رينو تسعى لشطب جميع نقاط ريسينغ بوينت التي أحرزتها هذا الموسم

تلقت ريسينغ بوينت عقوبة شطب 15 نقطة من مجموعها ضمن بطولة المصنعين، إضافة إلى غرامة 400 ألف يورو، بعد حُكم أصدره الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" فيما يتعلق بخرقها للقوانين التقنية المتعلقة بتصميم تلك الأقنية لسيارتها في 2020.

لكن، سُمح لفريق ريسينغ بوينت بمواصلة استعمال تلك الأقنية خلال ما تبقى من الموسم.

وتلقى الحُكم حتى الآن ثلاثة اعتراضات، حيث تسعى رينو وفيراري إلى تطبيق عقوبات أشدّ على ريسينغ بوينت

ويشعر سيريل أبيتبول مدير فريق رينو أنه يجب تجريد ريسينغ بوينت من جميع النقاط التي سجلتها خلال استعمالها لتلك الأقنية.

فقال: "كنا نتوقع حكماً يتوافق مع الحالات المماثلة التي حصلت في الماضي".

وأكمل: "آخر الحالات المماثلة، حصلت في سوزوكا، عندما حُكم علينا بخرق أحد القوانين الرياضية وليس التقنية، وخسرنا كامل نقاطنا".

وتابع: "لم يكن هناك خصم. لذا لا أدري لمَ يجب أن تحصل ريسينغ بوينت على خصم فقط؟".

واسترسل: "يجب أن تخسر كامل النقاط التي سجلتها وهي تستعمل تلك الأقنية".

وكانت رينو قد اعترضت على سيارة ريسينغ بوينت بعد كل سباقٍ من السباقات الماضية، باستثناء الجولة الافتتاحية في النمسا والتي سجلت فيها ريسينغ بوينت ثماني نقاط.

ومن المتوقع أن تستمر المسألة هكذا، حتى يُبتّ فيها من قبل محكمة الاستئناف الدولية.

"نود الحصول على المزيد من التوضيح حيال المسألة، ونحن لا نقول بالضرورة أنه يجب حرمانهم من كل شيء لهذا الموسم" قال أبيتبول.

وأكمل: "لكن من وجهة نظر التفاعل والتواصل مع المتابعين، الجمهور والجميع، يجب شرح سبب الحكم على سيارة بأنها غير قانونية، ومن ثم تطبيق تنبيه بحق الفريق، وبعدها يواصل ذلك الفريق المشاركة في البطولة وتُحسب نقاطه بشكل اعتيادي".

واختتم: "نحن نرى أن هذا الوضع غريب نوعاً ما. نود الحصول على إجابة واضحة وختامية إن أمكن".

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