رينو تُسرّح "الأغلبية العظمى" من طاقم فريق الفورمولا واحد في إنستون بشكلٍ مؤقّت

مع مواجهة جميع فرق الفورمولا واحد لمشاكل ماليّة بسبب عدم خوض أيّ سباقٍ حتّى الآن، قرّرت عدّة فرق الانتقال إلى استغلال القرارات الحكوميّة.

إذ أعلنت رينو اليوم الجمعة عن أنّها طبّقت هي الأخرى تلك الإجراءات، حيث قامت بوضع أغلب موظّفيها في منشأة إنستون في وضع التسريح المؤقّت.

وفي حين أنّ الدعم الحكومي مُحدّد بسقفٍ أقصى يُقدّر بـ 2500 جنيه استرليني شهريًا، ستُكمل رينو الفارق من أجل ضمان حصول جميع موظّفيها على 80 بالمئة من مرتّباتهم الاعتياديّة.

وجاء في بيانٍ نشره الصانع الفرنسيّ اليوم: "قرّرت رينو سبورت ريسينغ التقدّم بطلبٍ ضمن خطّة الحفاظ على الوظائف التي وضعتها الحكومة البريطانيّة".

وأضاف: "بدءًا من الأوّل من أبريل ستكون الأغلبيّة العظمى لموظّفي منشأة إنستون في وضع التسريح المؤقّت حتّى الـ 31 من مايو/أيار. ستتمّ مراجعة ذلك بناءً على تطوّر الوضع".

وأكمل: "كما تمّ الاتّفاق على إكمال أيّ فارق مالي فوق المبلغ الذي ستدفعه الحكومة من أجل ضمان تلقّي كلّ أعضاء الفريق لـ 80 بالمئة من مرتّباتهم الأصليّة".

وأردف: "كما سيتمّ تقليص مرتّبات الموظّفين الذين سيُواصلون العمل، بمن فيهم الإداريون، إلى ذات المستوى".

كما وافقت رينو على أن تعمل منشأة المحرّكات في فيري شاتيون بتوقيت جزئي لفترة 12 أسبوعًا مبدئيًا.

وواصل البيان: "قد تتقلّص هذه الفترة أو يتمّ تمديدها بناءً على تطوّر الوضع".

وأكمل: "جاء هذا القرار بالتشاور مع ممثّل الموظّفين وتمّ دعمه باتّفاق يهدف لحماية الشركة وموظّفيها. بالنسبة للأنشطة غير المعنيّة بفترة الإغلاق الإجباريّة التي تفرضها فيا – أي أنشطة الفورمولا إي وسباقات الزبائن – فإنّ العمل سيُستأنف بناءً على الظروف الصحيّة وحاجيات الشركة".

من جانبه قال سيريل أبيتبول مدير الفريق بأنّ الحظيرة الفرنسيّة تبذل كلّ ما في وسعها من أجل تجاوز الأزمة.

وقال حيال ذلك: "لا تسمح لنا الظروف الإنسانيّة الصعبة التي نواجهها والإغلاق الصارم في فرنسا وبريطانيا، إلى جان الدول الأخرى المنظّمة للجوائز الكبرى بقياس التأثير الذي تعرّضت له رياضتنا".

وأضاف: "لهذا السبب علينا بذل كلّ السبل التي بحوزتنا من أجل تجاوز هذه الفترة المطوّلة من الضبابيّة والتوقّف بأفضل شكلٍ ممكن، بالتزامن مع حماية الفريق بأكمله".

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