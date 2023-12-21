رينو تتكلم حول إمكانية استئناف العمل مع فريق أندريتي للفورمولا واحد
كانت رينو تمتلك اتفاقية مسبقة مع أندريتي للتزويد بالمحركات، لكن انتهت مدتها وذلك بسبب التأخير في منح الموافقة للفريق الأمريكي من قبل "فيا" لدخول الفورمولا واحد في موقع الفريق 11.
تلقى فريق أندريتي الضوء الأخضر من "فيا" للمشاركة في البطولة، لكن القرار النهائي بالموافقة يجب أن يمرّ من قبل مؤسسة الفورمولا واحد نفسها ومديرها التنفيذي ستيفانو دومينيكالي.
كما أعلنت مجموعة "جينيرال موتورز" أنها لن تكون مجرد راعٍ للفريق الأمريكي بل تريد بدء العمل على وحدات الطاقة الخاصة بها بدءاً من موسم 2027 أو 2028.
ورغم أن أندريتي عزز علاقته مع رينو، لكن برونو فامين المدير المؤقت لفريق ألبين أوضح أن العلامة الفرنسية ما زالت تريد تزويد الفريق الجديد في أولى مواسمه، قبل أن تصبح وحدات طاقة كاديلاك جاهزة.
وبينما تجاوز أندريتي الفترة التي تسمح له بالاستعداد لموسم 2025، فإن رينو كذلك تحتاج لوقت من أجل بدء عمليات الإنتاج والتصنيع لتزويد فريق إضافي.
حيث أجاب فامين حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول ذلك: "نحن نتفاوض مع أندريتي ومجموعة ’جي أم’ ونحن مسرورون من هذه المفاوضات".
وأكمل: "إن حصلوا على مكانهم كفريق 11، فسنكون مسرورين بإكمال المفاوضات. حالياً، الأمور قيد الدراسة لكن المسألة بحاجة للكثير والكثير من الوقت، أطول من المتوقع".
وأردف: "’فيا’ أخذت الكثير من الوقت للردّ بالقرار، لكن الكرة الآن في ملعب الفورمولا واحد. في حال كسبوا مقعداً كفريق إضافي فسنكون مسرورين باستئناف المفاوضات".
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