فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث التالي خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث التالي خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
62 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
84 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو تدرس الطعن على حجم العقوبة الموقّعة على ريسينغ بوينت

المشاركات
التعليقات
رينو تدرس الطعن على حجم العقوبة الموقّعة على ريسينغ بوينت
07-08-2020

يدرس فريق رينو في الفورمولا واحد خطوة التقدّم بطعن على العقوبة التي تلقاها غريمه ريسينغ بوينت في قضية تصميم قناة تهوية المكابح، حيث من المتوقّع أن يتوصّل الصانع الفرنسي لقرار في هذا الشأن بعد التجارب الحرة الثانية اليوم.

أقرّ حُكم مراقبي فيا الذي تمّ نشره صباح اليوم خرق الفريق المتمركز في سيلفرستون للقوانين الخاصة بالأجزاء المدرجة عبر الاستعانة بتصميم قنوات تهوية للمكابح الخلفية الخاص بسيارة مرسيدس لموسم 2019 "دبليو10" على سيارته لموسم 2020.

وقد تمّ شطب 15 نقطة من رصيد الفريق في بطولة الصانعين إثر ذلك، إلى جانب تغريمه 400 ألف يورو، من جائزة ستيريا الكبرى - حيث تقدمت رينو باحتجاجها الأوّل على غريمتها - فضلًا عن ذلك فقد تلقّى الفريق تأنيبًا على تصميم قنواته في سباقَي المجر وبريطانيا.

اقرأ أيضاً:

وقد أوضح الحُكم كذلك بأنّه ليس من المتوقع من ريسينغ بوينت أن تتخلّى عن تصميمها الحالي لقنوات تهوية المكابح، وبوسعها مواصلة استخدام المكونات الحالية لبقية الموسم.

وعادة ما يُفترض أن يتم الطعن على الحُكم في خلال ساعة من أيّ قرار يتمّ اتّخاذه، لكنّ فيا استثنت هذه الحالة بسبب تعقيد القضية، وتركت 24 ساعة للتقدم بنيّة الطعن، حيث تنص القوانين على أنّ الفريق عندها يكون أمامه 96 ساعة لتأكيد مُضيه قُدمًا بالطعن على الحكم.

وقد صرّح سيريل أبيتبول مدير فريق رينو بأنّ الفريق ربما يستعين بحقه من أجل الطعن في حجم العقوبة التي تلقتها ريسينغ بوينت.

حيث قال: "يُمكنني التأكيد بأننا ندرس فكرة التقدّم بالطعن. عادة ما يكون أمامنا ساعة لفعل ذلك، لكن في تلك القضية تحديدًا وبالنظر إلى تعقيدها، فلدينا 24 ساعة، ومن ثمّ 96 ساعة لتأكيد مُضينا قُدمًا في الطعت من عدمه".

وأضاف: "ولكن مُجددًا، وبسبب تعقيد الوضع، فإنّنا بحاجة لموازنة صالح الرياضة بحرص وكذلك ثبات العقوبة".

في المقابل، قال أبيتبول أنّ رينو تقبلت إجمالًا أسباب الحكم التي خلُصت إليها لجنة المراقبين.

اقرأ أيضاً:

"هنالك وجهة محددة ومستهدفة في النقاش والاحتجاجات المقدمة والمتعلقة بجزء واحد من السيارة، قنوات تهوية المكابح، الأمامية والخلفية" قال أبيتبول.

وأكمل: "وفيما يتعلق بذلك، فإنّنا راضون بحقيقة أنّ مراقبي فيا أكّدوا بأنّ بعض هذه المكونات مثّلت خرقًا للقوانين. أمّا مسألة حجم العقوبة فهي مفتوحة للنقاش، وربما بشكل لا ينتهي. حيث أنّنا سندرس تلك المسألة، واضعين في الاعتبار بأنّ الأفضلية التي حصلوا عليها ستستمر معهم طيلة الموسم. وهي أفضلية كبيرة للغاية".

كما شدّد أبيتبول على أنّه ومن خلال استخدام تصميم فريق آخر لقنوات تهوية المكابح، فإنّ ريسينغ بوينت ستوفّر وقتًا في نفق الهواء وديناميكا الموائع الحسابية للاستعانة به في مشاريع أخرى، حيث قال في ختام حديثه: "فقط لتوضيح الأمور، فإنّ أيّ فريق سيمضي 20 بالمئة من وقته للجانب الانسيابي في تطوير تلك الأجزاء التي نسختها ريسينغ بوينت. فهي ليست أجزاء صغيرة".

مرسيدس والفورمولا واحد أمام مفترق طرق بشأن اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة

المقال السابق

مرسيدس والفورمولا واحد أمام مفترق طرق بشأن اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة

المقال التالي

هاميلتون يتفوّق على بوتاس في التجارب الثانية في سيلفرستون

هاميلتون يتفوّق على بوتاس في التجارب الثانية في سيلفرستون
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون يتفوّق على بوتاس في التجارب الثانية في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب
40د

هاميلتون يتفوّق على بوتاس في التجارب الثانية في سيلفرستون

مرسيدس والفورمولا واحد أمام مفترق طرق بشأن اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس والفورمولا واحد أمام مفترق طرق بشأن اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة

رينو تدرس الطعن على حجم العقوبة الموقّعة على ريسينغ بوينت
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو تدرس الطعن على حجم العقوبة الموقّعة على ريسينغ بوينت

هاميلتون: هذا ليس الوقت المناسب لمحادثات تجديد العقد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: هذا ليس الوقت المناسب لمحادثات تجديد العقد

روسي احتاج لتجاوز "سياسات" ياماها من أجل استعادة أدائه
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي احتاج لتجاوز "سياسات" ياماها من أجل استعادة أدائه

هوندا تمنح سيارتَي ريد بُل وحدتي طاقة جديدتين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هوندا تمنح سيارتَي ريد بُل وحدتي طاقة جديدتين

هلكنبرغ "يخوض محادثات" لعودة كاملة إلى الفورمولا واحد في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هلكنبرغ "يخوض محادثات" لعودة كاملة إلى الفورمولا واحد في 2021

لوكلير يُهاجم من وصفوه بالعنصريّ لرفضه الركوع
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير يُهاجم من وصفوه بالعنصريّ لرفضه الركوع

أحدث الأخبار

هاميلتون يتفوّق على بوتاس في التجارب الثانية في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب
40د

هاميلتون يتفوّق على بوتاس في التجارب الثانية في سيلفرستون

رينو تدرس الطعن على حجم العقوبة الموقّعة على ريسينغ بوينت
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو تدرس الطعن على حجم العقوبة الموقّعة على ريسينغ بوينت

مرسيدس والفورمولا واحد أمام مفترق طرق بشأن اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس والفورمولا واحد أمام مفترق طرق بشأن اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة

هوندا تمنح سيارتَي ريد بُل وحدتي طاقة جديدتين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هوندا تمنح سيارتَي ريد بُل وحدتي طاقة جديدتين

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون يتفوّق على بوتاس في التجارب الثانية في سيلفرستون

40د
2
فورمولا 1

مرسيدس والفورمولا واحد أمام مفترق طرق بشأن اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة

3
فورمولا 1

فريق ريسينغ بوينت يخسر عددًا من نقاطه في البطولة بعد كسب رينو للاحتجاج

4
فورمولا 1

رينو تدرس الطعن على حجم العقوبة الموقّعة على ريسينغ بوينت

5
فورمولا 1

تحليل تقني: تحديثات مرسيدس، فيراري، ريد بُل وريسينغ بوينت في سيلفرستون

أحدث ملفات الفيديو

أهم مجريات سباق سيلفرستون 2020: توقفات وانثقابات ودراما 09:04
فورمولا 1

أهم مجريات سباق سيلفرستون 2020: توقفات وانثقابات ودراما

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟ 07:09
فورمولا 1

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد 04:14
فورمولا 1

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟ 05:51
فورمولا 1

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟

أحدث الأخبار

هاميلتون يتفوّق على بوتاس في التجارب الثانية في سيلفرستون
فورمولا 1

هاميلتون يتفوّق على بوتاس في التجارب الثانية في سيلفرستون

رينو تدرس الطعن على حجم العقوبة الموقّعة على ريسينغ بوينت
فورمولا 1

رينو تدرس الطعن على حجم العقوبة الموقّعة على ريسينغ بوينت

مرسيدس والفورمولا واحد أمام مفترق طرق بشأن اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة
فورمولا 1

مرسيدس والفورمولا واحد أمام مفترق طرق بشأن اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة

هوندا تمنح سيارتَي ريد بُل وحدتي طاقة جديدتين
فورمولا 1

هوندا تمنح سيارتَي ريد بُل وحدتي طاقة جديدتين

الفورمولا واحد تخطط لحظر التصاميم المستنسخة على شاكلة ريسينغ بوينت لموسم 2021
فورمولا 1

الفورمولا واحد تخطط لحظر التصاميم المستنسخة على شاكلة ريسينغ بوينت لموسم 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.