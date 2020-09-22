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رينو ترى في الروح المعنوية للمدير التنفيذي الجديد لمحاتٍ مماثلة لفيلم "فورد في مواجهة فيراري"

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رينو ترى في الروح المعنوية للمدير التنفيذي الجديد لمحاتٍ مماثلة لفيلم "فورد في مواجهة فيراري"

أشار سيريل أبيتبول المدير التنفيذي لدى رينو، إلى أن الروح المعنوية التي جلبها معه لوكا دي ميو المدير التنفيذي الجديد إلى فريق الفورمولا واحد، تحمل لمحاتٍ مماثلة من القصة الحقيقية خلف فيلم هوليوود "فورد في مواجهة فيراري".

تمّ مؤخراً تحويل قصة طموح فورد الكبير منتصف ستينات القرن الماضي وبنائها  لسيارة فورد "جي تي40" لمنافسة - ومن ثم التفوق على فريق فيراري الذي كان يبسط سيطرته على سباق لومان 24 ساعة؛ إلى فيلم هوليوودي من بطولة النجمين مات دايمون وكريستيان بيل.

بالمقابل، استلم دي ميو مقاليد إدارة المصنّع الفرنسيّ شهر يوليو، ولم يقم بإضافة أي وقت في الكشف والعمل على رؤيته الخاصة، والتي تتضمن تغيير اسم فريق الفورمولا واحد إلى "آلبين" ضمن سعيه لتعزيز شعبية وقوة العلامة الفرنسية الرياضية.

ويرى أبيتبول مدير فريق رينو في الفورمولا واحد، أن  الروح المعنوية الجديدة التي جلبها دي ميو، قد بدأت تظهر آثارها بالفعل.

حيث قال في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنه تأثير هائل. هائل حقاً. بصراحة، حتى وإن لم يكن يتدخل في العمليات اليومية، لكن تعيينه يعتبر عاملاً حاسماً حقاً بالنسبة لي، أن لا يكون هناك شخص يتوقع وينتظر النتائج فقط، وذلك بالتأكيد أمر أساسي، بل أن يتواجد للمساعدة كذلك في أي وقت".

وتابع: "لديه معرفة جيدة بالرياضة، وبالأشخاص كذلك. معرفته بالرياضة تعني أنه يقدّر الصعوبة والتنافسية المرتفعتين في هذا المجال".

وأردف: "بالنسبة لي، أعتقد أنه هناك لمحات من التشابه، مثل فيلم ’فورد في مواجهة فيراري’. بالنسبة لي، مقاربته لا تأتي من مبدأ الأعمال وحسب، بل من مشاعره وإصراره، تماماً مثل فورد في الفيلم، عندما قرروا هزيمة فيراري".

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بالرغم من أن رينو تحتل المركز السادس ضمن ترتيب المصنعين حالياً، لكنها ما زالت خوض منافسة شرسة مع فرق الوسط على أفضل المراكز خلف فريقي الصدارة مرسيدس وريد بُل.

لكن ورغم ذلك، أشار أبيتبول إلى أنه ما زال غير راضٍ عن كيفية سير الأمور حتى الآن.

فقال: "إنها رياضة تتمحور حول النتائج فقط. لذا وفي هذا الصدد، فإن التقدم ليس كافياً بعد. لكن هناك علامات إيجابية".

وتابع: "أعتقد أننا كنا نسير منذ بضعة مواسم في طريق تطويري جيد، لكنه توقف ربما بسبب مشاكل الانسيابية للسيارة".

واستكمل: "لذا اتخذنا قرارنا بالاتجاه نحو طريق تصميمي مختلف فيما يتعلق بالانسيابية وهناك دائماً مخاطرة في مثل هذه القرارات. لكننا لم ننجح في التعويض وحسب بل نجحنا بالتقدم مجدداً كذلك".

واختتم: "لكن الحقيقة أننا لم نستخلص بعد أقصى أداء السيارة والفريق. ولم ننجح بتسجيل النقاط كما كنا نرغب، لذا أفضل التركيز على السلبيات بدلاً من الاكتفاء بالإيجابيات".

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