فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
27 أكتوبر
التجارب الحرّة الأولى الآن . . .
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
12 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
40 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

رينو تنضم إلى فيراري في معارضتها لتجميد تطوير المحركات بدءاً من 2022

المشاركات
التعليقات
رينو تنضم إلى فيراري في معارضتها لتجميد تطوير المحركات بدءاً من 2022

انضمت رينو إلى فيراري في معارضتها لأية خطوة قد تتخذها الفورمولا واحد حيال تجميد تطوير المحركات بدءاً من موسم 2022.

تم طرح فكرة تجميد تطوير المحركات من قبل ريد بُل ضمن سعيها لإيجاد طريقة للاستحواذ على مشروع محركات هوندا، كي تتمكن من تطوير محركات خاصة بها بعد انسحاب العلامة اليابانية من الفورمولا واحد.

وأكد فريق ريد بُل أنه لن يقدم على هذه الخطوة إلا في حال تم تجميد تطوير المحركات، إذ لا يمكنه تحمل تكاليف التطوير الهائلة التي تترتب على تطوير المحركات.

وتغييرٌ في قوانين الفورمولا واحد لتجميد تطوير المحرك بدءًا من 2022 سيتطلّب دعمًا من الفرق المنافسة، ولا سيّما فيراري، والتي تحمل حق الرفض "الفيتو" التقني على القوانين كجزء من اتفاقية كونكورد الجديدة.

لكن رينو بدورها كشفت أنها تعارض الفكرة كذلك، مثل فيراري.

حيث قال سيريل أبيتبول مدير فريق رينو على هامش جائزة إيميليا رومانيا الكبرى: "لو سألتموني قبل ستة أشهر، لكنا ضغطنا أكثر نحو سقف ميزانيات أقل لمحاولة الحدّ من تكاليف تطوير الهياكل، وكذلك خفض النفقات المتعلقة بالمحركات عن طريق قبول تجميد التطوير".

وتابع: "لكن ريد بُل هوندا كانت ضد ذلك، وقد قبلنا رأيهم".

وأردف: "لذا واصلنا عملنا. ومنذ ذلك الحين عملنا بشكل كبير جداً على محرك 2022، ولو سألتموني اليوم حيال رأيي، فإن موقفي قد تغير بالتأكيد عما كان عليه منذ ستة أشهر".

واستطرد: "أنا ضد فكرة تجميد تطوير المحركات. ليست لدينا أية نية لإيقاف العمل على ما سيكون منصّة هامة جداً بالنسبة لنا. نحن لا نقبل بهذه الفكرة الآن".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، يعي كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنه لن يوافق جميع المنافسين على فكرة تجميد التطوير، لهذا السبب يود من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، التدخل.

فقال: "أعتقد أن أغلب تلك الاعتراضات نابعة من المصالح الشخصية، ومهمة القائمين على البطولة تتمحور حول النظر إلى الصورة العامة ومصلحة الفورمولا واحد ككل".

وأكمل: "خسرنا هوندا كمصنّع، وتلك أخبار كارثية للبطولة. وفي حال استحوذت ريد بُل على مشروع محرك هوندا، فلن قادرين على تحمل التكاليف التطويرية خاصة مع الوضع العالمي الحالي".

واسترسل: "أعتقد أن هناك نقاشات بنّاءة الآن بين مالكي الأسهم التجارية و’فيا’. أعتقد أنه هناك ضرورة للقيام بأمر ما من أجل جذب المزيد من المصنعين للبطولة. وهذا ما سيحصل باعتقادي".

وتابع: "علينا إيجاد حلول لهذه المسألة خلال الأسابيع المقبلة".

من جهته، يرى أبيتبول أنّ تركيز رينو الحقيقي يتمحور حول قوانين المحركات المستقبلية التي ستبدأ في 2026.

فقال مختتماً: "علينا الكلام حول الحلول المستقبلية على المدى المتوسط وكذلك البعيد. إضافة إلى الاهتمام بمسألة الاستدامة أيضاً".

اقرأ أيضاً:

فيراري: لا يوجد فارق كبير في البيانات بين فيتيل ولوكلير

المقال السابق

فيراري: لا يوجد فارق كبير في البيانات بين فيتيل ولوكلير
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2020

رينو تنضم إلى فيراري في معارضتها لتجميد تطوير المحركات بدءاً من 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو تنضم إلى فيراري في معارضتها لتجميد تطوير المحركات بدءاً من 2022

فيرشتابن يقبل أنّ تعليقاته على اللاسلكي في بورتيماو "لم تكن صائبة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يقبل أنّ تعليقاته على اللاسلكي في بورتيماو "لم تكن صائبة"

فيراري: لا يوجد فارق كبير في البيانات بين فيتيل ولوكلير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري: لا يوجد فارق كبير في البيانات بين فيتيل ولوكلير

رسميًا: استمرار رايكونن وجيوفينازي مع ألفا روميو لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رسميًا: استمرار رايكونن وجيوفينازي مع ألفا روميو لموسم 2021

تحليل تقني: كيف ساعدت فكرة قديمة على تحسين تقدّم فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: كيف ساعدت فكرة قديمة على تحسين تقدّم فيراري

بينوتو تدرّب ثلاث مرّات على ما سيقوله قبل اتّصاله بفيتيل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو تدرّب ثلاث مرّات على ما سيقوله قبل اتّصاله بفيتيل

أحدث الأخبار

رينو تنضم إلى فيراري في معارضتها لتجميد تطوير المحركات بدءاً من 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو تنضم إلى فيراري في معارضتها لتجميد تطوير المحركات بدءاً من 2022

فيراري: لا يوجد فارق كبير في البيانات بين فيتيل ولوكلير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري: لا يوجد فارق كبير في البيانات بين فيتيل ولوكلير

وولف: الفورمولا واحد قد تحتاج لأن تكون "متكيّفة" مع موجة كورونا الثانية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: الفورمولا واحد قد تحتاج لأن تكون "متكيّفة" مع موجة كورونا الثانية

فيراري تتّجه لاتّخاذ قرارها بشأن ترقية ناشئها قبل الجولة الختاميّة للفورمولا 2
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تتّجه لاتّخاذ قرارها بشأن ترقية ناشئها قبل الجولة الختاميّة للفورمولا 2

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2020

2
فورمولا 1

رينو تنضم إلى فيراري في معارضتها لتجميد تطوير المحركات بدءاً من 2022

46د
3
فورمولا 1

فيرشتابن يقبل أنّ تعليقاته على اللاسلكي في بورتيماو "لم تكن صائبة"

4
فورمولا 1

فيراري: لا يوجد فارق كبير في البيانات بين فيتيل ولوكلير

5
فورمولا 1

رسميًا: استمرار رايكونن وجيوفينازي مع ألفا روميو لموسم 2021

أحدث الأخبار

رينو تنضم إلى فيراري في معارضتها لتجميد تطوير المحركات بدءاً من 2022
فورمولا 1

رينو تنضم إلى فيراري في معارضتها لتجميد تطوير المحركات بدءاً من 2022

فيراري: لا يوجد فارق كبير في البيانات بين فيتيل ولوكلير
فورمولا 1

فيراري: لا يوجد فارق كبير في البيانات بين فيتيل ولوكلير

وولف: الفورمولا واحد قد تحتاج لأن تكون "متكيّفة" مع موجة كورونا الثانية
فورمولا 1

وولف: الفورمولا واحد قد تحتاج لأن تكون "متكيّفة" مع موجة كورونا الثانية

فيراري تتّجه لاتّخاذ قرارها بشأن ترقية ناشئها قبل الجولة الختاميّة للفورمولا 2
فورمولا 1

فيراري تتّجه لاتّخاذ قرارها بشأن ترقية ناشئها قبل الجولة الختاميّة للفورمولا 2

غاسلي سيتسابق بخوذة تذكاريّة لسينا في إيمولا
فورمولا 1

غاسلي سيتسابق بخوذة تذكاريّة لسينا في إيمولا

أحدث ملفات الفيديو

أهم ما يمكن استخلاصه من يوم الجمعة في إيمولا 03:21
فورمولا 1

أهم ما يمكن استخلاصه من يوم الجمعة في إيمولا

كل ما تودّ معرفته عن حلبة إيمولا في الفورمولا واحد 06:56
فورمولا 1

كل ما تودّ معرفته عن حلبة إيمولا في الفورمولا واحد

أجمل اللحظات في إيمولا 05:33
فورمولا 1

أجمل اللحظات في إيمولا

كيف تستعد فرق الفورمولا واحد لموسم 2021 07:22
فورمولا 1

كيف تستعد فرق الفورمولا واحد لموسم 2021

مراجعة كاملة لسباق البرتغال 2020 في الفورمولا واحد 19:08
فورمولا 1

مراجعة كاملة لسباق البرتغال 2020 في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.