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رينو تسعى "لوضوح تامٍ في القوانين" حيال مسألة نسخ السيارات

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رينو تسعى "لوضوح تامٍ في القوانين" حيال مسألة نسخ السيارات

شدد سيريل أبيتبول مدير فريق رينو للفورمولا واحد على أن العلامة الفرنسية تسعى في استئنافها للحكم ضمن مسألة أقنية مكابح سيارة ريسينغ بوينت 2020، نحو "وضوح تامٍ في القوانين".

اعترضت رينو على تصميم أقنية مكابح سيارة ريسينغ بوينت بعد سباقات ستيريا، المجر وبريطانيا.

وبعد جلسة استماعٍ في سيلفرستون، قدم حكّام الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" حكمهم بتغريم فريق ريسينغ بوينت 400.000 يورو وشطب 15 نقطة من مجموع نقاطها ضمن بطولة المصنّعين.

لكن، سُمح للفريق بمواصلة استعمال تلك الأقنية لهذا الموسم، بينما سيتلقى تنبيهاً كل سباق لقاء ذلك.

وقدمت كل من رينو فيراري اعتراضاً على الحكم، بينما سحبت ويليامز ومكلارين اعتراضَيهما لاحقاً.

وأعلنت "فيا" أنها ستدرس مسألة نسخ السيارات لضمان بقاء البطولة بتصنيف "بطولة مصنّعين"، حتى أنها أشارت إلى إمكانية منع استعمال الصور الفوتوغرافية والهندسة الهكسية.

لكن أبيتبول يأمل أن تقدم محكمة الاستئناف الدولية وضوحاً أكبر حيال المسألة.

فقال: "ما نسعى إليه منذ بداية المسألة، ليس العواقب القانونية، وليس تراجع العلاقة بين الفرق أو مدراء الفرق".

وأكمل: "بل نريد أجوبة حقيقية حيال سابقة لم تحصل من قبل في الرياضة، هذا ما نريده. لا نعتقد أن لدينا جواباً واضحاً بعد حيال الأمر".

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بالمقابل، يعي أبيتبول أن "فيا" وعدت بتقديم بدراسة المسألة.

فقال: "لدينا مؤشرات بأنه ستكون هناك قضية للدراسة، لكن حتى ذلك الوقت، ما زلنا على موقفنا".

وأكمل: "نحن نتوقع من الفورمولا واحد التأكيد على أن البطولة بين مصنّعين. وليس فقط فرقاً، بل مصنّعين قادرين على تصميم سيارات كاملة مع حزم انسيابية متكاملة. هذا ما نسعى إليه".

واختتم: "نحن نتفهم أن القوانين غير واضحة بالشكل الكافي، ولهذا السبب نسير في سعينا هذا".

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