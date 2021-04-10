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ريكاردو ينتقد بشدة "الأغبياء" الذين يديرون قنوات الفورمولا واحد على مواقع التواصل الاجتماعي

انتقد دانيال ريكاردو "الأغبياء" الذين يديرون قنوات الفورمولا واحد على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر الترويج للحوادث بهدف جذب المزيد من الاهتمام للبطولة.

ريكاردو ينتقد بشدة "الأغبياء" الذين يديرون قنوات الفورمولا واحد على مواقع التواصل الاجتماعي

يرى سائق مكلارين أن الرياضة بحاجة إلى مزيدٍ من المواقف الناضجة، مشيراً إلى استراتيجية تسويق الحوادث وإلقاء الضوء المكثف عليها، بدلاً من العناصر الأخرى التي تمتلكها الرياضة.

وكان ريكاردو قد رفع صوته العام الماضي حيال الطريقة التي تم التعامل بها مع حادثة رومان غروجان المروعة، وتكرار عرضها المتواصل، خلال جائزة البحرين الكبرى.

وضمن مقابلة مع مجلة "سكوير مايل" البريطانية، تكلم ريكاردو عن رأيه بأن الفورمولا واحد قد تجاوزت الخطوط الحمراء.

فقال: "أعتقد أنه وفي الموسم الماضي، نشرت قنوات الفورمولا واحد الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي خبراً على شاكلة ’أهم 10 لحظات في الموسم’ أو شيء من هذا القبيل، وثمانٍ من تلك اللحظات كانت حوادث". 

وأردف: "قلت في نفسي: ’يا لكم من أغبياء’. ربما يرغب أطفال بعمر 12 عاماً مشاهدة محتويات كهذه، ولا بأس في ذلك، لأنهم أطفال ولا يميّزون، لكنكم لستم أطفالاً!".

وأكمل: "عليكم القيام بعمل أفضل يا رفاق. قوموا بعمل أفضل من هذا".

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وأشار ريكاردو إلى أن الرياضة قد تغيرت بعض الشيء منذ أن ازدادت شعبيتها مؤخراً، خاصة مع وثائقيات مثل "قُد للنجاة" الذي تنتجه شبكة نتفليكس، والذي ساهم برفع مستوى شعبية البطولة بشكل كبير.

فقال الأسترالي: "أعتقد أن أول موسم من وثائقي ’قُد للنجاة’ كان رائعاً. أمضيت بعض الوقت في الولايات المتحدة، ولاحظت التغيير حرفياً جراءه. إذ لاحظت أن الناس بدأت تتعرف عليّ بفضل تلك السلسلة".

وأكمل: "لذا وبكل تأكيد، لقد كان ذلك الوثائقي رائعاً بالنسبة لنا كبطولة، حتى أن أرقام التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي ازدادت بشكل هائل. وهذا ما يساعد الرياضة كثيراً".

وتابع: "لكن في الموسم الثاني، شعرت أن بعض الحلقات لم تكن بتلك الجودة".

وأردف: "حاولوا الإيحاء بوجود منافسة بيني وبين (كارلوس) ساينز لم تكن موجودة أساساً. إنه منافس بالنسبة لي مثل أي منافس آخر. وليس هناك أية ضغينة شخصية بيننا، لكنني أعتقد أن نتفليكس أرادت الاتجاه عمداً إلى تلك الناحية".

واستكمل مازحاً: "ربما لم يلاحظ ذلك أحد، إلا أنا. ربما أفكر بسائقين آخرين لا يعجبونني، وليس كارلوس… إنه يرتدي ملابس كما لو كان بعمر الستين! ما عدا ذلك، إنه شخص جيد!".

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بالمقابل، أوضح ريكاردو أن الفورمولا واحد أخذت رأيه على محمل الجد حيال تكرار عرض حادثة غروجان العام الماضي، وذلك بعد حوار مطوّل مع إيلي نورمان مديرة التسويق للبطولة في البحرين.

فقال: "أعتقد أنها كانت متفهمة للغاية، وأعتقد أنها تقبلت اعتراضي ومخاوفي كذلك".

واختتم: "لم تردّ أو تدافع، أعتقد أنها كانت تحاول الاستماع والتعلم كذلك، ربما حول كيفية اعتماد مقاربة مختلفة. لكنها تكلمت كذلك عن الأسباب التي دفعتهم وراء بثّ الحادثة".

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