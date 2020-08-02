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فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى / أخبار عاجلة

رينو تحتجّ مجدّدًا على ريسينغ بوينت في سيلفرستون

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رينو تحتجّ مجدّدًا على ريسينغ بوينت في سيلفرستون
من قبل:
02-08-2020

تقدّم فريق رينو باحتجاجٍ رسمي مجدّدًا على فريق ريسينغ بوينت على إثر جائزة بريطانيا الكبرى، وذلك مرّة أخرى في ما يتعلّق بتصميم قنوات تهوية المكابح.

بعد أن احتجاجها على تصميم قنوات تهوية المكابح على سيارة ريسينغ بوينت في السباق الثاني في النمسا وجولة المجر، تقدّمت رينو مجدّدًا باحتجاجٍ آخر في سيلفرستون.

وكما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" هذا الأسبوع فإنّ جلسة استماعٍ ستُعقد في الأسبوع الفاصل بين سباقَي سيلفرستون.

وتذكر الوثيقة الرسميّة مجدّدًا إلى المادتَي 2.1 و3.2 من الملحق السادس للقوانين الرياضيّة للفورمولا واحد.

وحلّ لانس سترول تاسعًا في هذا السباق، وذلك في ظلّ مشاركة الفريق بسيارة وحيدة بعد فشله في تشغيل سيارة نيكو هلكنبرغ قبل السباق.

ويتواجد الفريق في المركز الخامس الآن في بطولة الصانعين برصيد 42 نقطة.

وتعتقد رينو أنّ ريسينغ بوينت تستخدم قنوات تهوية مكابح لم تقم بتصميمها بنفسها، وقالت أنّ تشابه المكوّنات الداخليّة مع تصميم مرسيدس يُشير إلى وجود تبادلٍ للمعلومات.

في المقابل تصرّ ريسينغ بوينت على أنّ سيارتها أُنتجت إثر موافقة فيا، بالرغم من أنّه تبيّن لاحقًا بأنّ "فيا" لم تفحص خصيصًا تصميم قنوات تهوية المكابح.

بدوره أصرّ أندرو غرين المدير التقنيّ لفريق ريسينغ بوينت على "عدم وجود قضيّة أصلًا" وأنّ اتّهامات رينو لا أسس لها.

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة المجر الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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