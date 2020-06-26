رينو: استنزاف مكلارين لمفاتيح التطوير سيبقي على انفتاح العلاقة مع ريكاردو هذا العام

وقّع ريكاردو بالفعل لينضمّ إلى صفوف مكلارين الموسم المُقبل، كبديل عن كارلوس ساينز الذي سينتقل بدوره إلى فيراري.

وبينما كان من المعتاد أن تتم تنحية السائقين المغادرين للفرق وعدم مشاركة التفاصيل التقنية معهم، لكنّ أبيتبول قال بأنّ رينو لديها كلّ النيّة للعمل عن قرب أُكثر من أيّ وقت مضى مع ريكاردو.

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حيث أوضح بأنّ العامل الأساسي في ذلك هو أنّه ومع نظام مفاتيح التطوير الجديد الذي سيحدّ مما سيكون بوسع الفرق تغييره على سياراتهم لموسم 2021، فإنّ مكلارين لن تكون قادرة على الاستفادة من أيّة معرفة لدى ريكاردو كون الفريق المتمركز في ووكينغ يحتاج لاستنفاذ جميع مفاتيح التطوير المتاحة له في تجهيز السيارة لتتأقلم مع انتقال الحظيرة البريطانية للتزوّد بمحرّكات مرسيدس.

وبالحديث عن خطط العمل مع ريكاردو هذا العام، قال أبيتبول: "لن يكون هنالك أيّ تفريق في التعامل بين إستيبان (أوكون) ودانيال في ظلّ قراره ترك الفريق، حيث أنّ تلك ليست سياستنا في التعامل".

وأضاف: "كما أنّ تلك ليست ضرورة كذلك، لنكون صرحاء، فأنا لا أنافس على بطولة العالم في الوقت الحالي، إذ لن يكون من المنطقي تغيير الوضع الحالي، ودانيال سيكون مشاركًا في عملية تطوير السيارة".

وتابع: "في ظل القوانين الحالية، سيكون تطوير السيارات مجمدًا بطريقة أو بأخرى بين هذا العام والعام المُقبل، وكذلك سيتعيّن على مكلارين الاستعانة بكل مفاتيح التطوير لديها على تكامل الهيكل والمحرك بشكل حصري، لذلك لن يكون هنالك تطوير للأداء، وذلك يمنحنا الفرصة للعمل بشكل طبيعي للغاية مع دانيال".

وأكمل: "الجانب الوحيد الذي لن يتعرّض له هو ما يخص موسم 2022. لكنّه بصراحة لن يكون ضمن مجال لذلك على أيّة حال، حيث أنّ تلك ما تزال مرحلة بعيدة للغاية من ناحية مشاركة السائقين، حتى بالرُغم من أنّ جزءًا كبيرًا من طاقتنا العاملة تركّز بالفعل على موسم 2022".

من جهته، قال ريكاردو أنّه لا يتوقّع أن تتغير بيئة عمله داخل رينو كثيرًا نتيجة قراره مغادرة الفريق قبل جولة ملبورن الملغاة، بالرُغم من أنّه قد تكون هنالك بعض اللحظات "الغريبة" عندما يرى بعض الأشخاص للمرّة الأولى منذ إعلانه المغادرة والانتقال إلى مكلارين.

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"ربما تكون هنالك بعض الغرابة عندما أرى بعض الأشخاص للمرّة الأولى منذ التجارب، لكنّني مررت بذات الأمر قبل بضعة أعوام" قال ريكاردو مشيرًا إلى وقت مغادرته ريد بُل منتقلًا إلى رينو.

وواصل بالقول: "أعتقد بأنّنا جميعًا متحمسون الآن أكثر للعودة إلى السباقات، حيث آمُل أن تكون لدينا فرصة إنهاء تلك الشراكة على نحوٍ قوي من خلال نتائج هذا الموسم".