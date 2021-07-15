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ريكاردو يُوضح تعليقاته السلبيّة بشأن إطلاق سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022

أوضح دانيال ريكاردو أنّ التعليقات التي سُمع وهو يقولها بشكلٍ عرضي خلال البثّ الحيّ لم تكن موجّهة إلى تصميم سيارة الفورمولا واحد الجديدة لموسم 2022.

ريكاردو يُوضح تعليقاته السلبيّة بشأن إطلاق سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022

أثناء العدّ التنازليّ لإطلاق سيارتها لموسم 2022 قبيل جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون، سُمع ريكاردو وهو يتحدّث في المصدح الحيّ وقال تعليقات حادة.

وتمّ تناقل تلك التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال فيها: "أجل، كلّا إنّها مروّعة، إنّها سيّئة، بل أسوأ".

ومع عدم وجود مقطع فيديو لتوضيح ما كان ريكاردو ينظر إليه، فقد افترض الكثيرون أنّه لم يكن سعيدًا حيال التصميم الجديد الذي حصل السائقون على فرصة رؤيته مباشرة.

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كما قال ريكاردو خلال التقديم الرسمي لاحقًا أنّ بعض أجزاء السيارة لا تبدو مثيرة مع إجابة دبلوماسيّة.

وقال الأسترالي: "أحبّ قسمها الخلفي. يبدو من الطراز القديم ويُذكّرني بموسم 2008 بذلك الأسلوب الرائع. أمّا المقدّمة فهي مختلفة للغاية لكن مثلما هو الحال دائمًا فكلّما نظرت إليها أكثر كلّما أصبح ذلك طبيعيًا".

لكن بحديثه لاحقًا حيال المسألة، قال ريكاردو أنّ التعليقات التي سُمع وهو يقولها لم تكن حول سيارة 2022.

وقال في هذا الصدد: "كنت أتحدّث حول شيء آخر على الأرجح لأنّنا كنّا نتحدّث حول بضعة أمورٍ أخرى بكلّ صدق".

وأضاف: "لا أذكر قولي لأيّ شيء هكذا لأنّني أعتقد بأنّ التصميم بدا رائعًا في الحقيقة. لن أكون عدائيًا تجاهه، ربّما لم أحبّ ألوان الطلاء، لكنّني لن أقول شيء هكذا حول السيارة".

وقال ريكاردو أنّه كان حائرًا حيال المحادثة التي كان يخوضها عندما التقطه الميكروفون.

وقال: "ينتباني الفضول الآن في الحقيقة. هل كنت بجانب لاندو؟ لا أقول كلمات بذيئة عندما أكون بجوار لاندو لأنّه لا يزال يافعًا".

وأضاف: "سأوضّح مجدّدًا بأنّني لا أعتقد بأنّ التصميم سيّئ. أعتقد بأنّني ذكرت أنّني أحبت القسم الخلفي. لذا لا توجد نظرة سلبيّة للسيارة الجديدة".

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