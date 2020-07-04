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رينو تخوض محادثات مع "أسماء كبيرة" لتعويض ريكاردو في 2021

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رينو تخوض محادثات مع "أسماء كبيرة" لتعويض ريكاردو في 2021
04-07-2020

قال سيريل أبيتبول مدير فريق رينو في الفورمولا واحد أنّ الصانع الفرنسي يخوض محادثات مع بعض "الأسماء الكبيرة" من أجل المقعد الشاغر الذي سيتركه دانيال ريكاردو في 2021.

ارتبط اسما بطلَي العالم السابقين فرناندو ألونسو وسيباستيان فيتيل بانتقال محتمل إلى رينو منذ أن تم تأكيد انتقال ريكاردو إلى مكلارين العام المُقبل، في الوقت الذي صرّح فيه زميل الأسترالي الحالي إستيبان أوكون يوم الخميس على هامش جائزة النمسا بأنّه سيرحّب بمزاملة ألونسو في 2021.

وعند سؤاله يوم أمس الجمعة عمّا إذا كان فيتيل وألونسو على قائمة اهتمامات فريقه، رفض أبيتبول التعليق على التفاصيل، لكنّه أوضح ما يريده الفريق من أيّ سائق سيوقّع معه مستقبلًا.

حيث قال: "نحتاج إلى سائق سريع، وبمقدوره فهمنا ووضع ثقته في مشروع رينو. نحن واضحون للغاية حيال طبيعة فريقنا، حيث أنّه فريق فريد نوعًا ما في عالم الفورمولا واحد، لكنّ صغير كذلك في ذات الوقت، ما يزال مشروعًا في طور الإنشاء، مع بعض المعاناة، ولا سيّما العام الماضي".

وأضاف: "لذا نحن بحاجة إلى سائق قادر على فهم كل ذلك، وقيمة كل الجهد المبذول والأخلاقيات التي نسخرها لذلك. لا أقول بأنّ دانيال لم يستوعب ذلك، ليس هذا ما أعنيه مُطلقًا، أنا أتحدث عن المستقبل".

وأكمل: "لذا فإنّنا نخوض محادثات الآن مع بضعة أسماء، بعض الأسماء الكبيرة، وأخرى أقل شهرة. نأخذ وقتنا الآن، ونحاول ضمان أن يكون هنالك تناغم جيّدة بين جوهر الفريق ومن يبحث عنه ليدخل تلك البيئة".

جديرٌ بالذكر أنّ أبيتبول رفض وضع أي موعد نهائي لقرار الفريق بشأن سائقه الثاني للموسم المُقبل.

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