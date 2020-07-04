رينو تؤكّد عدم تحديث محرّكها للفورمولا واحد طوال موسم 2020

اتّفقت فرق الفورمولا واحد على مجموعة من التدابير لخفض التكاليف هذا العام، بما في ذلك تجميد تطوير المحرّكات في السباقات التي تلي الجولة الافتتاحيّة، وذلك على إثر إلغاء السباقات العشرة الأولى من الموسم بسبب وباء "كوفيد-19" وما سينجرّ عن ذلك من تراجعٍ في العائدات.

وأكّدت هوندا جلبها لوحدة طاقة محدّثة للسباق الافتتاحيّ في النمسا، بينما جلبت مرسيدس خصائص جديدة بالمقارنة مع ما كانت تنوي التسابق به في أستراليا من أجل تعزيز الموثوقيّة.

لكنّ فيراري ورينو لم تجلبا أيّ وحدات طاقة محدّثة إلى جولة ريد بُل رينغ، ما يعني أنّ الخصائص التي شرعا في استخدامها سيتمّ تجميدها لبقيّة الموسم.

وقال سيريل أبيتبول مدير فريق رينو أنّ الصورة الماليّة المعقّدة الناتجة عن الموسم الأقصر قد أجبرت الصانع الفرنسيّ على الإقدام على بعض التضحيات، بما في ذلك التخلّي عن عمليّة تطوير المحرّك.

وقال بخصوص ذلك: "أقدمنا على بعض التضحيات والتنازلات من أجل إدارة الأزمة التي كانت حادة للغاية".

وأكمل: "نحن نتحدّث عن تراجع حاد في الجوائز الماليّة من البطولة، كما أنّنا نخوض محادثات مع الرعاة الذين كانوا أوفياء للغاية، لكنّهم يُواجهون كذلك تحديات في مجالاتهم".

ثمّ تابع: "اضطررنا للإقدام على اتّخاذ بعض القرارات التي كان من بينها إيقاف برنامج تطوير المحرّك، مركّزين على ما ستكون الخطوة التالية التي سنتناولها لاحقًا".

وأردف: "ذلك يعني أن لا تتوقّعوا منّا أيّ تحديثات للمحرّك هذا العام".

وتدخل رينو الموسم الجديد وهي تهدف للتعافي من موسمها الصعب في 2019 الذي شهد تراجعها من المركز الرابع إلى الخامس في بطولة الصانعين.

وقال أبيتبول أنّ بعض "علامات الضعف" في عمليّات فريقه قد تمّ الانتباه لها قبل الموسم الماضي، لكنّه بدا متفائلًا إزاء فرص الفريق في التعافي.

وقال في هذا الصدد: "إن عدت إلى موسم 2018، نعم كنّا في المركز الرابع في البطولة، لكن كان من الواضح أنّنا غير قادرون على التطوير بالوتيرة المناسبة للحاق بالفرق الكبرى".

وأضاف: "كان من الواضح أنّ مرسيدس تتواجد في موقع رائع. تعيّن علينا الإقدام على عددٍ من التغييرات التي دفعت بنا إلى تحويرات واسعة ضمن صُلب قيادة القسم التقنيّ في إنستون".

وأكمل: "أعتقد بأنّ المحرّك أحرز تقدّمًا جيّدًا، أعتقد بأنّه بات يحظى بتقديرٍ أكبر. نحتاج الآن للتركيز على السيارة، وذلك جزء ممّا نقوم به حاليًا مع القرار الذي اتّخذناه بشأن التضحيات الماليّة للمستقبل".

واختتم حديثه بالقول: "أشعر بالضغط، لكن بشكلٍ مماثلٍ فإنّني أشعر بالثقة حيال هذا العام والأعوام الأخرى التي ستليه".