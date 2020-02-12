رينو تبرّر قرار حدث الإطلاق "من دون السيارة"

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
12 مارس
-
15 مارس
الحدث التالي خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
35 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فيتنام الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
49 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
تذاكر
16 أبريل
-
19 أبريل
الحدث التالي خلال
63 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
77 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
84 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
98 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
112 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
119 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
133 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
140 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
154 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
168 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
196 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
203 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
217 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
224 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
238 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
252 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
259 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
273 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
287 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو تبرّر قرار حدث الإطلاق "من دون السيارة"

المشاركات
التعليقات
رينو تبرّر قرار حدث الإطلاق "من دون السيارة"
12-02-2020

قال الصانع الفرنسيّ رينو أنّه قرّر عدم إجراء حدث إطلاق سيارة 2020 للفورمولا واحد بوجودها فعليًا على المنصّة لأنّه أراد تفادي تقديم سيارة "مزيّفة".

أقامت رينو حدث إطلاق موسمها في باريس اليوم الأربعاء بحضور أعضاء إدارتها وسائقَيها، وقدّمت فقط صورًا لرسومات حاسوبيّة للسيارة من دون الكشف حتّى عن جميع زواياها.

وفي حين أنّ عدم وجود سيارة حقيقيّة دفع البعض للإشارة إلى أنّ الفريق قد يكون متأخّرًا على صعيد تجميع السيارة الجديدة، أصرّ سيريل أبيتبول مدير فريق رينو على أنّ كلّ شيء يسير وفق الجدول الزمنيّ المحدّد، وأنّ الفريق يتواجد في موقعٍ أفضل ممّا كان فيه قبل 12 شهرًا.

وقال الفرنسيّ: "نحن نسير وفق الجدول الزمنيّ بشكلٍ أفضل ممّا كنّا عليه في العام الماضي. قد تذكرون العام الماضي أنّنا دعوناكم للقدوم إلى إنستون وذكرت في الحقيقة مدى تأخّرنا. وكانت تلك حقيقة".

وأكمل: "ربّما تأثّر ذلك بالموثوقيّة في البداية كذلك، إذ عندما تكون متأخّرًا فعليك الاستجابة ويتعلّق كلّ شيء بمحاولة اللحاق بالقطار الذي انطلق في جميع الأحوال. لذا نحن متقدّمون على الجدول الزمنيّ لهذا العام".

اقرأ أيضاً:

وبالتوسّع أكثر في الحديث عن سبب عدم وجود سيارة 2020 في حدث الإطلاق، قال أبيتبول أنّه سئم من تعليقات وسائل الإعلام على الرسومات الحاسوبيّة أو المكوّنات الزائفة التي عادة ما يتمّ عرضها في أحداث إطلاق السيارات وإظهارها كما لو أنّها السيارات الحقيقيّة.

وقال الفرنسيّ بخصوص ذلك: "قرأت ما كتبتموه العام الماضي، وقرأت ما قاله الناس حول مقالاتكم حول الصور التي ننشرها، وانزعجت كثيرًا من ذلك، حيث يعتقدون بأنّ تلك هي السيارات الحقيقيّة".

وأضاف: "لكن في الحقيقة لا أحد يقدر على عرض سيارة حقيقيّة. إن كان فريقك يسير ضمن الجدول الزمنيّ، فلن تكون لديك سيارة تنتظر لبضع ساعات أو أيّام. يتمّ بناء سيارتك ونقلها مباشرة إلى برشلونة. ذلك هو الجدول الزمنيّ الأفضل".

وأكمل: "بناءً على ذلك فإنّ خيارنا الوحيد كان تقديم سيارة زائفة، سيارة استعراضيّة يتمّ تعديلها لتبدو كسيارة هذا العام. لكنّ ذلك مضيعة للمال وستكون النتائج أقلّ من المنتظر في الحقيقة".

وأردف: "سيتمّ تأويل الأمور بناءً على تلك السيارة المعروضة. لذا عوضًا عن ذلك اختارنا عدم تقديم أيّ سيارة. بالنسبة لأيٍ شخصٍ مهتمٍ بالسيارة، فسيكون بوسعه التدقيق في الصور الأسبوع المقبل".

وتتّجه رينو للكشف عن سيارتها الفعليّة صباح انطلاق التجارب الشتويّة الأولى في برشلونة الأسبوع المقبل.

المقال التالي
رينو تشرح "المقاربة المختلفة" وراء تصميم سيارة "آر.اس20"

المقال السابق

رينو تشرح "المقاربة المختلفة" وراء تصميم سيارة "آر.اس20"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة أستراليا الكبرى

جائزة أستراليا الكبرى

١٢ مارس - ١٥ مارس
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

رينو تبرّر قرار حدث الإطلاق "من دون السيارة"

34د
2
فورمولا 1

تحليل تقني: ما هي أبرز الابتكارات على سيارة فيراري "اس.اف1000" الجديدة؟

3
فورمولا 1

تحليل تقني: ما الذي يخفيه أنف سيارة ريد بُل؟

4
فورمولا 1

معرض صور: سيارة فيراري "اس.اف1000" لموسم 2020

5
فورمولا 1

سيارة فيراري الجديدة تمتلك بعض الحلول "المبتكرة"

أحدث ملفات الفيديو

عرض تشويقي لسيارة ألفا توري 2020 00:52
فورمولا 1

عرض تشويقي لسيارة ألفا توري 2020

مرسيدس تقدم النسخة 3.0 من فالتيري بوتاس 01:21
فورمولا 1

مرسيدس تقدم النسخة 3.0 من فالتيري بوتاس

تاريخ سكوديريا فيراري في الفورمولا واحد 01:08
فورمولا 1

تاريخ سكوديريا فيراري في الفورمولا واحد

نقل مباشر: الكشف عن سيارة فيراري 2020 00:00
فورمولا 1

نقل مباشر: الكشف عن سيارة فيراري 2020

تواصل أعمال البناء في حلبة زاندفورت استعداداً لجائزة هولندا الكبرى 12:33
فورمولا 1

تواصل أعمال البناء في حلبة زاندفورت استعداداً لجائزة هولندا الكبرى

أحدث الأخبار

رينو تبرّر قرار حدث الإطلاق "من دون السيارة"
F1

رينو تبرّر قرار حدث الإطلاق "من دون السيارة"

رينو تشرح "المقاربة المختلفة" وراء تصميم سيارة "آر.اس20"
F1

رينو تشرح "المقاربة المختلفة" وراء تصميم سيارة "آر.اس20"

تحليل تقني: ما الذي يخفيه أنف سيارة ريد بُل؟
F1

تحليل تقني: ما الذي يخفيه أنف سيارة ريد بُل؟

فريق رينو يكشف عن صور سيارته لموسم 2020
F1

فريق رينو يكشف عن صور سيارته لموسم 2020

الفورمولا واحد تواجه "تحديًا صعبًا" في إيجاد موعد بديل لجائزة الصين الكبرى
F1

الفورمولا واحد تواجه "تحديًا صعبًا" في إيجاد موعد بديل لجائزة الصين الكبرى

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
١٦ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.