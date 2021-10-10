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ريكاردو ينطلق من آخر الترتيب بعد حصوله على محرّك جديد

يتّجه دانيال ريكاردو للانطلاق من آخر شبكة انطلاق جائزة تركيا الكبرى بعد أن قرّر فريقه مكلارين منحه وحدة طاقة جديدة.

ريكاردو ينطلق من آخر الترتيب بعد حصوله على محرّك جديد

واجه الأسترالي تصفيات مخيّبة للآمال، وذلك بعد أن تسبّب ضعف ثقته بإطارات سوفت في الأجواء الرطبة في خروجه من القسم الأوّل.

وبعد أن كان يتّجه للانطلاق من المركز الـ 15، قيّمت مكلارين ليلة السبت فكرة منحه وحدة طاقة جديدة.

وبشكلٍ مماثلٍ للفريق المصنعي، تعي زبائن مرسيدس مخاطر الموثوقيّة على محرّكات الصانع الألماني مع بقاء الكثير من السباقات على نهاية الموسم.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ مكلارين قرّرت تغيير وحدة طاقة الاسترالي بالفعل.

لكن عوضًا عن تغيير وحدة طاقة الأسترالي بالكامل، اختارت مكلارين تغيير محرّك الاحتراق الداخلي والشاحن التوربيني ونظام "ام.جي.يو-اتش".

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وبحسب القوانين الرياضيّة فإنّ تقديم مكوّن واحد يُؤدّي إلى عقوبة التراجع 10 مراكز، لكن في حال جمع سائقٌ عقوبة تفوق التراجع 15 مركزًا فسيتمّ إرساله مباشرة إلى آخر شبكة الانطلاق.

لذا وبالنظر إلى أنّ تغيير ريكاردو جاء بعد تغيير ساينز، وتغييره لأكثر من مكوّن فسينطلق من المركز الـ 20، بينما يتقدّم ساينز سائق فيراري إلى المركز الـ 19.

وبحديثه قبل تأكيد هذه الخطوة، اعترف ريكاردو بأنّه سيكون من الصعب تحقيق تقدّم كبير في السباق.

وقال الأسترالي: "لا نعلم إن كانت هذه حلبة يصعب التجاوز عليها. ليست حلبة سهلة، لذا أنا متأكّدٌ من أنّ المهمّة ستكون صعبة".

وأضاف: "لكن كانت هناك بعض محاكاة المسافات الطويلة (يوم الجمعة) التي شعرت فيها براحة جيّدة داخل السيارة، لذا أنا متفائلٌ أو واثقٌ من أنّ السباق سيكون أفضل. لكن سنرى".

وأكمل: "أغلب العشرة الأوائل على إطارات ميديوم. لذا ربّما لا تُعدّ الخيارات الاستراتيجيّة واضحة للغاية. لكنّني أتطلّع قدمًا للسباق وعدم إهدار طاقتي في الشعور بالغضب".

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ساينز: خطة فيراري "الغريبة" كانت للإطاحة بأحد المنافسين في القسم الأول لتصفيات تركيا

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