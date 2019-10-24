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رينو تفكّر في استئناف قرار شطب نتيجتها في سوزوكا

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رينو تفكّر في استئناف قرار شطب نتيجتها في سوزوكا
24-10-2019

قال فريق رينو أنّ "الطبيعة الشخصيّة" لتحديد عاملٍ مساعدٍ للسائق، و"تنوّع" العقوبات المرتبطة بهكذا حالات سيُوضحان ما إذا كان سيستأنف قرار شطب نتيجة من سباق جائزة اليابان الكبرى للفورمولا واحد.

تقدّمت ريسينغ بوينت باحتجاجٍ رسمي على رينو بعد سباق سوزوكا وزعمت بأنّ الحظيرة الفرنسيّة تستخدم نظام تعديل توازن مكابح مرتبط بالمسافة وأنّه يخرق القوانين التقنيّة والرياضيّة للبطولة.

وعلى إثر تحقيقٍ من قبل "فيا"، أشار مراقبوا جائزة اليابان الكبرى أمسٍ الأربعاء إلى أنّه في حين "استخدمت رينو حلولًا مبتكرة لاستغلال بعض النقاط المبهمة في القوانين التقنيّة ووثائق داعمة أخرى، فإنّ نظامها لا يخرق أيّة قوانين تقنيّة حاليّة".

لكن بالنظر إلى نظام تعديل توازن المكابح يعمل عوضًا عن السائق على "إجراء عددٍ من التعديلات خلال اللفّة"، فقد اعتبر المراقبون بأنّه يعمل كمساعدٍ للسائق، لهذا تمّ شطب نتيجة سائقَي الفريق من سباق سوزوكا.

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وتقدّمت رينو بإجابتها على هذا القرار مساء الأربعاء في المكسيك، مشيرة إلى أنّها تدرس خطوتها التالية.

وتملك رينو حتّى الساعة العاشرة صباحًا من يوم الخميس بالتوقيت المحلّي لإشعار "فيا" بأنّها ستمضي قدمًا في الاستئناف.

وجاء في بيان الصانع الفرنسي: "بالرغم من اتّفاق فيا مع رينو على أنّ النظام قانوني بالكامل تحت القوانين التقنيّة، إلّا أنّ المراقبين اعتبروا أنّه يخرق القوانين الرياضيّة لـ فيا من ناحية مساعدات السائق".

وأضاف: "تمّ شطب نتيجة السيارتَين في جائزة اليابان الكبرى وخسر الفريق تسعة نقاط".

وأكمل: "لكن بالنظر إلى المنظور الشخصي لتصنيف النظام كأداة مساعدة إلى جانب تنوّع العقوبات المتعلّقة بذلك في السباقات الأخيرة، فإنّ فريق رينو سيدرس خطواته التالية ضمن الحيز الزمني الذي تُحدّده فيا".

وأشار المراقبون إلى أنّ عقوبة رينو كانت أكثر شدّة من بعض الحالات الأخرى المتعلّقة بالمادة 27.1 وذلك بعد تقييم للمكاسب التي وفّرها هذا الخرق.

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