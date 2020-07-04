فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
02 يوليو
-
05 يوليو
التجارب الحرة الثالثة خلال
01 ساعات
:
19 دقيقة
:
07 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
09 يوليو
-
12 يوليو
الحدث التالي خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
60 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
81 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
109 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
116 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
130 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
144 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو تؤكّد عدم تحديث محرّكها للفورمولا واحد طوال موسم 2020

المشاركات
التعليقات
رينو تؤكّد عدم تحديث محرّكها للفورمولا واحد طوال موسم 2020
04-07-2020

أكّد فريق رينو أنّه لا يعتزم تحديث محرّكه في بطولة العالم للفورمولا واحد خلال موسم 2020 بعد أن قرّر عدم جلب خصائص جديدة لجولة النمسا الافتتاحيّة في محاولة لخفض التكاليف.

اتّفقت فرق الفورمولا واحد على مجموعة من التدابير لخفض التكاليف هذا العام، بما في ذلك تجميد تطوير المحرّكات في السباقات التي تلي الجولة الافتتاحيّة، وذلك على إثر إلغاء السباقات العشرة الأولى من الموسم بسبب وباء "كوفيد-19" وما سينجرّ عن ذلك من تراجعٍ في العائدات.

وأكّدت هوندا جلبها لوحدة طاقة محدّثة للسباق الافتتاحيّ في النمسا، بينما جلبت مرسيدس خصائص جديدة بالمقارنة مع ما كانت تنوي التسابق به في أستراليا من أجل تعزيز الموثوقيّة.

لكنّ فيراري ورينو لم تجلبا أيّ وحدات طاقة محدّثة إلى جولة ريد بُل رينغ، ما يعني أنّ الخصائص التي شرعا في استخدامها سيتمّ تجميدها لبقيّة الموسم.

وقال سيريل أبيتبول مدير فريق رينو أنّ الصورة الماليّة المعقّدة الناتجة عن الموسم الأقصر قد أجبرت الصانع الفرنسيّ على الإقدام على بعض التضحيات، بما في ذلك التخلّي عن عمليّة تطوير المحرّك.

وقال بخصوص ذلك: "أقدمنا على بعض التضحيات والتنازلات من أجل إدارة الأزمة التي كانت حادة للغاية".

وأكمل: "نحن نتحدّث عن تراجع حاد في الجوائز الماليّة من البطولة، كما أنّنا نخوض محادثات مع الرعاة الذين كانوا أوفياء للغاية، لكنّهم يُواجهون كذلك تحديات في مجالاتهم".

ثمّ تابع: "اضطررنا للإقدام على اتّخاذ بعض القرارات التي كان من بينها إيقاف برنامج تطوير المحرّك، مركّزين على ما ستكون الخطوة التالية التي سنتناولها لاحقًا".

وأردف: "ذلك يعني أن لا تتوقّعوا منّا أيّ تحديثات للمحرّك هذا العام".

اقرأ أيضاً:

وتدخل رينو الموسم الجديد وهي تهدف للتعافي من موسمها الصعب في 2019 الذي شهد تراجعها من المركز الرابع إلى الخامس في بطولة الصانعين.

وقال أبيتبول أنّ بعض "علامات الضعف" في عمليّات فريقه قد تمّ الانتباه لها قبل الموسم الماضي، لكنّه بدا متفائلًا إزاء فرص الفريق في التعافي.

وقال في هذا الصدد: "إن عدت إلى موسم 2018، نعم كنّا في المركز الرابع في البطولة، لكن كان من الواضح أنّنا غير قادرون على التطوير بالوتيرة المناسبة للحاق بالفرق الكبرى".

وأضاف: "كان من الواضح أنّ مرسيدس تتواجد في موقع رائع. تعيّن علينا الإقدام على عددٍ من التغييرات التي دفعت بنا إلى تحويرات واسعة ضمن صُلب قيادة القسم التقنيّ في إنستون".

وأكمل: "أعتقد بأنّ المحرّك أحرز تقدّمًا جيّدًا، أعتقد بأنّه بات يحظى بتقديرٍ أكبر. نحتاج الآن للتركيز على السيارة، وذلك جزء ممّا نقوم به حاليًا مع القرار الذي اتّخذناه بشأن التضحيات الماليّة للمستقبل".

واختتم حديثه بالقول: "أشعر بالضغط، لكن بشكلٍ مماثلٍ فإنّني أشعر بالثقة حيال هذا العام والأعوام الأخرى التي ستليه".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
فيراري: مشاكل في مطابقة البيانات هي السبب وراء ضعف سيارة "اس.اف1000"

المقال السابق

فيراري: مشاكل في مطابقة البيانات هي السبب وراء ضعف سيارة "اس.اف1000"

المقال التالي

مرسيدس ما تزال تسعى وراء إجابات بشأن تسوية المحرّك بين فيراري و"فيا"

مرسيدس ما تزال تسعى وراء إجابات بشأن تسوية المحرّك بين فيراري و"فيا"

trending اليوم

فيراري: مشاكل في مطابقة البيانات هي السبب وراء ضعف سيارة "اس.اف1000"
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيراري: مشاكل في مطابقة البيانات هي السبب وراء ضعف سيارة "اس.اف1000"

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020

كسر في الجناح الأمامي منع فيرشتابن من إظهار قوّة سيارة ريد بُل
فورمولا 1 / فورمولا 1

كسر في الجناح الأمامي منع فيرشتابن من إظهار قوّة سيارة ريد بُل

رينو تؤكّد عدم تحديث محرّكها للفورمولا واحد طوال موسم 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

رينو تؤكّد عدم تحديث محرّكها للفورمولا واحد طوال موسم 2020

هاميلتون يقود ثنائيّة مرسيدس المريحة في التجارب الحرّة الثانية في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون يقود ثنائيّة مرسيدس المريحة في التجارب الحرّة الثانية في النمسا

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2019
فورمولا 1 / فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2019

فيراري تشرح سبب تخليها عن "خيارها الأول" فيتيل لموسم 2021
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيراري تشرح سبب تخليها عن "خيارها الأول" فيتيل لموسم 2021

فيا ترفض احتجاج ريد بُل على نظام "داس" الخاص بمرسيدس وتقرّ قانونية استخدامه
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيا ترفض احتجاج ريد بُل على نظام "داس" الخاص بمرسيدس وتقرّ قانونية استخدامه

أحدث الأخبار

مرسيدس ما تزال تسعى وراء إجابات بشأن تسوية المحرّك بين فيراري و"فيا"
فورمولا 1 / فورمولا 1

مرسيدس ما تزال تسعى وراء إجابات بشأن تسوية المحرّك بين فيراري و"فيا"

رينو تؤكّد عدم تحديث محرّكها للفورمولا واحد طوال موسم 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

رينو تؤكّد عدم تحديث محرّكها للفورمولا واحد طوال موسم 2020

فيراري: مشاكل في مطابقة البيانات هي السبب وراء ضعف سيارة "اس.اف1000"
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيراري: مشاكل في مطابقة البيانات هي السبب وراء ضعف سيارة "اس.اف1000"

فيا ترفض احتجاج ريد بُل على نظام "داس" الخاص بمرسيدس وتقرّ قانونية استخدامه
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيا ترفض احتجاج ريد بُل على نظام "داس" الخاص بمرسيدس وتقرّ قانونية استخدامه

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري: مشاكل في مطابقة البيانات هي السبب وراء ضعف سيارة "اس.اف1000"

2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020

3
فورمولا 1

كسر في الجناح الأمامي منع فيرشتابن من إظهار قوّة سيارة ريد بُل

4
فورمولا 1

رينو تؤكّد عدم تحديث محرّكها للفورمولا واحد طوال موسم 2020

5
فورمولا 1

هاميلتون يقود ثنائيّة مرسيدس المريحة في التجارب الحرّة الثانية في النمسا

أحدث ملفات الفيديو

تقديم موسم 2020 للفورمولا واحد 21:37
فورمولا 1

تقديم موسم 2020 للفورمولا واحد

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا 03:56
فورمولا 1

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا

تاريخ رينو في الفورمولا واحد 02:26
فورمولا 1

تاريخ رينو في الفورمولا واحد

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد 00:31
فورمولا 1

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد 08:28
فورمولا 1

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

مرسيدس ما تزال تسعى وراء إجابات بشأن تسوية المحرّك بين فيراري و"فيا"
فورمولا 1

مرسيدس ما تزال تسعى وراء إجابات بشأن تسوية المحرّك بين فيراري و"فيا"

رينو تؤكّد عدم تحديث محرّكها للفورمولا واحد طوال موسم 2020
فورمولا 1

رينو تؤكّد عدم تحديث محرّكها للفورمولا واحد طوال موسم 2020

فيراري: مشاكل في مطابقة البيانات هي السبب وراء ضعف سيارة "اس.اف1000"
فورمولا 1

فيراري: مشاكل في مطابقة البيانات هي السبب وراء ضعف سيارة "اس.اف1000"

فيا ترفض احتجاج ريد بُل على نظام "داس" الخاص بمرسيدس وتقرّ قانونية استخدامه
فورمولا 1

فيا ترفض احتجاج ريد بُل على نظام "داس" الخاص بمرسيدس وتقرّ قانونية استخدامه

أجمل الصور من التجارب الحرّة في النمسا 2020
فورمولا 1

أجمل الصور من التجارب الحرّة في النمسا 2020

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.