رينو تقرّر عدم استئناف قرار شطب نتيجتها في سوزوكا

اتّخذ الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" قرارًا بشطب نتيجة سائقي الصانع الفرنسي دانيال ريكاردو ونيكو هلكنبرغ عقب التحقيق في الاحتجاج الذي تقدّم به فريق ريسينغ بوينت.

وقد ادّعت ريسينغ بوينت بأنّ رينو تستخدم "نظامًا غير قانوني لتعديل توازن المكابح المسبق الإعداد بناءً على مسافة اللفّة" على سيارتها.

وبعد تحقيق من المراقبين، برز بأنّ الجهاز الذي تستعين به رينو لم يخرق أيًّا من القوانين التقنية للفورمولا واحد. مع ذلك، فقد وُجد بأنّ نظام التحكّم السفلي مثّل خرقًا للوائح الرياضية التي تنصّ على أنّه يتوجّب على السائق قيادة السيارة وحيدًا من دون أيّة عوامل مساعدة.

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وكان أمام رينو وقت حتّى صباح اليوم الخميس في المكسيك من أجل أن تقرر ما إذا كانت ستمضي قُدمًا في خطوة استئناف قرار الشطب، لكنّ الفريق آثر في النهاية عدم اتّخاذ أيّ إجراء في تلك المسألة.

وقد أوضح الفريق اعتقاده بأنّ العقوبة التي تعرّض لها كانت مٌفرطة، لكنّه لم يرغب بإهدار مزيد من الوقت مع رفع المسألة إلى محكمة استئناف "فيا" الدولية.

وجاء في بيانٍ صادر عن الفريق: "نأسف على قرار المراقبين، وتحديدًا قسوة العقوبة المسلّطة علينا. إذ لا نعتقد بأنّ العقوبة متناسبة مع أيّة أفضليّة حصل عليها السائقان، ولا سيّما عندما تُستخدم في سياق نظامٍ تم تأكيد شرعيته وابتكاريته الكاملة".

وأضاف: "كما أنّ العقوبة غير متّسقة كذلك مع العقوبات السابقة على خروقات مشابهة، على غرار ما اعترف به المراقبون في قرارهم. مع ذلك، وحيث أنّنا لا نملك دليلًا جديدًا لتقديمه عوضًا عمّا تقدمّنا به فعلًا من أجل إظهار شرعية نظامنا، فإنّنا لا نرغب بإهدار مزيد من الوقت والجهد في جدال غير مُجدٍ أمام محكمة الاستئناف الدولية فيما يتعلّق بالتقدير الذاتي، وعليه العقوبة، على عامل مساعد يقلّل من الحِمل على السائق من دون تعزيز أداء السيارة. لهذا قررنا عدم الاستئناف على قرار المراقبين".

وقد أضافت رينو أنّه وبالرُغم من الإعلان عن عدم شرعية نظامها، لكنّها ستواصل الدفع بالأفكار المبتكرة التي تعزّز من الأداء.

حيث اختتم البيان: "ستبقى الفورمولا واحد دومًا ساحة للبحث المتفاني عن أصغر فرص ممكنة لتحقيق أفضليّة تنافسيّة. وهذا ما قمنا به دومًا وسنواصل القيام به، إلى جانب عمليات داخلية أكثر قوة قبل جلب الحلول المبتكرة إلى الحلبة".