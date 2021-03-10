رينو: تجميد تطوير المحركات يعني تسريع العمل على خطط 2023 

أعلنت الفورمولا واحد شهر فبراير/شباط الماضي أنها تتجه نحو اعتماد خطة لتجميد تطوير المحركات منذ الموسم المقبل، ما يعني إيقاف التطوير لثلاثة مواسم، حتى بداية الحقبة التالية في البطولة مع وحدات الطاقة الجديدة.

ومهّد هذا القرار لعملية استحواذ ريد بُل على مشروع محركات هوندا في الفورمولا واحد، وذلك تزامناً مع إعلان المصنع الياباني الخروج من الفئة الأولى نهاية موسم 2021.

ورحب مصنعو المحركات بهذا القرار كإجراء لخفض النفقات، بالتالي بات بوسعهم تركيز جهودهم على نواحٍ أخرى.

وضمن معرض كلامه حيال تأثير تجميد المحركات على خطط رينو، كشف تافين أن المصنع الفرنسي يعمل ببساطة على خططه لموسم 2023، لكن بوتيرة أسرع.

فقال: "محركات 2021 لم تتأثر بما سيحصل في موسمي 2022 و2023".

وتابع: "القرار اتخذ في 2020 بناء على حقيقة أننا نضع كامل جهدنا على 2022 نظراً لأن هناك تغييراً جديداً آخر كذلك في 2023".

وأكمل: "كان بوسعنا استخراج أفضل ما بوسعنا لموسم 2022، لكن لم يعد هذا هو الحال الآن، ولم نصل بعد إلى خطط 2023".

واسترسل: "لكن في الحقيقة نحن مسرورون للغاية. يمكننا العمل على دفعة كبيرة لموسم 2022، وذلك عبر تسريع العمل على بعض خططنا المقررة سابقاً لموسم 2023، بهدف إدراجها في 2022".

واستطرد: "إنها رياضة قاسية، لكننا نسعى لأهدافنا على المدى البعيد، وما زال أمامنا موسم كامل بانتظارنا".

وكشفت رينو بالفعل أنها تقيم الانتقال إلى المبدأ التصميمي لمحرك مرسيدس بفصل الشاحن التوربيني والضاغط ضمن وحدة الطاقة لموسم 2022، بعد أن أجلت اعتماد التصميم الجديد حتى العام المقبل.

وسيكون فريق ألبين هو الوحيد الذي يتزود بمحركات رينو بعد انتقال مكلارين إلى محركات مرسيدس بدءاً من 2021.

"قمنا باعتماد تعديلات في الموسم الماضي كانت مقررة لهذا الموسم" قال تافين.

وأكمل: "لذا إنها عملية تطوّر تسير خلال الموسم وفي السباقات وليس فقط خلال الفترة الشتوية. من الواضح أننا نركز على موسم 2022، لكن في الوقت نفسه قمنا بتقييم محرك 2021 خلال الفترة الشتوية، ما يعتبر تقدماً عن محرك العام الماضي".

واختتم: "نحن نستعد للسباق الافتتاحي. آمل أن نمتلك من الموثوقية بما يعادل العام الماضي، ما يمنحنا أساساً متيناً لكسب المزيد من الأداء".

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