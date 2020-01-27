رينو تؤكّد دور وموعد ضمّ فراي إلى فريقها في الفورمولا واحد

سيأخذ فراي مكان نيك تشيستر المدير التقنيّ المسؤول عن الهيكل الذي أعلن مغادرته للفريق بعد 19 عامًا في نهاية موسم 2019.

وكان فراي قد عمل لفترات متتابعة في صفوف بينيتون، وفيراري، ومانور ومكلارين التي عاد للعمل في صفوفها كمديرٍ للهندسة في 2018 ضمن دور مؤقّت في ظلّ انتظار الفريق قدوم جايمس كي.

وغادر البريطاني صفوف مكلارين خلال موسم 2019 لكنّه بقي مرتبطًا بالحظيرة المتمركزة في ووكينغ وسيبدأ أخيرًا العمل مع رينو في الـ 5 من فبراير/شباط.

وقالت رينو أنّ فراي سيكون حاضرًا في حدث إطلاق موسم الفريق في باريس الأسبوع التالي.