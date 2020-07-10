رينو: ألونسو "الجديد" لن يتأثر بالذهنية التنافسية "السلبية" في الفورمولا واحد

وقع المصنع الفرنسي عقداً لمدة موسمين مع الإسباني بطل العالم مرتين، حيث تعوّل رينو على خبرة ألونسو وسرعته في دفع مسيرتها نحو العودة إلى صدارة ركب المنافسة.

لكن وبينما يمتلك ألونسو الموهبة والسرعة بالتأكيد، لكن سمعته في صعوبة التعامل معه ضمن الفريق أثارت العديد من التساؤلات حيال الكيفية التي سيتصرف بها الفريق.

لكن سيريل أبيتبول مدير فريق رينو وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" أكد أن شخصية ألونسو العائد باتت "جديدة" بعد الفترة التي قضاها خارج البطولة.

فقال: "أعتقد أن السنوات التي خاضها بعيداً عن الفورمولا واحد كانت ربما فرصة له لإعادة إطلاق السائق بداخله، وإدراك حقيقة أننا محظوظون جميعنا بتواجدنا هنا، بعملنا ومنافساتنا هنا في الفورمولا واحد".

واستكمل: "علينا ألا ننسى أن المنافسة قد تؤثر على ذهنية الأشخاص سلباً كذلك. أن تحاول وتبذل أقصى ما لديك ومن ثم لا تفوز. وفي الفورمولا واحد قد يكون هكذا هو الحال".

واسترسل: "كل ذلك يشكل إرثه، لكن أيضاً يعتبر سبباً لخوض تجربة جديدة في الرياضة، وربما فرصة جلب فرناندو ’جديد’ إلى فورمولا واحد ’جديدة’".

من جهة أخرى، أشار أبيتبول إلى أن العامل الذي دفعه لتفضيل ألونسو على سائقين آخرين متاحين مثل سيباستيان فيتيل وفالتيري بوتاس، هو التحفز الذي أظهره الإسباني للعمل على إنجاح مشروع رينو.

فقال: "بالعودة إلى الخيارات الأخرى، أعتقد أنه وفوق كل شيء، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الذهنية هنا. الموهبة هي ما تميز ألونسو وكذلك الحال مع فيتيل وبوتاس. لا شك حيال ذلك".

وأكمل: "وضع توقعات منطقية، توقعاته المنطقية، سيكون ربما نقطة انطلاق قوية لعلاقة مثمرة".

واسترسل: "لكن كما تعلمون، المزيج بين الذهنية والحافز يعتبر أمراً أساسياً، إضافة إلى التوقيت الحاسم في الأزمة الراهنة".

اقرأ أيضاً: رينو لا تخطط لمشاركة ألونسو في التجارب الحرة في 2020

من جهة أخرى، يمتلك الإسباني تاريخاً يشهد له بصعوبة التعامل ضمن الفريق، لهذا السبب اتجه أبيتبول إلى مدير رينو السابق بحثاً عن النصيحة.

فقال: "أعتقد أن الشخص الوحيد الذي نجح بالتعامل معه في هذا الصدد هو فلافيو (برياتوري)، وأعتقد أن ذلك ليس سراً".

وتابع: "لقد كنتُ مع فلافيو كذلك، ورأيت بعض الأمور التي كان يتبعها مع فرناندو، ولطالما خضنا النقاشات أنا وفلافيو. ليس هو فقط ولكن بعض الأشخاص الآخرين الذين لن أذكر أسماءهم، لكن كل ذلك جزء من عملية اتخاذ القرار".

وأكمل: "أنا أستوحي منهم حيال ما سأقوم به الموسم المقبل وكيفية التعامل مع فرناندو. لكن بالنسبة لي، فرناندو ’الجديد’، العائد حديثاً إلى الفورمولا واحد، أعتقد أنه فرناندو أفضل من ذي قبل".

واختتم: "سأضمن شفافية كاملة معه، لأنه شخص ذكي. إنه يفهم الكثير في جوانب الفورمولا واحد، لذا فإن الأمر الوحيد الذي لن أقوم به هو الكذب عليه أو تقديم وعود لا يمكن الإيفاء بها".