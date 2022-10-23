ريكاردو ينفي توقيعه للعب دور سائق احتياطي في 2023 ويستبعد الانتتقال إلى الإندي كار

يدرس ريكاردو مستقبله في الفترة الماضية منذ إعلان مغادرته لمكلارين بنهاية الموسم الحالي في أغسطس الماضي، أي قبل عامٍ من نهاية عقده.

وقبل الفائز بثمانية سباقات في الفورمولا واحد منذ ذلك الحين أنّه لن يتسابق في الفورمولا واحد في العام المقبل، لكنّه ارتبط بدور سائق احتياطي محتملٍ مع أحد الفرق الحاليّة.

وانتشرت بعض الشائعات بشأن إمكانيّة عودة ريكاردو إلى صفوف فريقه السابق ريد بُل للعب دور السائق الاحتياطي، لكنّه قال عندما سُئل حول ذلك: "كلّا كلّا. كلّ شيء مجرّد شائعات في الوقت الحاضر".

وأضاف: "هل أنا بصدد الحديث إلى الفرق؟ أجل. لكن لم يتمّ التوقيع على أيّ شيء بعد".

وقال ريكاردو أنّه "سيواصل التواجد في البادوك لأنّه لا يزال يطمح للعودة إلى التسابق بشكلٍ كامل في 2024".

وأردف: "لذا لن أنفصل بشكلٍ كاملٍ عن الرياضة، لكن من الواضح أن لا شيء مضمونٌ لموسم 2024".

وفي ما يتعلّق بإمكانيّة الانتقال إلى سباقات الإندي كار، قال الأسترالي: "الحلبات البيضويّة ترعبني. طموحي ومسيرتي في الفورمولا واحد لم ينتهيا بعد. لا أريد الابتعاد، سأقول بأنّ ذلك هو السبب الأساسي".

وأردف: "كنت لأقبل بالحلبات البيضويّة قبل 10 أعوام، لكنّني لا أقبل بها الآن (من ناحية أنّها مخيفة)".