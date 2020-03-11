رينو تكشف رسميًا عن كسوتها اللونيّة لموسم 2020
كشفت رينو رسميًا عن كسوة سيارتها الكاملة لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد قبيل جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحيّة.
قدّم فريق رينو سيارته الجديدة "آر.اس20" بحلّتها الكاملة بألوان الفريق لموسم 2020 للمرّة الأولى ضمن حدثٍ في ألبرت بارك اليوم الأربعاء، حيث حافظ على اللونين الأصفر والأسود التقليديين.
وتتشابه كسوة 2020 بشكلٍ كبير مع سابقتها، إلّا أنّ التغيير الأبرز تمثّل في انتقال الجناح الخلفيّ من الأصفر إلى الأسود.
ويأتي ذلك كجزء من صفقة رعاية بارزة جديدة مع شركة "دي بي وورلد" التي تتضمّن ظهورها على الجناحَين الأمامي والخلفيّ.
وكان دانيال ريكاردو وإستيبان أوكون حاضرين في حفل التقديم، حيث ظهرا بكسوتهما الجديدة للمرّة الأولى بعد أن اقتصر الفريق على كسوة سوداء بالكامل في التجارب الشتويّة.
وبات فريق رينو آخر الفرق التي تؤكّد رسميًا ألوانها التسابقيّة لموسم 2020 بعد أن استخدمت جميع الفرق الأخرى ألوانها الرسميّة خلال التجارب الشتويّة الشهر الماضي.
كسوة سيارة رينو "آر.اس20"
الصورة من قبل: رينو
كسوة سيارة رينو "آر.اس20"
الصورة من قبل: فريق رينو
كسوة سيارة رينو "آر.اس20"
الصورة من قبل: رينو
كسوة سيارة رينو "آر.اس20"
الصورة من قبل: رينو
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رينو تكشف رسميًا عن كسوتها اللونيّة لموسم 2020
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