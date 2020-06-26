رينو تخطط لحزمة تحديثات ثلاثية لجولة النمسا

خططت رينو لاتّباع مقاربة عدائية لناحية التحديثات على سيارتها "آر.اس.20" في موسم 2020، قبل أن يتسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" في تعليق الموسم حتّى الآن.

لكنّ الفريق واصل العمل على تلك التحديثات التي كان من المخطط جلبها في سباقات فيتنام، هولندا وإسبانيا، والتي سيتمّ جمعها ووضعها على السيارة لجائزة النمسا الكبرى.

وضمن معرض حديثه خلال مؤتمر صحفي مع وسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم" قال سيريل أبيتبول مدير فريق رينو في هذا الصّدد: "التحديثات قادمة. بذل فريق الإنتاج الداخل جهدًا ضخمًا لتجهيز حزمة التحديثات من السباقات الثالث، الخامس والسادس - الترتيب المبدئي للجولات بالطبّع - في فيتنام، هولندا وإسبانيا لتكون على سيارتنا في النمسا".

وأضاف: "تمّ إلغاء تلك السباقات بالطبّع، لكنّ الأداء الذي كان من المفترض أن نكون عليه سيظهر في النمسا".

وبينما لم يرغب أبيتبول الإفصاح عن الموقع الذي ستضع فيه تلك التحديثات رينو ضمن الترتيب التنافسيّ لفرق الوسط، لكنّه بدا مسرورًا ليس فقط بتمكّن الفريق من تجهيز التحديثات، ولكن كذلك بامتلاكه قطع غيار كافية للاستعداد للسباقات الافتتاحية.

فقال: "لا أريد التنبؤ بشيء، كوننا نعلم بأنّ سيارتنا كانت سيئة للغاية العام الماضي. نأمُل فقط أن تكون أفضل ولو بعض الشيء هذا الموسم. ما نزال غير متأكدين تمامًا بعد من تنافسيّة سيارتنا بعد التجارب الشتوية، حيث لا أرغب بقول المزيد عن ذلك في هذه المرحلة".

وتابع: "هنالك رضا كبير بكل تأكيد عن المجهود المبذول في تجهيز كل تلك الأجزاء بهذه الكمية، حيث نعلم جميعًا أنّ حلبة ريد بُل رينغ يمكن أن تكون قاسية على السيارات، حتى إذا ما تمّت إزالة بعض الحفف الجانية من على المسار".

من جهته يتوقّع ريكاردو أن تظل معركة الوسط متقاربة حتّى مع التحديثات القادمة، لكنه يأمُل أن تتمكن رينو من تقليص الفارق مع فرق الصدارة.

حيث قال: "تحلل الوضع بعد التجارب الشتوية وتحاول فهم موقعك، حيث بدا بأنّ معركة الوسط ستكون محتدمة ومتقاربة للغاية. ستكون لدينا سيارة مختلفة لجولة النمسا الأسبوع المُقبل عمّا كانت لتكون عليه في ملبورن".

وأكمل: "أتوقع معركة متقاربة، وتقليص الفارق مع فرق الصدارة، حيث أعتقد بأنّ فرق الوسط جميعها سيفصلها عُشر من الثانية تقريبًا. لكن كل ذلك مجرد كلام الآن، الأسبوع المُقبل سيكون لدى الجميع بعض الإجابات".