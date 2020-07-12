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رينو تتقدّم باحتجاجٍ رسمي على سيارتَي ريسينغ بوينت في النمسا

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رينو تتقدّم باحتجاجٍ رسمي على سيارتَي ريسينغ بوينت في النمسا
من قبل:
12-07-2020

قدّم فريق رينو احتجاجًا رسميًا على سيارتَي فريق ريسينغ بوينت على إثر تواجدهما في مراكز النقاط خلال جائزة ستيريا الكبرى.

تقدّم الصانع الفرنسيّ باحتجاجٍ رسمي على سيارتَي سيرجيو بيريز ولانس سترول في ظلّ تفاقم الجدل حول نسخ السيارة عن مقاتلة مرسيدس من العام الماضي.

وكان سائقا ريسينغ بوينت قد عبرا خطّ النهاية في المركزين السادس والسابع على التوالي أمام دانيال ريكاردو سائق رينو.

وزعمت رينو بأنّ ريسينغ بوينت خرقت القوانين من خلال عدم استخدام تصاميم أنشأتها بنفسها.

وتنصّ المادة 1 من الملحق السادس لللوائح الرياضيّة للبطولة: "لا يُمكن لمتنافسٍ سوى استخدام المكوّنات المدرجة التي يقوم هو نفسه بتصميمها، وذلك في ما يتعلّق بالمكوّنات المُدرجة".

كما أشارت رينو إلى أنّ ريسينغ بوينت لم تحافظ "على الحقّ الحصريّ في استخدام المكوّنات المدرجة في الفورمولا واحد طوال مشاركتها في الفورمولا واحد".

فضلًا عن ذلك فقد زعمت رينو بأنّه من خلال نسخ تصميم مرسيدس فإنّ الفريق قد خرق القوانين التي تتطلّب التالي: "في حال الاعتماد على تصميم من مصدرٍ خارجي، فإنّ الطرف الثالث لا يجب أن يكون متنافسًا أو طرفًا يُصمّم المكوّنات المُدرجة بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر لأيّ متنافسٍ آخر".

وأصدر فريق رينو بيانًا مقتضبًا جاء فيه: "يُمكننا أن نؤكّد أن فريق رينو تقدّم بطلب لمراقبي الحدث لتوضيح قانونيّة سيارة ريسينغ بوينت آر.بي20".

وأضاف: "ليست لدينا أيّة تعليقات إضافيّة حيال هذه المسألة إلى أن يتوصّل المراقبون إلى قرار".

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الكاتب مروان الوافي

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