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رينو تقيّم إمكانية استعمال المبدأ التصميمي لمحرك مرسيدس

كشفت رينو أنها تقيم فكرة الانتقال لاستعمال مبدأ تصميمي مماثل لما تستعمله مرسيدس في محركاتها، وذلك عبر فصل الشاحن التوربيني والضاغط ضمن وحدة الطاقة، كجزء من استعداداتها للتغير الكبير المرتقب في قوانين الفورمولا واحد التقنية بدءاً من 2022.

رينو تقيّم إمكانية استعمال المبدأ التصميمي لمحرك مرسيدس

العام الماضي، قرر المصنع الفرنسي تأجيل تقديم محركه الجديد لموسم 2022، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وذلك يعني أنه يستعمل محركاً محدثاً للموسم الحالي، لكن العلامة الفرنسية باتت تمتلك المزيد من الوقت لتقييم إمكانية إدخال تغييرات أكبر على وحدة طاقتها للموسم المقبل.

وإحدى الأفكار التي تم التطرق إليها هي إمكانية تبني تصميم محرك مرسيدس في الفصل بين الشاحن التوربيني والضاغط ضمن وحدة الطاقة.

وكانت مرسيدس قد اتخذت هذا المبدأ منذ بداية حقبة المحركات الهجينة، ويبدو أن محاسن هذه الطريقة تتمحور حول توضيب أفضل بكثير لجميع المكونات، ما يعني المزيد من الأفضلية لناحية توزيع الوزن والأداء الانسيابي.

وكشفت رينو أنها تنظر في هذه الفكرة، كما أنّ  الصور التي تم نشرها مؤخراً لزيارة فرناندو ألونسو لمصنع الفريق تشير إلى أن العلامة الفرنسية تجرب بالفعل هذا المبدأ.

وتظهر الصور من فيري علبة التروس وكذلك الضاغط، الذي يتوضع في مقدمة وحدة الطاقة بدلاً من قسمها الخلفي كما هو الحال مع محرك رينو الحالي.

فرناندو ألونسو في مصنع ألبين

فرناندو ألونسو في مصنع ألبين

تصوير: رينو

وأكد ريمي تافين مدير قسم المحركات لدى رينو أن مثل هذه الفكرة مطروحة بالفعل على الطاولة.

فقال: "الجواب الأبسط هو نعم".

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال إمكانية تأكيد العمل على ذلك بالفعل، أجاب: "يمكننا السير في هذا الطريق.. أنا واثق أنكم رأيتم بعض الصور، لذا لن أنفي. نحن نقيم هذه الفكرة بالفعل".

وأشارت رينو إلى أن محرك الموسم الحالي سيضم تعديلات كانت مقررة في منتصف موسم 2020، قبل تجميد تطوير المحركات بسبب جائحة كورونا.

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