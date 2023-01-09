رينو تتوقّع صرامة أكبر من "فيا" بشأن السماح بتعديلات المحرّكات في الفورمولا واحد

مع دخول الفورمولا واحد عامها الثاني ضمن تجميد وحدات الطاقة حتّى نهاية 2025، أصبحت هناك قيودٌ أكثر صرامة حول المكوّنات التي يُمكن تغييرها في المحرّكات.

إذ تُحظر تحديثات المعدّات التي تهدف فقط لتوفير دفعة على صعيد الطاقة، لكنّ "فيا" قادرة على الموافقة على التغييرات التي تهدف لحلّ مشاكل الموثوقيّة الصادقة.

لكن هكذا تعديلات قد تتسبّب في جدل في حال تسبّب حلّ مشكلة ما في رفع الأداء بشكلٍ واضح.

وجاءت هذه المشكلة لتُطرح في هذه الفترة الشتويّة في ظلّ إشارات بأنّ فيراري تمكّنت من تحقيق خطوة إلى الأمام على وحدة طاقتها نتيجة قدرتها على حلّ مشاكل الموثوقيّة التي طغت على موسمها في 2022.

ويعتقد برونو فامين المسؤول عن محرّكات الفورمولا واحد في رينو أنّ "فيا" تعاملت بشكلٍ جيّد حتّى الآن مع مسألة مشاكل الموثوقيّة، لكنّه يعتقد بأنّ هناك حاجة لتضييق القوانين أكثر الآن بعد حصول الفرق على عامٍ لفهم وحدات طاقتها بشكلٍ أفضل.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ العمليّة مع فيا والمصنّعين الآخرين سارت بشكلٍ جيّد في 2022. كانت شفافة على الأقل، لذا كان الجميع يعلم بكلّ طلبات الآخرين، وذلك جيّدٌ جدًا. أعتقد بأنّ فيا أدارت ذلك بشكلٍ جيّد".

وأضاف: "كانت متسامحة نوعًا ما في 2022. أعتقد بأنّ ذلك طبيعي لأنّ الجميع تأثّر بمشاكل الموثوقيّة، ليس نحن فحسب، لأنّني أعتقد بأنّنا حصلنا شاهدنا ما بين 30 و70 طلبًا من مصنّعين مختلفين، لذا تأثّر الجميع بهذه المشكلة".

وأكمل: "أتوقّع أن تكون فيا أكثر صرامة في المستقبل، لكن ليست لديّ أيّة معلومات بشأن ذلك".

ويعتقد فامين بأنّ هذه المشكلة من الصعب التعامل معها، لأنّ هناك بعض مكوّنات وحدة الطاقة التي يصعب للغاية فيها فصل الأداء والموثوقيّة.