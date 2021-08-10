رينو تُعلن مغادرة تافين المدير التقني لقسم المحرّكات

مثّل الفرنسي جزءًا من برنامج رينو في الفورمولا واحد منذ 1999، وعمل في بداية مسيرته كمهندس محرّكات لعدد من السائقين بمن فيهم فرناندو ألونسو وجنسن باتون.

وتمّت ترقيته في 2009 ليُصبح المشرف العام على أنشطة رينو في الفورمولا واحد ومنذ 2014 أصبح مديرًا للعمليات مع انطلاق حقبة المحرّكات الهجينة الحاليّة.

ومنذ موسم 2016، مع عودة رينو إلى البطولة بفريقها المصنعيّ، تمّت ترقية تافين ليُصبح المدير التقنيّ لقسم المحرّكات، وأوكلت إليه مهمّة تعزيز تطوير وحدة الطاقة.

وفي حين عانت رينو من نصيبها من الإحباط في بداية الحقبة الهجينة، إلّا أنّها حقّقت تقدّمًا لتُساعد ريد بُل على تحقيق عددٍ من الانتصارات، كما حقّق الفريق نفسه انتصارًا طال انتظاره من خلال إستيبان أوكون سائق ألبين في المجر.

لكن مع مواصلة رينو العمل على وحدة طاقتها الجديدة بالكامل لموسم 2022، والتي تأمل أن تسمح لها بالاقتراب من محرّكَي مرسيدس وهوندا الأقوى، اتّضح أنّ تافين غادر منصبه.

وأكّد متحدّثٌ باسم فريق ألبين لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ تافين غادر رينو مطلع يوليو الماضي "عبر اتّفاق مشترك".

ويُتفهّم أنّ رينو ليست بصدد البحث عن بديل مباشر، وعوضًا عن ذلك ستقوم باقتسام مسؤولياته بين عددٍ من موظّفيها الحاليين.

خيار استراتيجي "مؤلم"

وبالرغم من أنّ أداء وحدة طاقة رينو الحاليّة يتخلّف عن ثنائيّ الصدارة، إلّا أنّ محرّكها الحالي يمرّ بموسمه الثالث بعد التأخيرات في تقديم التصميم الجديد.

وبحديثه في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، قال مارشين بودكوفسكي المدير التنفيذي لفريق ألبين: "لدينا ذات المحرّك الذي نستخدمه للعام الثالث على التوالي مع بعض التغييرات الطفيفة للغاية في 2020 و2021. هذا محرّك 2019 الذي نستخدمه ونتيجة لذلك فقد حقّق بعض منافسينا مكاسب لم نُحقّقها".

وأكمل: "جاء هذا الخيار نتيجة حقيقة تخطيطنا لتقديم محرّكٍ جديد بالكامل في 2021 بالتوازي مع قوانين الهيكل الجديدة. تمّ تأجيل قوانين الهيكل، لذا قمنا بتأجيل تقديم المحرّك الجديد حتّى 2022 لأنّه مع إغلاق المصانع العام الماضي ومتطلّبات العمل من المنزل فلم نكن قادرين على تقديم ذلك لموسم 2021".

وأردف: "لذا لسنا في وضعٍ مثالي واضطررنا لتأخير تقديم وحدة الطاقة الجديدة التي فيها تحسّن على صعيد الأحصنة وإدارة الطاقة وكلّ تلك الأمور التي تجعلك أسرع على الخطوط المستقيمة. للمحرّك الجديد هندسة جديدة وتغييرات في التصميم لمعالجة نقاط ضعفنا بالمقارنة مع منافسينا".

واختتم حديثه بالقول: "قرّرنا تكريس كامل جهودنا على موسم 2022، ذلك قرار استراتيجي. أعتقد بأنّه الخيار الأفضل لكنّه مؤلم، لأنّنا خسرنا الكثير بالمقارنة مع منافسينا نتيجة لذلك هذا العام".