتبول أنّ قرار هوندا بالانسحاب لم يكن بمثابة المفاجأة الكبيرة بالنسبة إليه.

وقال: "نعلم بأنّ شيئًا ما قد يحدث على الدوام. علمنا أنّ عليهم تأكيد موقفهم لما بعد 2021، والآن هو الوقت الأنسب على الأرجح لفعل ذلك، ربّما كان تأخير التأكيد علامة على ذلك، لأنّني عندما أرى مدى تقدّمنا في برنامج تصميم محرّك 2022، فأعتقد بأنّ تلك بمثابة علامة".

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