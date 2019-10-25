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ريكاردو يودّ من رينو "المحبطة والغاضبة" تحويل شطب نتيجتها إلى وقود يدفعها للأمام

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ريكاردو يودّ من رينو "المحبطة والغاضبة" تحويل شطب نتيجتها إلى وقود يدفعها للأمام
25-10-2019

أوضح دانيال ريكاردو أن شعوره وفريقه رينو "الغاضب والمحبط" سيمحي عقوبة شطب نتيجة سباق جائزة اليابان الكبرى، بهدف الاستفادة من هذا الموقف كوقود يحفّز كامل الفريق للمضي قدماً.

قبيل جولة المكسيك، تمّ تجريد رينو من مركزَيها السادس والعاشر في سباق جائزة اليابان الكبرى، وبذلك بعد وجد الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أن نظام المكابح المستعمل من قبل المصنّع الفرنسيّ غير قانوني ويقدم مساعدة للسائق.

ولم يتمّ السماح لأي من السائقَين بالإجابة على الأسئلة حيال شطب النتيجة، لكنّ ريكاردو قال أن رينو لن تخسر الوقت في المشاعر السلبية بين الرفض والغضب.

وحين سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان من السهل تخطي العقوبة والمضيّ قدماً في جولة المكسيك، أجاب ريكاردو: "نعم، أعتقد ذلك. لقد انتهت المسألة، والسباق كذلك منذ أسبوعين".

وأكمل: "من الواضح أنني قمت بما بوسعي وخضنا سباقاً جيداً، أعتقد أن السباق كان جيداً. لكن النقاط شطبت الآن. ولا يوجد ما يمكننا القيام به لتغيير ذلك".

وتابع: "تلقيت الخبر، وكنت محبطاً، لأن ثماني نقاط كانت دفعة جيدة بالنسبة لي. الآن، أنا فقط أشاهد لفة على متن السيارة حين أحرزتُ قطب الانطلاق الأول الموسم الماضي هنا، وأحفّز نفسي للسباق".

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بالمقابل، يرى ريكاردو أن على رينو "المضيّ قدماً لأن مواصلة الكلام في المسألة والظروف المحيطة بها هذا الموسم لن تنتج إلا الأسى والأسف".

لكن، يعي الأسترالي أنّه سيكون من الصعب الحصول على الزخم اللازم في أول موسم له مع المصنّع الفرنسي عقب الانتقال من ريد بُل.

فقال: "الوصول إلى فريق مع توقعات عالية للبناء على ما حققوه العام الماضي، لكن لم تسر الظروف كما كنا نريد".

وأكمل: "عندما نقدم جولة جيدة، نحصل على عقوبة".

وتابع: "لقد كان من الصعب بناء الزخم في السباقات. هناك مشكلة ما على الدوام. لكن إن جلسنا وبدأنا في التأسف على أنفسنا، حينها لن نتقدم إلى الأمام".

وأردف: "حتى ما حصل في اليابان، يمكنني رؤيته في الفريق. نعم نحن غاضبون ومحبطون، لكننا سنستفيد من ذلك كمحفز لنا".

واسترسل: "لا أعتقد أننا سنتغير بشكل كبير على هذه الحلبة لناحية الأداء والتنافسية، لكنني مرتاح حيال ذلك".

واختتم: "من الجيد أن أمامنا جولة قريبة كي نتخلص من هذه المشاعر السلبية، وأن نقوم بعملنا ونخوض السباقات مجدداً".

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