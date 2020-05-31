رينو تؤكّد بأنّ ألونسو "من بين خياراتها" لتعويض ريكاردو

بعد الإعلان عن مغادرة دانيال ريكاردو نحو مكلارين بعد عامٍ ونيّف من انضمامه إلى رينو وحتّى قبل بدء موسمه الثاني فعليًا مع الفريق، تلقّى الفريق تأكيدًا من الشركة الأمّ رينو على مواصلة التزامها بالمشاركة في الفورمولا واحد في الأعوام المقبلة بالرغم من الصعوبات الماليّة الحاليّة.

نتيجة لذلك انتقل التركيز صوب البحث عن السائق المناسبة لمجاورة إستيبان أوكون بدءًا من 2021.

وكان اسم ألونسو من بين أكثر الأسماء المتداولة لهذا المقعد. إذ غادر بطل العالم مرّتين الفئة الملكة مع نهاية 2018 إثر سلسلة من المواسم الصعبة مع مكلارين، لكنّه يرغب بالعودة إلى الفورمولا واحد وبالنظر إلى الوضع الحاليّ لسوق السائقين فإنّ أفضل فرصه تكمن مع رينو.

وبسؤاله عن هذا الموضوع من قبل إذاعة "آر.ام.سي"، أكّد أبيتبول أنّ الإسباني جزء من قائمة السائقين الذين على رادار رينو، إلى جانب سيباستيان فيتيل المُغادر لفيراري كذلك.

وقال: "هناك الكثير من السائقين. هناك بعض السائقين الرائعين المتاحين في العام المقبل، يُمثّل ألونسو حيارًا. هناك خيارات أخرى كذلك. الأمر الوحيد الذي يُمكنني إخباركم به هو أنّنا سنأخذ وقتنا للتفكير في ذلك".

وأضاف: "إنّه قرارٌ مهمٌ جدًا. لم نرد الدخول في ذلك النشاط الذي رأيناه من فيراري ومكلارين لأنّ لديهما أسبابهما".

وأكمل: "نعتقد بكلّ صدق بأنّ اتّخاذ قرارات بشأن السائقين قبل بداية الموسم أصلًا أمرٌ غريب. انسحبنا من ذلك التحرّك بشكلٍ ما ونحن نعلم بأنّ هناك خيارات ستكون متاحة".

وواصل شرحه بالقول: "نقوم باستكشاف تلك الخيارات مع ألان بروست وجيروم ستول المدير العام لرينو. سيكون خيارًا مهمًا بالنظر إلى أنّ السائق الذي سنتعاقد معه سيبقى لعدّة أعوام، خاصة حتّى 2022 الذي أكّدت فيا هذا الأسبوع اعتماد القوانين الجديدة فيه".

وأردف: "هناك الكثير من التغييرات الجديدة التي تمّ تبنيها مثل القوانين الماليّة التي ستُحدّد الإنفاق بسقفٍ أقلّ من المخطّط له في البداية، وهو ما سيخلق الأوراق. كذلك القوانين التقنيّة الجديدة والكثير من الأشياء الأخرى".

واختتم حديثه بالقول: "لذا فإنّ اختيارنا للسائق سيكون بمثابة الجزء الأخير من أحجية إعادة بنائنا".