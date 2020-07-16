رينو تعتقد بأنّها وجدت حلًا لمشكلة مشعاع التبريد

اضطر دانيال ريكاردو إلى الانسحاب من السباق الأول لموسم 2020 في النمسا بسبب تسرب أدى لارتفاع حرارة سيارته.

لكن وخلال السباق الثاني في ستيريا، اضطر زميله إستيبان أوكون للانسحاب كذلك بسبب مشكلة مطابقة، ما كلف الفريق نقاطًا ثمينة.

وبعد السباق الثاني، صرّح مارشين بودكوفسكي المدير التنفيذي لدى رينو بأنّ تلك المشكلة متعلقة "بلحام على المشعاع"، والذي قال بأنّه "جزء نحصل عليه من مزوّد خارجي"، وأنّ الفريق يهدف إلى إصلاحه قُبيل جائزة المجر الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

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وعندما طُلب منه التعليق حول آخر التطورات المتعلقة بحل هذه المشكلة، صرّح أوكون لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "حسنًا، لا يوجد انعدام للمخاطر في رياضة السيارات، لكنّنا نعتقد بأنّنا نعرف المشكلة، وتوصلنا لحل لها كذلك، إذ نأمُل بألا تتكرر مرة أخرى".

وأضاف: "بالطبع من المحبط مواجهة ذات المشكلة في مناسبتين متتاليتين، لكنّنا الآن بحاجة لاستغلال معظم الفرص التي تسنح أمامنا".

من جهته أضاف ريكاردو في هذا الصّدد قائلًا: "أخبرنا الفريق أنّ الوضع يبدو واعدًا أكثر الآن بعد هذين الإخفاقين. لكنّني أشعر بأنّ الفريق لديه ما يكفي الآن لتجنّب تلك المشكلة".

كما أشار الأسترالي كذلك إلى أنّ سيارة رينو لهذا العام "آر اس20" أفضل من سابقتها، وتحديدًا فيما يتعلق "بالقسم الخلفي من السيارة".

فقال: "لا أعتقد أنّني بحاجة للخوض في تفاصيل كثيرة، لكن ومن أجل شرح الأمر دون الإفصاح عن أيّ شيء، فإن جانب التحسّن يظهر عندما تحصل على الطاقة، حيث تكون قادرًا على بلوغ كامل الطاقة بضغط مستمر على دواسة الوقود في وقت أبكر. حيث أنّه وعلى عكس ما قد يكون ظاهرًا للمشاهد في المنزل، فإنّه بعد الخروج من المنعطف لا نصل مباشرة إلى 100 بالمئة من الطاقة من دواسة الوقود، حيث أنّ هنالك شعور كبير بالأمر والكثير من الوقت لبلوغ ذلك".

وأردف: "لو قلنا بأنّ بلوغ تلك المرحلة يتطلب بضع ثوانٍ، فإنّ ذلك الوقت بات أقصر الآن كوننا نملك مزيدًا من الارتكازية والتماسك على السيارة".

واختتم: "ما تزال تلك نقطة قوة السيارة التي أشعر بها الآن، وذلك الجانب الأكثر تأثيرًا بالنسبة لي".