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رينو: تشارك استخدام ذات نفق الهواء مسألة "لا يريد أيّ أحدٍ التطرّق إليها"

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رينو: تشارك استخدام ذات نفق الهواء مسألة "لا يريد أيّ أحدٍ التطرّق إليها"

يعتقد سيريل أبيتبول مدير فريق رينو للفورمولا واحد أنّ تشارك استخدام نفق الهواء من قبل عدّة فرق لا يزال مسألة لا يريد أيّ أحدٍ التطرّق إليها عندما يتعلّق الأمر بضرورة استقلاليّة كلّ فريق.

كجزء من مخلّفات الجدل الذي أحاط بنسخ فريق ريسينغ بوينت لسيارة مرسيدس من العام الماضي، تتّجه "فيا" لتغيير قوانين الفورمولا واحد من أجل منع الفرق من نسخ السيارات الأخرى بالكامل في المستقبل.

كانت هناك بعض المخاوف لدى الفرق من أنّ السماح للآخرين بتكرار ما فعله فريق ريسينغ بوينت هذا العام ستفتح الباب أمام نموذج فرقٍ بدرجتَين وفرض ذلك للدخول في تحالفات.

واستجابت "فيا" للوضع عبر توضيح رغبتها في مواصلة الفرق اعتماد تصاميمها الخاصة، حيث تعتقد بأنّ ذلك أكثر إفادة وسلامة للرياضة.

وفي حين أنّ رينو دعمت موقف "فيا"، لا يزال أبيتبول يعتقد بأنّ الفرق دائمًا ما سينتهي بها المطاف بالعمل مع بعضها في حال تشاركت استخدام ذات نفق الهواء، وأنّ هكذا شراكات لن تتبدّد إلّا عند انتقال البطولة إلى الاقتصار على تصاميم حاسوبيّة.

وقال الفرنسي ضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" : "أعتقد بأنّ هناك بعض المكوّنات التشاركيّة التي لا يُمكننا التراجع عنها، مثل المحرّكات، وعلب التروس، والمكوّنات الميكانيكيّة الباهظة للغاية".

وأضاف: "لكن هناك مسألة أخرى عالقة باهظة لا يريد أحدٌ التطرّق إليها، وهي نفق الهواء، حيث سيتواصل ذلك طالما أنّنا نستمرّ في عمليّة التطوير الانسيابيّ في أنفاق الهواء".

وأردف: "لكن ربّما هناك رؤية للمستقبل قد تجعل كلًا منّا نحن العشرة مستقلًا بالكامل، وسيستخدم كلّ أحدٍ أنظمة الموائع الحسابيّة سي.اف.دي فقط كونه يسهل الولوج لذلك من خلال أنظمة الحوسبة السحابيّة".

وأكمل: "يجب أن تكون تلك الرؤية وأعتقد بأنّ أغلبنا يتشاركها. أجل، سيتطلّب ذلك الكثير من العمل من أجل بلوغ ذلك المستوى، وهو ما سنحتاج للاتّفاق عليه والعمل عليه، لكنّنا نعلم أنّه لا مجال لتكرار ما حدث هذا العام".

وتتشارك مرسيدس نفق هوائها مع ريسينغ بوينت، بينما ستتشارك ريد بُل نفقها مع ألفا تاوري بدءًا من العام المقبل.

وعبّر أبيتبول عن سعادته بطريقة تعاطي "فيا"، وتحديدًا نيكولاس تومبازيس المسؤول عن الشؤون التقنيّة لسيارات المقعد الأحادي في "فيا"، مع قضيّة ريسينغ بوينت عبر التعهّد بتضييق القوانين لمنع تكرار ذلك.

وقال الفرنسي: "ذلك مثيرٌ للاهتمام، كون كلّ شيء وقع في ذات الوقت تقريبًا، أعني مسألة اتّفاقيّة الكونكورد وهذه السابقة (نسخ السيارة)".

وأضاف: "إنّها سابقة جيّدة هذا العام، في وقتٍ كنّا نملك فيه حريّة البقاء في الرياضة أو مغادرتها، وربّما منحنا ذلك الوضع زخمًا وشجاعة وتوصّلت فيا والفورمولا واحد لأجوبة على تلك المخاوف".

وأكمل: "سيكون هناك توجيهٌ تقني قادمٌ في فترة وجيزة، وذلك نتيجة العمل الجاد الذي بذله فريقنا وفيا وتومبازيس".

واختتم بالقول: "منحناهم جزءًا من وقتنا، لكن عليّ الإشادة به بصدق لاستجابته السريعة بالرغم من ضيق الوقت الذي كان أمامنا".

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