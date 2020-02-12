رينو تبرّر قرار حدث الإطلاق "من دون السيارة"

أقامت رينو حدث إطلاق موسمها في باريس اليوم الأربعاء بحضور أعضاء إدارتها وسائقَيها، وقدّمت فقط صورًا لرسومات حاسوبيّة للسيارة من دون الكشف حتّى عن جميع زواياها.

وفي حين أنّ عدم وجود سيارة حقيقيّة دفع البعض للإشارة إلى أنّ الفريق قد يكون متأخّرًا على صعيد تجميع السيارة الجديدة، أصرّ سيريل أبيتبول مدير فريق رينو على أنّ كلّ شيء يسير وفق الجدول الزمنيّ المحدّد، وأنّ الفريق يتواجد في موقعٍ أفضل ممّا كان فيه قبل 12 شهرًا.

وقال الفرنسيّ: "نحن نسير وفق الجدول الزمنيّ بشكلٍ أفضل ممّا كنّا عليه في العام الماضي. قد تذكرون العام الماضي أنّنا دعوناكم للقدوم إلى إنستون وذكرت في الحقيقة مدى تأخّرنا. وكانت تلك حقيقة".

وأكمل: "ربّما تأثّر ذلك بالموثوقيّة في البداية كذلك، إذ عندما تكون متأخّرًا فعليك الاستجابة ويتعلّق كلّ شيء بمحاولة اللحاق بالقطار الذي انطلق في جميع الأحوال. لذا نحن متقدّمون على الجدول الزمنيّ لهذا العام".

وبالتوسّع أكثر في الحديث عن سبب عدم وجود سيارة 2020 في حدث الإطلاق، قال أبيتبول أنّه سئم من تعليقات وسائل الإعلام على الرسومات الحاسوبيّة أو المكوّنات الزائفة التي عادة ما يتمّ عرضها في أحداث إطلاق السيارات وإظهارها كما لو أنّها السيارات الحقيقيّة.

وقال الفرنسيّ بخصوص ذلك: "قرأت ما كتبتموه العام الماضي، وقرأت ما قاله الناس حول مقالاتكم حول الصور التي ننشرها، وانزعجت كثيرًا من ذلك، حيث يعتقدون بأنّ تلك هي السيارات الحقيقيّة".

وأضاف: "لكن في الحقيقة لا أحد يقدر على عرض سيارة حقيقيّة. إن كان فريقك يسير ضمن الجدول الزمنيّ، فلن تكون لديك سيارة تنتظر لبضع ساعات أو أيّام. يتمّ بناء سيارتك ونقلها مباشرة إلى برشلونة. ذلك هو الجدول الزمنيّ الأفضل".

وأكمل: "بناءً على ذلك فإنّ خيارنا الوحيد كان تقديم سيارة زائفة، سيارة استعراضيّة يتمّ تعديلها لتبدو كسيارة هذا العام. لكنّ ذلك مضيعة للمال وستكون النتائج أقلّ من المنتظر في الحقيقة".

وأردف: "سيتمّ تأويل الأمور بناءً على تلك السيارة المعروضة. لذا عوضًا عن ذلك اختارنا عدم تقديم أيّ سيارة. بالنسبة لأيٍ شخصٍ مهتمٍ بالسيارة، فسيكون بوسعه التدقيق في الصور الأسبوع المقبل".

وتتّجه رينو للكشف عن سيارتها الفعليّة صباح انطلاق التجارب الشتويّة الأولى في برشلونة الأسبوع المقبل.