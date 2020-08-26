فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث التالي خلال
1 يوم
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث التالي خلال
8 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
15 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
29 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
43 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
57 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
65 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
106 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو تطلب سحب استئنافها للحُكم في قضية ريسينغ بوينت

المشاركات
التعليقات
رينو تطلب سحب استئنافها للحُكم في قضية ريسينغ بوينت

طلبت رينو من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" سحب استئنافها للحُكم الصادر بحق فريق ريسينغ بوينت لنسخ أقنية مكابح سيارة مرسيدس.

كان يبدو أنّ الجدل حيال نسخ ريسينغ بوينت لسيارة مرسيدس يتجه إلى محكمة الاستئناف الدولية، وبذلك بعد أن خسرت ريسينغ بوينت 15 نقطة ضمن بطولة المصنّعين مع غرامة 400.000 يورو، وذلك لعدم تصميم أقنية مكابح سيارتها بنفسها.

وانضمت رينو إلى فيراري ضمن السعي لرفع القضية إلى محكمة الاستئناف الدولية، حيث تسعى لوضوح تامٍ حيال ما يمكن للفرق نسخه من بعضها البعض مستقبلاً. 

لكن وفي مساء يوم أمس الخميس، أعلن المصنع الفرنسي رغبته بسحب الاعتراض.

حيث أشارت رينو إلى أن "فيا" وعدت بدراسة المسألة بشكل مستفيض وتقديم حدود واضحة حيال ما يمكن نسخه، إضافة إلى تعديلات في القوانين تناسب ذلك. وأنّ هذا الموقف قد أزال المخاوف المتعلقة بهذه القضية لدى العلامة الفرنسية.

حيث جاء في تصريح من رينو: "المسألة المعنيّة أساسية للغاية وهامة لجوهر الفورمولا واحد، سواء للموسم الحالي أو للمستقبل".

وأكمل البيان: "لكنّ العمل المكثّف والبنّاء بين ’فيا’، فريق رينو ومالكي الأسهم التجارية للفورمولا واحد، أدى إلى تحقيق تقدم ملموس لضمان جوهر الرياضة ودمج ذلك ضمن القوانين التقنية والرياضية المقررة لموسم 2021، والتأكيد على المكوّنات التي تضمن تعريق المصنّع".

وأضاف البيان: "الوصول إلى هذا الهدف الاستراتيجي ضمن نطاق اتفاقية كونكورد الجديدة، كان أولوية بالنسبة لنا. من المفترض أن يصبح الجدل الذي تصاعد في بداية الموسم، خلفنا الآن، إذ نحتاج للتركيز على ما تبقى من الموسم لهذه البطولة الحماسية والمتميزة".

اقرأ أيضاً:

يشار إلى أنّه وحال صدور حُكم "فيا" إزاء سيارة ريسينغ بوينت 2020، أعلنت الهيئة الحاكمة للبطولة أنها تودّ إدخال تعديلات قانونية لمنع نسخ السيارات بالطريقة التي حصلت بين مرسيدس وريسينغ بوينت.

لكن بالمقابل، ما زالت فيراري تودّ الحصول على إجابات فيما يتعلق بهذه المسألة. وفي حال لم تحصل على الوضوح الذي تريده، فلا مفرّ من نقل الجدل إلى محكمة الاستئناف الدولية.

لكن، وفي حال قدمت "فيا" تفسيراً متيناً لما هو مسموح وغير مسموح في النسخ بين السيارات، حينها قد يكون ذلك كافياً كي تسحب فيراري اعتراضها كذلك.

اقرأ أيضاً:

خطط تقريب مستويات المنافسة كانت عاملًا أساسيًا لبقاء هاس في الفورمولا واحد

المقال السابق

خطط تقريب مستويات المنافسة كانت عاملًا أساسيًا لبقاء هاس في الفورمولا واحد

المقال التالي

تحليل: هل يستحق كيمي رايكونن مكاناً في الفورمولا واحد الموسم المقبل؟

تحليل: هل يستحق كيمي رايكونن مكاناً في الفورمولا واحد الموسم المقبل؟
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

تأكيد روزنامة الفورمولا 1 النهائية: عودة تركيا وسباقان في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تأكيد روزنامة الفورمولا 1 النهائية: عودة تركيا وسباقان في البحرين

أحدث الأخبار

تحليل: هل يستحق كيمي رايكونن مكاناً في الفورمولا واحد الموسم المقبل؟ برايم
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: هل يستحق كيمي رايكونن مكاناً في الفورمولا واحد الموسم المقبل؟

رينو تطلب سحب استئنافها للحُكم في قضية ريسينغ بوينت
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو تطلب سحب استئنافها للحُكم في قضية ريسينغ بوينت

خطط تقريب مستويات المنافسة كانت عاملًا أساسيًا لبقاء هاس في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

خطط تقريب مستويات المنافسة كانت عاملًا أساسيًا لبقاء هاس في الفورمولا واحد

نقل فلافيو برياتوري إلى المشفى بعد إصابته بفيروس "كورونا"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نقل فلافيو برياتوري إلى المشفى بعد إصابته بفيروس "كورونا"

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تأكيد روزنامة الفورمولا 1 النهائية: عودة تركيا وسباقان في البحرين

أحدث الأخبار

تحليل: هل يستحق كيمي رايكونن مكاناً في الفورمولا واحد الموسم المقبل؟
فورمولا 1

تحليل: هل يستحق كيمي رايكونن مكاناً في الفورمولا واحد الموسم المقبل؟

رينو تطلب سحب استئنافها للحُكم في قضية ريسينغ بوينت
فورمولا 1

رينو تطلب سحب استئنافها للحُكم في قضية ريسينغ بوينت

خطط تقريب مستويات المنافسة كانت عاملًا أساسيًا لبقاء هاس في الفورمولا واحد
فورمولا 1

خطط تقريب مستويات المنافسة كانت عاملًا أساسيًا لبقاء هاس في الفورمولا واحد

نقل فلافيو برياتوري إلى المشفى بعد إصابته بفيروس "كورونا"
فورمولا 1

نقل فلافيو برياتوري إلى المشفى بعد إصابته بفيروس "كورونا"

تأكيد روزنامة الفورمولا 1 النهائية: عودة تركيا وسباقان في البحرين
فورمولا 1

تأكيد روزنامة الفورمولا 1 النهائية: عودة تركيا وسباقان في البحرين

أحدث ملفات الفيديو

أجمل اللحظات من جائزة بلجيكا الكبرى 08:20
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة بلجيكا الكبرى

شرح مقود سيارة مرسيدس للفورمولا واحد! 05:04
فورمولا 1

شرح مقود سيارة مرسيدس للفورمولا واحد!

شرح مقر مراقبة السباق لفريق مرسيدس في الفورمولا واحد! 03:14
فورمولا 1

شرح مقر مراقبة السباق لفريق مرسيدس في الفورمولا واحد!

10 أمور تعلمناها من جائزة إسبانيا الكبرى 13:49
فورمولا 1

10 أمور تعلمناها من جائزة إسبانيا الكبرى

كيف سيؤثر حظر ضبط المحرك خلال التصفيات على الفورمولا واحد؟ 07:35
فورمولا 1

كيف سيؤثر حظر ضبط المحرك خلال التصفيات على الفورمولا واحد؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.