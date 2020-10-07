رينو: انسحاب هوندا جرس إنذار لإعادة التفكير في قوانين محركات الفورمولا واحد

من المقرر أن تبقى القوانين الحالية لوحدات الطاقة دون تغيير حتى نهاية 2025، حيث تدور نقاشات بالفعل حول الوجهة التقنية التي يجب أن تسلكها الفورمولا واحد بعد ذلك.

وقد صرّح روس برون المدير الرياضي للفورمولا واحد علانية بأنه من غير المرجّح انضمام مصنّع جديد إلى البطولة حتى بدء العمل بالقوانين الجديدة.

في المقابل، أشار أبيتبول إلى أنّ انسحاب هوندا يمثّل جرس إنذار بأنّ القوانين الحالية ليست ناجحة كما ينبغي، وأنّ تغييرًا يجب اعتماده بدءًا من 2026 من أجل تشجيع مصنّعين آخرين على دخول البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان هوندا الأسبوع الماضي أنّها ستضع حدًا لبرنامجها في الفورمولا واحد مع نهاية موسم 2021، لتترك بذلك فريقَي ريد بُل وألفا تاوري تبحثان عن شريك جديد للمحرك.

"أودّ أن أكون واضحًا للغاية بأنّنا لا نشعر بأيّ رضا من قرار هوندا" قال أبيتبول لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "يُمكننا القول بأن هكذا هو الوضع الحالي، لكنّه ليس تطورًا إيجابيًا للفورمولا واحد. حيث نريد بطولة بصانعي سيارات، مصنّعي أجزاء أصليين، مزوّدي محركات. إذ أنّ التراجع إلى ثلاثة مصنّعي محركات فقط لا يُعد تطورًا إيجابيًا في البطولة".

وتابع: "نحن بحاجة إلى التوصّل لنتائج واضحة من ذلك الوضع، وهو أمر لطالما دعوت الكيان الحاكم للنظر فيه بعناية أكبر. وضع المحرّك غير مستدام ببساطة في البطولة. وتحديدًا من المنظور الاقتصادي، ولكن أيضاً من منظور تقني".

وأكمل: "لا أعتقد أنّه سيكون بمقدورنا تحمّل ذلك الوضع. إمّا أن نكون قادرين على التغيير في البنية الحالية لقوانين المحرك، أو أنّنا على الأرجح سنحتاج إلى تسريع اعتماد بنية جديدة، حتّى يتسنّى لنا التواجد في موقع أفضل من جديد".

واختتم: "أتوقّع بأنّ يدفع ذلك التطوّر الأخير إلى إعادة التفكير بشكل أكثر جدية حيال موعد اعتماد الجيل التالي من وحدات الطاقة".