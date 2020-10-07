فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
تذاكر
09 أكتوبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
1 يوم
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
15 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
36 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
50 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
57 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
64 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو: انسحاب هوندا جرس إنذار لإعادة التفكير في قوانين محركات الفورمولا واحد

المشاركات
التعليقات
رينو: انسحاب هوندا جرس إنذار لإعادة التفكير في قوانين محركات الفورمولا واحد

يعتقد سيرييل أبيتبول مدير فريق رينو أنّ انسحاب هوندا من الرياضة نهاية الموسم المُقبل يجب أن يدفع إلى تغيير أبكر من المخطط في قوانين وحدة الطاقة.

من المقرر أن تبقى القوانين الحالية لوحدات الطاقة دون تغيير حتى نهاية 2025، حيث تدور نقاشات بالفعل حول الوجهة التقنية التي يجب أن تسلكها الفورمولا واحد بعد ذلك.

وقد صرّح روس برون المدير الرياضي للفورمولا واحد علانية بأنه من غير المرجّح انضمام مصنّع جديد إلى البطولة حتى بدء العمل بالقوانين الجديدة.

في المقابل، أشار أبيتبول إلى أنّ انسحاب هوندا يمثّل جرس إنذار بأنّ القوانين الحالية ليست ناجحة كما ينبغي، وأنّ تغييرًا يجب اعتماده بدءًا من 2026 من أجل تشجيع مصنّعين آخرين على دخول البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان هوندا الأسبوع الماضي أنّها ستضع حدًا لبرنامجها في الفورمولا واحد مع نهاية موسم 2021، لتترك بذلك فريقَي ريد بُل وألفا تاوري تبحثان عن شريك جديد للمحرك.

"أودّ أن أكون واضحًا للغاية بأنّنا لا نشعر بأيّ رضا من قرار هوندا" قال أبيتبول لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "يُمكننا القول بأن هكذا هو الوضع الحالي، لكنّه ليس تطورًا إيجابيًا للفورمولا واحد. حيث نريد بطولة بصانعي سيارات، مصنّعي أجزاء أصليين، مزوّدي محركات. إذ أنّ التراجع إلى ثلاثة مصنّعي محركات فقط لا يُعد تطورًا إيجابيًا في البطولة".

وتابع: "نحن بحاجة إلى التوصّل لنتائج واضحة من ذلك الوضع، وهو أمر لطالما دعوت الكيان الحاكم للنظر فيه بعناية أكبر. وضع المحرّك غير مستدام ببساطة في البطولة. وتحديدًا من المنظور الاقتصادي، ولكن أيضاً من منظور تقني".

وأكمل: "لا أعتقد أنّه سيكون بمقدورنا تحمّل ذلك الوضع. إمّا أن نكون قادرين على التغيير في البنية الحالية لقوانين المحرك، أو أنّنا على الأرجح سنحتاج إلى تسريع اعتماد بنية جديدة، حتّى يتسنّى لنا التواجد في موقع أفضل من جديد".

واختتم: "أتوقّع بأنّ يدفع ذلك التطوّر الأخير إلى إعادة التفكير بشكل أكثر جدية حيال موعد اعتماد الجيل التالي من وحدات الطاقة".

اقرأ أيضاً:

عودة الفورمولا واحد إلى ريو دي جانيرو مرهونةٌ بالمخاوف البيئية

المقال السابق

عودة الفورمولا واحد إلى ريو دي جانيرو مرهونةٌ بالمخاوف البيئية
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

عودة الفورمولا واحد إلى ريو دي جانيرو مرهونةٌ بالمخاوف البيئية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

عودة الفورمولا واحد إلى ريو دي جانيرو مرهونةٌ بالمخاوف البيئية

رينو: انسحاب هوندا جرس إنذار لإعادة التفكير في قوانين محركات الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو: انسحاب هوندا جرس إنذار لإعادة التفكير في قوانين محركات الفورمولا واحد

ريكاردو: الظروف الجوية في نوربورغرينغ قد تتسبب بسباق "جنوني"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو: الظروف الجوية في نوربورغرينغ قد تتسبب بسباق "جنوني"

أوجييه لم يستسلم في سعيه لحصد لقبه السابع في "دبليو آر سي" هذا الموسم
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار عاجلة

أوجييه لم يستسلم في سعيه لحصد لقبه السابع في "دبليو آر سي" هذا الموسم

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020

رئيس رينو السابق: الفورمولا واحد ستصبح قريباً "في أفضل حالٍ على الإطلاق"
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقابلة

رئيس رينو السابق: الفورمولا واحد ستصبح قريباً "في أفضل حالٍ على الإطلاق"

"آي ام جي" ستُعزّز ارتباطها بفريق مرسيدس للفورمولا واحد في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"آي ام جي" ستُعزّز ارتباطها بفريق مرسيدس للفورمولا واحد في 2021

أحدث الأخبار

رينو: انسحاب هوندا جرس إنذار لإعادة التفكير في قوانين محركات الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو: انسحاب هوندا جرس إنذار لإعادة التفكير في قوانين محركات الفورمولا واحد

عودة الفورمولا واحد إلى ريو دي جانيرو مرهونةٌ بالمخاوف البيئية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

عودة الفورمولا واحد إلى ريو دي جانيرو مرهونةٌ بالمخاوف البيئية

"آي ام جي" ستُعزّز ارتباطها بفريق مرسيدس للفورمولا واحد في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"آي ام جي" ستُعزّز ارتباطها بفريق مرسيدس للفورمولا واحد في 2021

تحليل: مكوّن الأداء الأخير الذي لا توفّره الحواسيب في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحليل: مكوّن الأداء الأخير الذي لا توفّره الحواسيب في الفورمولا واحد

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

عودة الفورمولا واحد إلى ريو دي جانيرو مرهونةٌ بالمخاوف البيئية

2
فورمولا 1

رينو: انسحاب هوندا جرس إنذار لإعادة التفكير في قوانين محركات الفورمولا واحد

33د
3
فورمولا 1

ريكاردو: الظروف الجوية في نوربورغرينغ قد تتسبب بسباق "جنوني"

4
دبليو آر سي

أوجييه لم يستسلم في سعيه لحصد لقبه السابع في "دبليو آر سي" هذا الموسم

5
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020

أحدث الأخبار

رينو: انسحاب هوندا جرس إنذار لإعادة التفكير في قوانين محركات الفورمولا واحد
فورمولا 1

رينو: انسحاب هوندا جرس إنذار لإعادة التفكير في قوانين محركات الفورمولا واحد

عودة الفورمولا واحد إلى ريو دي جانيرو مرهونةٌ بالمخاوف البيئية
فورمولا 1

عودة الفورمولا واحد إلى ريو دي جانيرو مرهونةٌ بالمخاوف البيئية

"آي ام جي" ستُعزّز ارتباطها بفريق مرسيدس للفورمولا واحد في 2021
فورمولا 1

"آي ام جي" ستُعزّز ارتباطها بفريق مرسيدس للفورمولا واحد في 2021

تحليل: مكوّن الأداء الأخير الذي لا توفّره الحواسيب في الفورمولا واحد
فورمولا 1

تحليل: مكوّن الأداء الأخير الذي لا توفّره الحواسيب في الفورمولا واحد

هورنر: لا وجود لبندٍ متعلّق بالمحرّك في عقد فيرشتابن
فورمولا 1

هورنر: لا وجود لبندٍ متعلّق بالمحرّك في عقد فيرشتابن

أحدث ملفات الفيديو

أروع اللحظات من جائزة نووربورغرينغ 06:29
فورمولا 1

أروع اللحظات من جائزة نووربورغرينغ

تقييم كل سائق في جائزة روسيا الكبرى 2020 13:37
فورمولا 1

تقييم كل سائق في جائزة روسيا الكبرى 2020

خروج هوندا الصادم من الفورمولا واحد 06:09
فورمولا 1

خروج هوندا الصادم من الفورمولا واحد

ما الذي يعنيه خروج هوندا من الفورمولا واحد بالنسبة لريد بُل 05:43
فورمولا 1

ما الذي يعنيه خروج هوندا من الفورمولا واحد بالنسبة لريد بُل

تفسير خروج هوندا من الفورمولا واحد 12:31
فورمولا 1

تفسير خروج هوندا من الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.