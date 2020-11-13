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رينو تشرح قيمة برنامج تجارب ألونسو على سيارة 2018

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رينو تشرح قيمة برنامج تجارب ألونسو على سيارة 2018
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تعتقد رينو أنّ هناك قيمة كبيرة في برنامج اختبارات فرناندو ألونسو على متن سيارتها من موسم 2018 قبيل عودته للمشاركة في بطولة العالم للفورمولا واحد في 2021، في ظلّ إعلان الفريق عن المزيد من الاختبارات.

سيعود بطل العالم مرّتين إلى المشاركة بشكلٍ دائم في الفورمولا واحد مع رينو في العام المقبل، وذلك بعد اعتزاله السابق في 2018.

وأكمل ألونسو يوم تصويرٍ ترويجي على متن سيارة رينو لموسم 2020 في برشلونة الشهر الماضي، قبل أن يخوض يومَي تجارب باستخدام سيارة 2018 في البحرين الأسبوع الماضي.

وسيُواصل الإسباني تحضيراته من خلال تجارب إضافيّة بيومين على ذات السيارة على حلبة مرسى ياس في أبوظبي نهاية هذا الأسبوع.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن المغزى من تجارب ألونسو، قال مارشين بودكوفسكي المدير التنفيذيّ لفريق رينو أنّ هذه تُعدّ طريقة مفيدة له لاستعادة سرعته والتأقلم مع سيارة الفورمولا واحد.

وقال حيال ذلك: "يريد التواجد في السيارة للمزيد من الأيّام من أجل التعوّد على الفريق والأنظمة والإجراءات وتحسين موقع مقعده والمقود وكلّ شيء".

وأضاف: "لكنّه لم يقد سيارة فورمولا واحد لعامين كذلك. هذه السيارات سريعة جدًا. يحتاج لاستعادة أدائه ونسقه، لذا سيستغلّ هذه الفرص للقيادة".

ثمّ تابع: "تبدو تلك مسائل بسيطة، لكن كلّما أكملنا تجارب أكثر، كلّما تقلّص حجم العمل اللازم في التجارب الشتويّة. ستكون لدينا ثلاثة أيّام تجارب فقط لسائقَين في التجارب الشتويّة العام المقبل. لذا نتدرّب على كلّ شيء الآن وكلّ ما هو مختلفٌ عمّا تعوّد عليه سابقًا".

وأردف: " السيارة مختلفة، إنّها من موسم 2018، وقد تحسّنا كثيرًا منذ ذلك الحين. لكنّها تحمل ذات الجوهر. سيارة 2020 أفضل، لكنّ تعوّده على سيارة رينو في المجمل مفيد، حتّى لو كانت سيارة منذ عامين".

وأشاد بودكوفسكي بإصرار وفضول ألونسو حيال جميع خطط رينو في الفورمولا واحد، حيث كشف أنّه يريد بدء أعمال التطوير مبكّرًا لموسم 2022 في أقرب فرصة ممكنة.

وقال حيال ذلك: "تواجدنا في نفق الهواء، وقال لي: لا يُمكنكم اختبار سيارة 2022 في الوقت الحاضر؟".

وأضاف: "قلت لا كلّا، ذلك بسبب القوانين. فقال: متى يُمكن بدء ذلك؟ فأجبته بدءًا من 1 يناير".

وأكمل: "فقال: "هل ستفعلون ذلك يوم 1 يناير؟ حسنًا لا نفعل ذلك عادةًا، لكنّنا قد نفعل ذلك هذا العام. فقال: "حسنًا، علينا البدء يوم 1 يناير، يُمكنني القدوم إلى هنا ومساعدتكم".

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الكاتب مروان الوافي

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