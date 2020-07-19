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رينو تحتجّ مجدّدًا على ريسينغ بوينت في المجر

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رينو تحتجّ مجدّدًا على ريسينغ بوينت في المجر
من قبل:
19-07-2020

تقدّم فريق رينو باحتجاجٍ رسمي مجدّدًا على فريق ريسينغ بوينت على إثر جائزة المجر الكبرى، مُشيرًا إلى خرقٍ في اللوائح الرياضيّة للبطولة في ما يتعلّق بالمكوّنات المُدرجة.

بعد أن احتجاجها على تصميم قنوات تهوية المكابح على سيارة ريسينغ بوينت نهاية الأسبوع الماضي ضمن جائزة ستيريا الكبرى في النمسا، تقدّمت رينو مجدّدًا باحتجاجٍ آخر بالرغم من إعلامها بقبول قضيّتها نهاية الأسبوع الماضي.

ويُتوقّع أن يُفضي الاحتجاج إلى جلسة استماع خلال الفترة الفاصلة بين سباقَي المجر وبريطانيا.

وتذكر الوثيقة الرسميّة مجدّدًا إلى المادتَي 2.1 و3.2 من الملحق السادس للقوانين الرياضيّة للفورمولا واحد، واحتجّ الفريق على السيارتَين.

وكانت سيارتا ريسينغ بوينت قد تواجدتا ضمن مراكز النقاط مرّة أخرى بحلول لانس سترول رابعًا بينما حقّق زميله سيرجيو بيريز المركز السابع بعد انطلاقة ضعيفة.

ويتواجد الفريق في المركز الرابع الآن في بطولة الصانعين متعادلًا مع مكلارين بـ 40 نقطة.

وتعتقد رينو أنّ ريسينغ بوينت تستخدم قنوات تهوية مكابح لم تقم بتصميمها بنفسها، وقالت أنّ تشابه المكوّنات الداخليّة مع تصميم مرسيدس يُشير إلى وجود تبادلٍ للمعلومات.

وجاء في بيان رينو: "نُؤكّد أنّ فريق رينو تقدّم بطلبٍ لدى مراقبي الحدث لتوضيح قانونيّة سيارة ريسينغ بوينت آر.بي20".

وأضاف: "ليست لدينا أيّة تعليقات حيال المسألة إلى أن يتوصّل المراقبون إلى قرار".

في المقابل تصرّ ريسينغ بوينت على أنّ سيارتها أُنتجت إثر موافقة فيا، بالرغم من أنّه تبيّن لاحقًا بأنّ "فيا" لم تفحص خصيصًا تصميم قنوات تهوية المكابح.

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الكاتب مروان الوافي

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