فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
التجارب الحرّة الثانية الآن . . .
ملخص لأحدث الفعاليات الفرعية أحدث النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث التالي خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث التالي خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
69 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
77 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
104 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو تسعى لشطب جميع نقاط ريسينغ بوينت التي أحرزتها هذا الموسم

المشاركات
التعليقات
رينو تسعى لشطب جميع نقاط ريسينغ بوينت التي أحرزتها هذا الموسم
14-08-2020

تسعى رينو إلى شطب جميع نقاط ريسينغ بوينت التي جمعتها هذا الموسم في الفورمولا واحد، والتي استعملت خلاله قنوات المكابح التي تسببت بالكثير من الجدل مؤخراً.

تلقت ريسينغ بوينت عقوبة شطب 15 نقطة من مجموعها ضمن بطولة المصنعين، إضافة إلى غرامة 400 ألف يورو، بعد حُكم أصدره الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" فيما يتعلق بخرقها للقوانين التقنية المتعلقة بتصميم تلك الأقنية لسيارتها في 2020.

لكن، سُمح لفريق ريسينغ بوينت بمواصلة استعمال تلك الأقنية خلال ما تبقى من الموسم.

وتلقى الحُكم حتى الآن ثلاثة اعتراضات، حيث تسعى رينو وفيراري إلى تطبيق عقوبات أشدّ على ريسينغ بوينت

ويشعر سيريل أبيتبول مدير فريق رينو أنه يجب تجريد ريسينغ بوينت من جميع النقاط التي سجلتها خلال استعمالها لتلك الأقنية.

فقال: "كنا نتوقع حكماً يتوافق مع الحالات المماثلة التي حصلت في الماضي".

وأكمل: "آخر الحالات المماثلة، حصلت في سوزوكا، عندما حُكم علينا بخرق أحد القوانين الرياضية وليس التقنية، وخسرنا كامل نقاطنا".

وتابع: "لم يكن هناك خصم. لذا لا أدري لمَ يجب أن تحصل ريسينغ بوينت على خصم فقط؟".

واسترسل: "يجب أن تخسر كامل النقاط التي سجلتها وهي تستعمل تلك الأقنية".

وكانت رينو قد اعترضت على سيارة ريسينغ بوينت بعد كل سباقٍ من السباقات الماضية، باستثناء الجولة الافتتاحية في النمسا والتي سجلت فيها ريسينغ بوينت ثماني نقاط.

اقرأ أيضاً:

ومن المتوقع أن تستمر المسألة هكذا، حتى يُبتّ فيها من قبل محكمة الاستئناف الدولية.

"نود الحصول على المزيد من التوضيح حيال المسألة، ونحن لا نقول بالضرورة أنه يجب حرمانهم من كل شيء لهذا الموسم" قال أبيتبول.

وأكمل: "لكن من وجهة نظر التفاعل والتواصل مع المتابعين، الجمهور والجميع، يجب شرح سبب الحكم على سيارة بأنها غير قانونية، ومن ثم تطبيق تنبيه بحق الفريق، وبعدها يواصل ذلك الفريق المشاركة في البطولة وتُحسب نقاطه بشكل اعتيادي".

واختتم: "نحن نرى أن هذا الوضع غريب نوعاً ما. نود الحصول على إجابة واضحة وختامية إن أمكن".

ملفات فيديو ذات صلة

مرسيدس جاهزة للمضيّ قدمًا في اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة إثر محادثاتها مع الفورمولا واحد

المقال السابق

مرسيدس جاهزة للمضيّ قدمًا في اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة إثر محادثاتها مع الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق فريق رينو اف1 , ريسينغ بوينت

الأكثر شعبية اليوم

بوتاس يتفوّق على هاميلتون بـ 0.039 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في برشلونة
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

بوتاس يتفوّق على هاميلتون بـ 0.039 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في برشلونة

رينو تسعى لشطب جميع نقاط ريسينغ بوينت التي أحرزتها هذا الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
49د

رينو تسعى لشطب جميع نقاط ريسينغ بوينت التي أحرزتها هذا الموسم

مرسيدس جاهزة للمضيّ قدمًا في اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة إثر محادثاتها مع الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس جاهزة للمضيّ قدمًا في اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة إثر محادثاتها مع الفورمولا واحد

استبعاد ماركيز من المشاركة في سباق النمسا الأوّل
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

استبعاد ماركيز من المشاركة في سباق النمسا الأوّل

وولف: لا مشكلة إن فوّتت الفرق الموعد النهائيّ للتوقيع على اتّفاقيّة كونكورد الجديدة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: لا مشكلة إن فوّتت الفرق الموعد النهائيّ للتوقيع على اتّفاقيّة كونكورد الجديدة

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2020

مرسيدس ستكون "سخيفة" لو توقّعت عدم تكرار مشاكل الإطارات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس ستكون "سخيفة" لو توقّعت عدم تكرار مشاكل الإطارات

"فيا" بصدد حظر أوضاع المحرك للتصفيات في الفورمولا واحد بعد جائزة إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" بصدد حظر أوضاع المحرك للتصفيات في الفورمولا واحد بعد جائزة إسبانيا

أحدث الأخبار

رينو تسعى لشطب جميع نقاط ريسينغ بوينت التي أحرزتها هذا الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
49د

رينو تسعى لشطب جميع نقاط ريسينغ بوينت التي أحرزتها هذا الموسم

مرسيدس جاهزة للمضيّ قدمًا في اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة إثر محادثاتها مع الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس جاهزة للمضيّ قدمًا في اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة إثر محادثاتها مع الفورمولا واحد

"فيا" لن تتخلّى عن التحديثات "المجانية" لريسينغ بوينت وألفا تاوري في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" لن تتخلّى عن التحديثات "المجانية" لريسينغ بوينت وألفا تاوري في 2021

بوتاس يتفوّق على هاميلتون بـ 0.039 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في برشلونة
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

بوتاس يتفوّق على هاميلتون بـ 0.039 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في برشلونة

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بوتاس يتفوّق على هاميلتون بـ 0.039 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في برشلونة

2
فورمولا 1

رينو تسعى لشطب جميع نقاط ريسينغ بوينت التي أحرزتها هذا الموسم

49د
3
فورمولا 1

مرسيدس جاهزة للمضيّ قدمًا في اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة إثر محادثاتها مع الفورمولا واحد

4
موتو جي بي

استبعاد ماركيز من المشاركة في سباق النمسا الأوّل

5
فورمولا 1

وولف: لا مشكلة إن فوّتت الفرق الموعد النهائيّ للتوقيع على اتّفاقيّة كونكورد الجديدة

أحدث ملفات الفيديو

موسم 2020: الحقبة الذهبية للفورمولا واحد 06:28
فورمولا 1
52د

موسم 2020: الحقبة الذهبية للفورمولا واحد

ما الذي حصل للناشر النافخ في الفورمولا واحد؟ 09:13
فورمولا 1

ما الذي حصل للناشر النافخ في الفورمولا واحد؟

الأبطال: فيليبي ماسا في البرازيل 2006 00:31
فورمولا 1

الأبطال: فيليبي ماسا في البرازيل 2006

عندما جاء ستالون إلى الفورمولا واحد وصور فيلماً عن إندي كار 02:52
فورمولا 1

عندما جاء ستالون إلى الفورمولا واحد وصور فيلماً عن إندي كار

أجمل الصور من جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد 03:18
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد

أحدث الأخبار

رينو تسعى لشطب جميع نقاط ريسينغ بوينت التي أحرزتها هذا الموسم
فورمولا 1

رينو تسعى لشطب جميع نقاط ريسينغ بوينت التي أحرزتها هذا الموسم

مرسيدس جاهزة للمضيّ قدمًا في اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة إثر محادثاتها مع الفورمولا واحد
فورمولا 1

مرسيدس جاهزة للمضيّ قدمًا في اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة إثر محادثاتها مع الفورمولا واحد

"فيا" لن تتخلّى عن التحديثات "المجانية" لريسينغ بوينت وألفا تاوري في 2021
فورمولا 1

"فيا" لن تتخلّى عن التحديثات "المجانية" لريسينغ بوينت وألفا تاوري في 2021

بوتاس يتفوّق على هاميلتون بـ 0.039 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في برشلونة
فورمولا 1

بوتاس يتفوّق على هاميلتون بـ 0.039 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في برشلونة

ساينز يحصل على هيكل جديد لسيارته لتفادي مشاكل التبريد
فورمولا 1

ساينز يحصل على هيكل جديد لسيارته لتفادي مشاكل التبريد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.