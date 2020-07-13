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رينو تبحث عن حل سريع بعد مشاكل مشعاع التبريد

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رينو تبحث عن حل سريع بعد مشاكل مشعاع التبريد
13-07-2020

أكد فريق رينو بدء البحث عن حل سريع لمشاكل مشعاع التبريد بعد أن عانت العلامة الفرنسية انسحابين متطابقين في سباقين متتاليين بسبب نفس المشكلة.

اضطر دانيال ريكاردو إلى الانسحاب من السباق الأول لموسم 2020 في النمسا بسبب تسرب أدى لارتفاع حرارة سيارته. 

لكن وخلال السباق الثاني في ستيريا، اضطر زميله إستيبان أوكون للانسحاب كذلك بسبب مشكلة مطابقة، ما كلف الفريق نقاطاً ثمينة.

كما أن الفاصل القصير بين السباقين لم يمنح رينو الوقت الكافي لحل المشكلة بشكل سريع.

حيث قال مارسين بوكوفسكي المدير التنفيذي لدى رينو في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنه وضع محبط جداً جداً ومخيب للآمال".

وأكمل: "للتوضيح، لقد تحققنا من القطعة، ولم نجد أي مشكلة، لكننا عانينا في السباق الثاني من نفس المشكلة تماماً".

وأردف: "استعملنا نفس طرازات مشعاع التبريد التي استعملناها في برشلونة خلال التجارب الشتوية ولم نعانِ حينها من أية شكلة. لذا، سواء أكانت المشكلة داخلية أم من الحلبة، هناك أمر ما أغفلناه".

واسترسل: "لذا، سنتخذ إجراءات إضافية للسباق المقبل، لكننا محبطون بشكل هائل من تكرر المشكلة مرتين وخسارتنا تسجيل النقاط مرتين".

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ولعل الجانب الإيجابي أن كلا سائقي رينو نجحا بتسجيل النقاط في السباقين.

"لم أعانِ أية مشاكل تبريد في السباق الثاني. لكن يبدو أن إستيبان عانى" قال ريكاردو.

وأكمل: "لكن يبدو أنها مشكلة متطابقة. لذا من الواضح أن علينا القيام بالمزيد من التحقيقات".

من جهته، قال أوكون: "أنا مستاء للغاية بالتأكيد. كنا ضمن موقع جيد، وكانت لدينا فرصة رائعة. أعتقد أن الاستراتيجية كانت جيدة كذلك. إنه أمر مؤسف".

واختتم: "للأسف، إنها رياضة السيارات. نعتقد أنها مشكلة تبريد. لذا انسحبنا للحفاظ على المحرك".

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