رينو تشرح "المقاربة المختلفة" وراء تصميم سيارة "آر.اس20"

أكمل الصانع الفرنسيّ موسم 2019 في المركز الخامس في بطولة الصانعين، وذلك بعد أن وضع عينيه نُصب تقليص الفارق مع ثلاثيّ الصدارة قبل انطلاق الموسم.

لكن بالرغم من أنّه يُدرك مكامن حدود سيارة "آر.اس19"، شعر الفريق بأنّه بالنظر إلى تحدّي التغييرات القانونيّة الكبيرة لموسم 2021 فقد كان من الأفضل محاولة التحرّك إلى الأمام من خلال قاعدة معروفة بشكلٍ جيّد.

نتيجة لذلك قرّر الفريق الإبقاء على عددٍ من المكوّنات الأساسيّة من سيارة 2019، كي يتمكّن الفريق من الضغط في جوانب أخرى من السيارة بوسعها إحداث فارقٍ أكبر في الأداء.

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وقال سيريل أبيتبول مدير فريق رينو: "قرّرنا هذا العام اتّباع مقاربة مختلفة قليلًا. القوانين مستقرّة، لذا فهي توفّر فرصة مدهشة للإبقاء على بعض المكوّنات التي ليست لها مسؤوليّة مباشرة على أداء السيارة".

وأكمل: "ذلك لا يعني أنّها ذات السيارة، لن تكون جذّابة جدًا حينها. لكن ما قرّرنا فعله هو التركيز على جوانب الأداء، وكذلك العمل نحو موسم 2021".

وأضاف: "إن كان بوسعك التركيز على 2020 فستكون لديك بعض القدرة الإضافيّة المتاحة لموسم 2021. ذلك هو المنطق الذي اعتمدناه للقيام بما قمنا به، سنعلم بعد ظهر السبت في ملبورن إن كان ذلك ناجحًا أم لا".

من جانبه قال مارشين بودكوفسكي المدير التنفيذي لفريق رينو أنّه شعر أنّ مقاربة تطوير التصميم ستؤتي أكلها.

وقال حيال ذلك: "صحيحٌ أنّ التطوير كان مخيّبًا للآمال بعض الشيء في العام الماضي. لذا نظرنا في جميع الجوانب وحلّلنا كلّ ما سار على نحوٍ خاطئ: أين نقاط القوّة وأين نقاط الضعف في سيارتنا ومنظّمتنا وتمّ التركيز على ذلك لسيارة آر.اس20".

وأضاف: "أردنا التأكّد من أنّ هذه السيارة تطوير، وقد يكون ذلك على غير المتوقّع نتيجة ضعف الأداء، لكنّ ذلك يعود لسبَبين".

وواصل شرحه بالقول: "أوّلًا يسمح لنا ذلك بالتركيز على نقاط قوّة وضعف سيارة آر.اس19 والتركيز على الأداء من دون البدء من قالب فارغ".

ثمّ تابع: "زد على ذلك عام استقرار القوانين، ومن ثمّ لديّ عام ثورة في 2021 وهو سيكون الأضخم على الأرجح، يسمح لنا ذلك بالعمل أكثر على سيارة 2021".

لكنّ بودكوفسكي أوضح في المقابل أنّه بالرغم من أنّ تصميم 2020 يُعدّ تطويرًا، فإنّ هناك تحديثات انسيابيّة وتغييرات ميكانيكيّة وجدت طريقها إلى السيارة.

وقال بخصوص ذلك: "هناك تغييرٌ انسيابيٌ من منظور المفهوم التصميمي، وعملنا على نظام التعليق لجعله متجانسًا أكثر، حيث يُمكن للسائقَين استخراج الأداء الأقصى. كانت تلك من بين المشاكل التي عانينا منها في 2019".

وأكمل: "كما نريد تفادي سقف التطويرات الذي واجهناه العام الماضي. لن يكون كلّ شيء على ما يرام منذ تجارب برشلونة، وبعض التطويرات ستصل إلى السباق الأوّل، لكن لدينا برنامج تطوير عدائيّ".