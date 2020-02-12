رينو تشرح "المقاربة المختلفة" وراء تصميم سيارة "آر.اس20"

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
12 مارس
-
15 مارس
الحدث التالي خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
35 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فيتنام الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
49 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
تذاكر
16 أبريل
-
19 أبريل
الحدث التالي خلال
63 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
77 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
84 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
98 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
112 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
119 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
133 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
140 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
154 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
168 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
196 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
203 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
217 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
224 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
238 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
252 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
259 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
273 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
287 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو تشرح "المقاربة المختلفة" وراء تصميم سيارة "آر.اس20"

المشاركات
التعليقات
رينو تشرح "المقاربة المختلفة" وراء تصميم سيارة "آر.اس20"
12-02-2020

اختارت رينو عدم التوجّه لإجراء تغييرات ثوريّة واسعة النطاق على سيارتها لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد بالرغم من موسمها المخيّب للآمال العام الماضي.

أكمل الصانع الفرنسيّ موسم 2019 في المركز الخامس في بطولة الصانعين، وذلك بعد أن وضع عينيه نُصب تقليص الفارق مع ثلاثيّ الصدارة قبل انطلاق الموسم.

لكن بالرغم من أنّه يُدرك مكامن حدود سيارة "آر.اس19"، شعر الفريق بأنّه بالنظر إلى تحدّي التغييرات القانونيّة الكبيرة لموسم 2021 فقد كان من الأفضل محاولة التحرّك إلى الأمام من خلال قاعدة معروفة بشكلٍ جيّد.

نتيجة لذلك قرّر الفريق الإبقاء على عددٍ من المكوّنات الأساسيّة من سيارة 2019، كي يتمكّن الفريق من الضغط في جوانب أخرى من السيارة بوسعها إحداث فارقٍ أكبر في الأداء.

اقرأ أيضاً:

وقال سيريل أبيتبول مدير فريق رينو: "قرّرنا هذا العام اتّباع مقاربة مختلفة قليلًا. القوانين مستقرّة، لذا فهي توفّر فرصة مدهشة للإبقاء على بعض المكوّنات التي ليست لها مسؤوليّة مباشرة على أداء السيارة".

وأكمل: "ذلك لا يعني أنّها ذات السيارة، لن تكون جذّابة جدًا حينها. لكن ما قرّرنا فعله هو التركيز على جوانب الأداء، وكذلك العمل نحو موسم 2021".

وأضاف: "إن كان بوسعك التركيز على 2020 فستكون لديك بعض القدرة الإضافيّة المتاحة لموسم 2021. ذلك هو المنطق الذي اعتمدناه للقيام بما قمنا به، سنعلم بعد ظهر السبت في ملبورن إن كان ذلك ناجحًا أم لا".

من جانبه قال مارشين بودكوفسكي المدير التنفيذي لفريق رينو أنّه شعر أنّ مقاربة تطوير التصميم ستؤتي أكلها.

وقال حيال ذلك: "صحيحٌ أنّ التطوير كان مخيّبًا للآمال بعض الشيء في العام الماضي. لذا نظرنا في جميع الجوانب وحلّلنا كلّ ما سار على نحوٍ خاطئ: أين نقاط القوّة وأين نقاط الضعف في سيارتنا ومنظّمتنا وتمّ التركيز على ذلك لسيارة آر.اس20".

وأضاف: "أردنا التأكّد من أنّ هذه السيارة تطوير، وقد يكون ذلك على غير المتوقّع نتيجة ضعف الأداء، لكنّ ذلك يعود لسبَبين".

وواصل شرحه بالقول: "أوّلًا يسمح لنا ذلك بالتركيز على نقاط قوّة وضعف سيارة آر.اس19 والتركيز على الأداء من دون البدء من قالب فارغ".

ثمّ تابع: "زد على ذلك عام استقرار القوانين، ومن ثمّ لديّ عام ثورة في 2021 وهو سيكون الأضخم على الأرجح، يسمح لنا ذلك بالعمل أكثر على سيارة 2021".

لكنّ بودكوفسكي أوضح في المقابل أنّه بالرغم من أنّ تصميم 2020 يُعدّ تطويرًا، فإنّ هناك تحديثات انسيابيّة وتغييرات ميكانيكيّة وجدت طريقها إلى السيارة.

وقال بخصوص ذلك: "هناك تغييرٌ انسيابيٌ من منظور المفهوم التصميمي، وعملنا على نظام التعليق لجعله متجانسًا أكثر، حيث يُمكن للسائقَين استخراج الأداء الأقصى. كانت تلك من بين المشاكل التي عانينا منها في 2019".

وأكمل: "كما نريد تفادي سقف التطويرات الذي واجهناه العام الماضي. لن يكون كلّ شيء على ما يرام منذ تجارب برشلونة، وبعض التطويرات ستصل إلى السباق الأوّل، لكن لدينا برنامج تطوير عدائيّ".

المقال التالي
تحليل تقني: ما الذي يخفيه أنف سيارة ريد بُل؟

المقال السابق

تحليل تقني: ما الذي يخفيه أنف سيارة ريد بُل؟

المقال التالي

رينو تبرّر قرار حدث الإطلاق "من دون السيارة"

رينو تبرّر قرار حدث الإطلاق "من دون السيارة"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة أستراليا الكبرى

جائزة أستراليا الكبرى

١٢ مارس - ١٥ مارس
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

رينو تبرّر قرار حدث الإطلاق "من دون السيارة"

34د
2
فورمولا 1

تحليل تقني: ما هي أبرز الابتكارات على سيارة فيراري "اس.اف1000" الجديدة؟

3
فورمولا 1

تحليل تقني: ما الذي يخفيه أنف سيارة ريد بُل؟

4
فورمولا 1

معرض صور: سيارة فيراري "اس.اف1000" لموسم 2020

5
فورمولا 1

سيارة فيراري الجديدة تمتلك بعض الحلول "المبتكرة"

أحدث ملفات الفيديو

عرض تشويقي لسيارة ألفا توري 2020 00:52
فورمولا 1

عرض تشويقي لسيارة ألفا توري 2020

مرسيدس تقدم النسخة 3.0 من فالتيري بوتاس 01:21
فورمولا 1

مرسيدس تقدم النسخة 3.0 من فالتيري بوتاس

تاريخ سكوديريا فيراري في الفورمولا واحد 01:08
فورمولا 1

تاريخ سكوديريا فيراري في الفورمولا واحد

نقل مباشر: الكشف عن سيارة فيراري 2020 00:00
فورمولا 1

نقل مباشر: الكشف عن سيارة فيراري 2020

تواصل أعمال البناء في حلبة زاندفورت استعداداً لجائزة هولندا الكبرى 12:33
فورمولا 1

تواصل أعمال البناء في حلبة زاندفورت استعداداً لجائزة هولندا الكبرى

أحدث الأخبار

رينو تبرّر قرار حدث الإطلاق "من دون السيارة"
F1

رينو تبرّر قرار حدث الإطلاق "من دون السيارة"

رينو تشرح "المقاربة المختلفة" وراء تصميم سيارة "آر.اس20"
F1

رينو تشرح "المقاربة المختلفة" وراء تصميم سيارة "آر.اس20"

تحليل تقني: ما الذي يخفيه أنف سيارة ريد بُل؟
F1

تحليل تقني: ما الذي يخفيه أنف سيارة ريد بُل؟

فريق رينو يكشف عن صور سيارته لموسم 2020
F1

فريق رينو يكشف عن صور سيارته لموسم 2020

الفورمولا واحد تواجه "تحديًا صعبًا" في إيجاد موعد بديل لجائزة الصين الكبرى
F1

الفورمولا واحد تواجه "تحديًا صعبًا" في إيجاد موعد بديل لجائزة الصين الكبرى

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
١٦ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.