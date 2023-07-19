ريكاردو يهدف للحصول على مقعد بيريز مع ريد بُل في 2025

يدرك ريكاردو تماماً أن عودته القريبة من بوابة المجر ستشكل تحدياً له على متن سيارة ألفا تاوري حيث يقبع الفريق في المركز الأخير ضمن ترتيب بطولة المصنعين.

لكن وتعليقاً حول سبب موافقة ريكاردو على "رمي نفسه" في هذه "المعمعة" غير مضمونة النتائج، شرح هورنر أن الأسترالي ينظر للصورة الأكبر.

حيث يريد ريكاردو إثبات نفسه كأفضل المرشحين للقيادة بديلاً عن بيريز مع بداية 2025، حين ينتهي عقد المكسيكي.

وضمن معرض كلامه أثناء برنامج "F1 Nation" الإذاعي عبر الإنترنت، أشار هورنر إلى أنه تم تقييم ريكاردو كسائق مع ريد بُل في 2024، لكن القرار الفعليّ لن يدخل حيز التنفيذ إلا في الموسم التالي.

فقال: "حالياً، لدينا أمر واحد للتركيز عليه حتى نهاية الموسم، وليست لدينا أية توقعات أو قرارات أكثر من ذلك. قمنا بإعارته إلى ألفا تاوري حتى نهاية الموسم".

وأكمل: "من الواضح أن تشكيلتنا ستكون: ماكس فيرستابن وتشيكو، مجدداً للموسم المقبل. لكن من الجيد على الدوام وجود خيار احتياطي. أعتقد أن دانيال ينظر إلى ألفا تاوري كوسيلة لإثبات نفسه مرشحاً لمقعد ريد بُل في 2025".

وتابع: "هذا هو هدفه ودافعه من خطوة القيادة مع ألفا تاوري، أعتقد أنه يراها الطريقة الأفضل لرفع فرصه في 2025".

بالمقابل، أوضح هورنر أن قرار إعارة ريكاردو إلى ألفا تاوري لبقية الموسم حصل بسرعة كبيرة خلال تجارب إطارات سيلفرستون، حين قاد الأسترالي سيارة ريد بُل الحالية للمرة الأولى.

حيث سجل أزمنة كانت لتمنحه صف الانطلاق الأول لسباق جائزة بريطانيا الكبرى بعد حساب فوارق الوقود وظروف المسار ووضع الإطارات. وهذا ما سهّل اتخاذ القرار وفقاً لـ هورنر.

فقال: "ما أثار إعجابي هو أنه لم يقد هذه السيارة ولم يقد أية سيارة منذ سبعة أشهر، وخلال اللفة الثالثة أو الرابعة كان في حدود ثانية مما سجله سائقانا.".

وأكمل: "من ثم وخلال طلعة سريعة وعلى إطارات مناسبة، يمكن أن نلحظ ثقته تزداد بالفعل. أول لفة سريعة بالكامل كانت السابعة وكانت لتضعه في صف الانطلاق الأول. لقد كان أداءً مبهراً حقاً".

ورغم أن قيادة سيارة ألفا تاوري ستكون مهمة عسيرة، لكن هورنر أكد بأن ريكاردو لم يتردد في قبول التحدي حين بدت الضرورة ملحة لاستبدال دي فريز.

فقال: "في البداية، كان علينا التأكد من أنه يريد الانتقال بالفعل. قيادة سيارة ألفا تاوري مختلفة جداً عن سيارة ريد بُل".

وأكمل: "ذلك سيشكل تحدياً بالتأكيد، وأعتقد أننا أردنا التأكد بأنه يريد خوضه وربما عدم القدرة على التأهل من القسم الأول للتصفيات؟".

واختتم: "لكنه بدا أكثر من مسرور بذلك، العودة للسباقات وقيادة سيارة فورمولا واحد مجدداً".