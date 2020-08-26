رينو تطلب سحب اعتراضها على الحُكم في قضية ريسينغ بوينت

كان يبدو أنّ الجدل حيال نسخ ريسينغ بوينت لسيارة مرسيدس يتجه إلى محكمة الاستئناف الدولية، وبذلك بعد أن خسرت ريسينغ بوينت 15 نقطة ضمن بطولة المصنّعين مع غرامة 400.000 يورو، وذلك لعدم تصميم أقنية مكابح سيارتها بنفسها.

وانضمت رينو إلى فيراري ضمن السعي لرفع القضية إلى محكمة الاستئناف الدولية، حيث تسعى لوضوح تامٍ حيال ما يمكن للفرق نسخه من بعضها البعض مستقبلاً.

لكن وفي مساء يوم أمس الخميس، أعلن المصنع الفرنسي رغبته بسحب الاعتراض.

حيث أشارت رينو إلى أن "فيا" وعدت بدراسة المسألة بشكل مستفيض وتقديم حدود واضحة حيال ما يمكن نسخه، إضافة إلى تعديلات في القوانين تناسب ذلك. وأنّ هذا الموقف قد أزال المخاوف المتعلقة بهذه القضية لدى العلامة الفرنسية.

حيث جاء في تصريح من رينو: "المسألة المعنيّة أساسية للغاية وهامة لجوهر الفورمولا واحد، سواء للموسم الحالي أو للمستقبل".

وأكمل البيان: "لكنّ العمل المكثّف والبنّاء بين ’فيا’، فريق رينو ومالكي الأسهم التجارية للفورمولا واحد، أدى إلى تحقيق تقدم ملموس لضمان جوهر الرياضة ودمج ذلك ضمن القوانين التقنية والرياضية المقررة لموسم 2021، والتأكيد على المكوّنات التي تضمن تعريق المصنّع".

وأضاف البيان: "الوصول إلى هذا الهدف الاستراتيجي ضمن نطاق اتفاقية كونكورد الجديدة، كان أولوية بالنسبة لنا. من المفترض أن يصبح الجدل الذي تصاعد في بداية الموسم، خلفنا الآن، إذ نحتاج للتركيز على ما تبقى من الموسم لهذه البطولة الحماسية والمتميزة".

يشار إلى أنّه وحال صدور حُكم "فيا" إزاء سيارة ريسينغ بوينت 2020، أعلنت الهيئة الحاكمة للبطولة أنها تودّ إدخال تعديلات قانونية لمنع نسخ السيارات بالطريقة التي حصلت بين مرسيدس وريسينغ بوينت.

لكن بالمقابل، ما زالت فيراري تودّ الحصول على إجابات فيما يتعلق بهذه المسألة. وفي حال لم تحصل على الوضوح الذي تريده، فلا مفرّ من نقل الجدل إلى محكمة الاستئناف الدولية.

لكن، وفي حال قدمت "فيا" تفسيراً متيناً لما هو مسموح وغير مسموح في النسخ بين السيارات، حينها قد يكون ذلك كافياً كي تسحب فيراري اعتراضها كذلك.