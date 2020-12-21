رينو: ألونسو سيكون في وضعٍ غير مؤات لدى عودته إلى الفورمولا واحد في 2021

سيعود ألونسو إلى دائرة المنافسة في الرياضة الموسم المقبل مع فريق رينو بعد غيابٍ دام عامين أحرز خلالهما انتصارَين متتاليين في سباق لومان 24 ساعة وسجّل مشاركته الثانية في سباق إندي 500 إلى جانب خوضه لغمار رالي داكار.

وخاض بطل العالم مرّتين برنامج تحضيرات مكثّف لدى عودته، وسافر إلى الكثير من السباقات مع الفريق إلى جانب اختباره لسيارتَي 2018 و2020.

وسُمح بشكلٍ مثيرٍ للجدل لألونسو الأسبوع الماضي بخوض تجارب أبوظبي "للناشئين"، وهو ما منحه فرصة لقيادة سيارة رينو الحاليّة التي سيتواصل استخدام هيكلها في 2021.

وسجّل صاحب الـ 39 عامًا الزمن الأسرع في اليوم وأكمل 105 لفّات.

وقال بودكوفسكي: "أعتقد بأنّكم تعنون قدر الضعف الذي يُواجهه؟ لأنّه لم يتسابق طوال عامين".

وأضاف: "أتفهّم أنّ انتقال كارلوس ساينز الإبن أو دانيال ريكاردو إلى فريقَيهما الجديدين العام المقبل والتعوّد على ذلك سيكون صعبًا".

وأردف: "هناك الكثير لتعلّمه، وهناك طرق عملٍ مختلفة، ومهندسون مختلفون، لكن بالنسبة لفرناندو فإنّه لم يقد طوال عامين".

وأكمل: "لذا نُحاول منحه بعض الوقت على المسار وكذلك على متن سيارة 2018 من أجل رفع وتيرته، وإعادته إلى اللياقة الجسديّة الضروريّة، وكلّ ما يحتاجه على صعيد الرقبة".

وفي ظلّ تقليص التجارب الشتويّة من ستّة إلى ثلاثة أيّام في 2021، فإنّ السائقين الجدد والعائدين سيحصلون على مسافات أقلّ بكثير من أجل التعوّد على السيارات الجديدة.

وبالرغم من خبرته الممتّدة لعقدين من الزمن في الفورمولا واحد، يعتقد بودكوفسكي أنّ تقلّص أيّام التجارب الشتويّة سيُواصل فرض تحدٍ على ألونسو.

وقال: "أجل، سيكون الوضع صعبًا على فرناندو للتعوّد على السيارة في يومٍ ونصف من التجارب، لكنّني أعتقد بأنّ العامل الأهمّ هو عدم تسابقه في الفورمولا واحد منذ فترة طويلة".