ريكاردو يهدف للحصول على مقعد بيريز مع ريد بُل في 2025
قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن دانيال ريكاردو يستغلّ عودته إلى السباقات مع ألفا تاوري لإقناع العلامة النمساوية بأخذه كبديل عن سيرجيو بيريز بدءاً من موسم 2025.
يدرك ريكاردو تماماً أن عودته القريبة من بوابة المجر ستشكل تحدياً له على متن سيارة ألفا تاوري حيث يقبع الفريق في المركز الأخير ضمن ترتيب بطولة المصنعين.
لكن وتعليقاً حول سبب موافقة ريكاردو على "رمي نفسه" في هذه "المعمعة" غير مضمونة النتائج، شرح هورنر أن الأسترالي ينظر للصورة الأكبر.
حيث يريد ريكاردو إثبات نفسه كأفضل المرشحين للقيادة بديلاً عن بيريز مع بداية 2025، حين ينتهي عقد المكسيكي.
وضمن معرض كلامه أثناء برنامج "F1 Nation" الإذاعي عبر الإنترنت، أشار هورنر إلى أنه تم تقييم ريكاردو كسائق مع ريد بُل في 2024، لكن القرار الفعليّ لن يدخل حيز التنفيذ إلا في الموسم التالي.
فقال: "حالياً، لدينا أمر واحد للتركيز عليه حتى نهاية الموسم، وليست لدينا أية توقعات أو قرارات أكثر من ذلك. قمنا بإعارته إلى ألفا تاوري حتى نهاية الموسم".
وأكمل: "من الواضح أن تشكيلتنا ستكون: ماكس فيرستابن وتشيكو، مجدداً للموسم المقبل. لكن من الجيد على الدوام وجود خيار احتياطي. أعتقد أن دانيال ينظر إلى ألفا تاوري كوسيلة لإثبات نفسه مرشحاً لمقعد ريد بُل في 2025".
وتابع: "هذا هو هدفه ودافعه من خطوة القيادة مع ألفا تاوري، أعتقد أنه يراها الطريقة الأفضل لرفع فرصه في 2025".
بالمقابل، أوضح هورنر أن قرار إعارة ريكاردو إلى ألفا تاوري لبقية الموسم حصل بسرعة كبيرة خلال تجارب إطارات سيلفرستون، حين قاد الأسترالي سيارة ريد بُل الحالية للمرة الأولى.
حيث سجل أزمنة كانت لتمنحه صف الانطلاق الأول لسباق جائزة بريطانيا الكبرى بعد حساب فوارق الوقود وظروف المسار ووضع الإطارات. وهذا ما سهّل اتخاذ القرار وفقاً لـ هورنر.
فقال: "ما أثار إعجابي هو أنه لم يقد هذه السيارة ولم يقد أية سيارة منذ سبعة أشهر، وخلال اللفة الثالثة أو الرابعة كان في حدود ثانية مما سجله سائقانا.".
وأكمل: "من ثم وخلال طلعة سريعة وعلى إطارات مناسبة، يمكن أن نلحظ ثقته تزداد بالفعل. أول لفة سريعة بالكامل كانت السابعة وكانت لتضعه في صف الانطلاق الأول. لقد كان أداءً مبهراً حقاً".
ورغم أن قيادة سيارة ألفا تاوري ستكون مهمة عسيرة، لكن هورنر أكد بأن ريكاردو لم يتردد في قبول التحدي حين بدت الضرورة ملحة لاستبدال دي فريز.
فقال: "في البداية، كان علينا التأكد من أنه يريد الانتقال بالفعل. قيادة سيارة ألفا تاوري مختلفة جداً عن سيارة ريد بُل".
وأكمل: "ذلك سيشكل تحدياً بالتأكيد، وأعتقد أننا أردنا التأكد بأنه يريد خوضه وربما عدم القدرة على التأهل من القسم الأول للتصفيات؟".
واختتم: "لكنه بدا أكثر من مسرور بذلك، العودة للسباقات وقيادة سيارة فورمولا واحد مجدداً".
فيراري تنفي شائعات ألبون وتؤكد عدم خوض محادثات تخص عقود السائقين
هورنر: التوقعات المرتفعة هي السبب وراء الاستغناء عن دي فريز
هورنر: التوقعات المرتفعة هي السبب وراء الاستغناء عن دي فريز
هورنر: التوقعات المرتفعة هي السبب وراء الاستغناء عن دي فريز هورنر: التوقعات المرتفعة هي السبب وراء الاستغناء عن دي فريز
تحليل: لماذا قد تحمل أكبر نقاط ضعف ألفا تاوري أخباراً سيئة إلى ريكاردو
تحليل: لماذا قد تحمل أكبر نقاط ضعف ألفا تاوري أخباراً سيئة إلى ريكاردو تحليل: لماذا قد تحمل أكبر نقاط ضعف ألفا تاوري أخباراً سيئة إلى ريكاردو
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
هورنر: فورد "تجلب قيمة إضافية" إلى وحدات طاقة ريد بُل
هورنر: فورد "تجلب قيمة إضافية" إلى وحدات طاقة ريد بُل هورنر: فورد "تجلب قيمة إضافية" إلى وحدات طاقة ريد بُل
فيرستابن: تغيير الترتيب خلف ريد بُل "محيّر جداً"
فيرستابن: تغيير الترتيب خلف ريد بُل "محيّر جداً" فيرستابن: تغيير الترتيب خلف ريد بُل "محيّر جداً"
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟ تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟
أحدث الأخبار
تصوير فيلم براد بيت سيتواصل بالرغم من إضراب ممثلي هوليوود
تصوير فيلم براد بيت سيتواصل بالرغم من إضراب ممثلي هوليوود تصوير فيلم براد بيت سيتواصل بالرغم من إضراب ممثلي هوليوود
مواعيد جائزة المجر الكبرى 2023
مواعيد جائزة المجر الكبرى 2023 مواعيد جائزة المجر الكبرى 2023
مكلارين: بياستري ساعد نوريس على إيجاد مستوى جديد لأدائه في الفورمولا واحد
مكلارين: بياستري ساعد نوريس على إيجاد مستوى جديد لأدائه في الفورمولا واحد مكلارين: بياستري ساعد نوريس على إيجاد مستوى جديد لأدائه في الفورمولا واحد
ستيلا: الفرق التي تقلل من أهمية تصميم جانب السيارة "تكذب مثل بينوكيو"
ستيلا: الفرق التي تقلل من أهمية تصميم جانب السيارة "تكذب مثل بينوكيو" ستيلا: الفرق التي تقلل من أهمية تصميم جانب السيارة "تكذب مثل بينوكيو"
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.