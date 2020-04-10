فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
82 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
96 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
110 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
138 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
145 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
159 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
166 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
180 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
194 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
201 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
215 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
229 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو تُسرّح "الأغلبية العظمى" من طاقم فريق الفورمولا واحد في إنستون بشكلٍ مؤقّت

المشاركات
التعليقات
رينو تُسرّح "الأغلبية العظمى" من طاقم فريق الفورمولا واحد في إنستون بشكلٍ مؤقّت
10-04-2020

نقلت رينو أغلبيّة طاقم فريقها للفورمولا واحد في منشأة الهيكل في إنستون إلى وضع التسريح المؤقّت في محاولة لحماية مستقبل فريق الفورمولا واحد على خلفيّة أزمة جائحة "كورونا".

مع مواجهة جميع فرق الفورمولا واحد لمشاكل ماليّة بسبب عدم خوض أيّ سباقٍ حتّى الآن، قرّرت عدّة فرق الانتقال إلى استغلال القرارات الحكوميّة.

إذ أعلنت رينو اليوم الجمعة عن أنّها طبّقت هي الأخرى تلك الإجراءات، حيث قامت بوضع أغلب موظّفيها في منشأة إنستون في وضع التسريح المؤقّت.

وفي حين أنّ الدعم الحكومي مُحدّد بسقفٍ أقصى يُقدّر بـ 2500 جنيه استرليني شهريًا، ستُكمل رينو الفارق من أجل ضمان حصول جميع موظّفيها على 80 بالمئة من مرتّباتهم الاعتياديّة.

وجاء في بيانٍ نشره الصانع الفرنسيّ اليوم: "قرّرت رينو سبورت ريسينغ التقدّم بطلبٍ ضمن خطّة الحفاظ على الوظائف التي وضعتها الحكومة البريطانيّة".

وأضاف: "بدءًا من الأوّل من أبريل ستكون الأغلبيّة العظمى لموظّفي منشأة إنستون في وضع التسريح المؤقّت حتّى الـ 31 من مايو/أيار. ستتمّ مراجعة ذلك بناءً على تطوّر الوضع".

وأكمل: "كما تمّ الاتّفاق على إكمال أيّ فارق مالي فوق المبلغ الذي ستدفعه الحكومة من أجل ضمان تلقّي كلّ أعضاء الفريق لـ 80 بالمئة من مرتّباتهم الأصليّة".

وأردف: "كما سيتمّ تقليص مرتّبات الموظّفين الذين سيُواصلون العمل، بمن فيهم الإداريون، إلى ذات المستوى".

كما وافقت رينو على أن تعمل منشأة المحرّكات في فيري شاتيون بتوقيت جزئي لفترة 12 أسبوعًا مبدئيًا.

وواصل البيان: "قد تتقلّص هذه الفترة أو يتمّ تمديدها بناءً على تطوّر الوضع".

وأكمل: "جاء هذا القرار بالتشاور مع ممثّل الموظّفين وتمّ دعمه باتّفاق يهدف لحماية الشركة وموظّفيها. بالنسبة للأنشطة غير المعنيّة بفترة الإغلاق الإجباريّة التي تفرضها فيا – أي أنشطة الفورمولا إي وسباقات الزبائن – فإنّ العمل سيُستأنف بناءً على الظروف الصحيّة وحاجيات الشركة".

من جانبه قال سيريل أبيتبول مدير الفريق بأنّ الحظيرة الفرنسيّة تبذل كلّ ما في وسعها من أجل تجاوز الأزمة.

وقال حيال ذلك: "لا تسمح لنا الظروف الإنسانيّة الصعبة التي نواجهها والإغلاق الصارم في فرنسا وبريطانيا، إلى جان الدول الأخرى المنظّمة للجوائز الكبرى بقياس التأثير الذي تعرّضت له رياضتنا".

وأضاف: "لهذا السبب علينا بذل كلّ السبل التي بحوزتنا من أجل تجاوز هذه الفترة المطوّلة من الضبابيّة والتوقّف بأفضل شكلٍ ممكن، بالتزامن مع حماية الفريق بأكمله".

ملفات فيديو ذات صلة

المقال التالي
ويليامز تحصل على إعادة تمويل عقب بيع القسم الهندسي لديها

المقال السابق

ويليامز تحصل على إعادة تمويل عقب بيع القسم الهندسي لديها
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة فرنسا الكبرى

جائزة فرنسا الكبرى

٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تود "ضغط بشدة" على الفريق التقني للحصول على إجابات بشأن الشكوك حول محرك فيراري

2
فورمولا 1

تحليل: ماذا وراء انهيار أسهم أستون مارتن وشائعات وولف

أحدث ملفات الفيديو

قصة بورشه في الفورمولا واحد 03:46
فورمولا 1

قصة بورشه في الفورمولا واحد

جان تود - ما هو مستقبل الفورمولا واحد؟ 41:57
فورمولا 1

جان تود - ما هو مستقبل الفورمولا واحد؟

مقابلة مع جان تود حيال التسوية المتعلقة بمحرك فيراري 09:45
فورمولا 1

مقابلة مع جان تود حيال التسوية المتعلقة بمحرك فيراري

قصة 05:30
فورمولا 1

قصة "بي أم دبليو" في الفورمولا واحد

تطور أوزان السيارات في الفورمولا واحد 01:06
فورمولا 1

تطور أوزان السيارات في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

رينو تُسرّح "الأغلبية العظمى" من طاقم فريق الفورمولا واحد في إنستون بشكلٍ مؤقّت
F1

رينو تُسرّح "الأغلبية العظمى" من طاقم فريق الفورمولا واحد في إنستون بشكلٍ مؤقّت

ويليامز تحصل على إعادة تمويل عقب بيع القسم الهندسي لديها
F1

ويليامز تحصل على إعادة تمويل عقب بيع القسم الهندسي لديها

تود: لا ضمان برغبة المتابعين في التواجد لحضور السباقات
F1

تود: لا ضمان برغبة المتابعين في التواجد لحضور السباقات

برون: على الفورمولا واحد موازنة مخاطر كورونا الاقتصادية لتحديد انطلاقة الموسم
F1

برون: على الفورمولا واحد موازنة مخاطر كورونا الاقتصادية لتحديد انطلاقة الموسم

إقامة سباق زاندفورت للفورمولا واحد من دون جمهور احتمال "غير وارد"
F1

إقامة سباق زاندفورت للفورمولا واحد من دون جمهور احتمال "غير وارد"

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٢ يوليو - ٥ يوليو
تذاكر
١٦ يوليو - ١٩ يوليو
تذاكر
٣٠ يوليو - ٢ أغسطس
تذاكر
٢٧ أغسطس - ٣٠ أغسطس
تذاكر
٣ سبتمبر - ٦ سبتمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.