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ريكاردو يلمّح إلى عودةٍ للفورمولا 1 خلال رحلة بسيارة فورد رابتور إلى أوستن

يخوض سائق الفورمولا 1 السابق دانيال ريكاردو رحلة طويلة بالسيارة ضمن فعالية رابتور رالي التابعة لـ فورد في أريزونا إلى أوستن، استعدادًا لجائزة الولايات المتحدة الكبرى.

ليديا مي خلدون يونس

منشور: 18-10-2026

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دانيال ريكاردو

الصورة من قبل: Andy Hone / Motorsport Images

الموتورسبورت خارج البادوك



ثقافة رياضة المحركات تتجاوز حدود الحلبة، من أسلوب حياة السائقين والأزياء والسفر والتصميم، إلى القصص التي تجعل السباقات أكثر من مجرد رياضة.

يخوض سائق الفورمولا 1 السابق دانيال ريكاردو رحلة طويلة ومكثفة عبر الولايات المتحدة، تنطلق من صحراء أريزونا، حيث يشارك ضمن فعالية رابتور رالي التابعة لفورد خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية، وتنتهي في أوستن بولاية تكساس، لحضور جائزة الولايات المتحدة الكبرى.

وأعلن فريق فورد ريسينغ وعلامة ريكاردو المتخصصة في أسلوب الحياة "إنشانتيه" عن مشاركته في الفعالية عبر منشور مشترك على إنستغرام. وجاء في التعليق: "هل أنتم مستعدون يا رابتور رالي؟ سننطلق مع دانيال ريكاردو لخوض المسارات الوعرة. نراكم هناك!".

وبحسب فورد، اجتمع ألف ضيف وأكثر من 450 شاحنة في ليك هافاسو بولاية أريزونا، للمشاركة في النسخة الثالثة من رابتور رالي.

وعلى مدار يومين، تتضمن الفعالية مسارات صحراوية، وحلقات مستوحاة من سباقات باها، ولفات سريعة إلى جانب سائقين محترفين، بالإضافة إلى إقامة النسخة الأولى من منافسات رابتور باها سبرينت.

وتضم قائمة المشاركين لورين هيلي، وبراد لوفيل، وفون غيتين جونيور، وميتش غاثري جونيور.

وبعد انتهاء الفعالية، سينطلق ريكاردو ومغني موسيقى الكانتري روب بيرد في رحلة بالسيارة تنتهي في أوستن.

وأوضح سائق ريد بُل السابق في رسالة إلى المشتركين في نشرة "إنشانتيه": "بدأنا الليلة الماضية مغامرتنا في ليك هافاسو خلال رابتور رالي التابعة لفورد، وبعد يومين سنسلك الطريق الأطول إلى أوستن. وأعني بذلك الطريق الأطول فعلًا. الصحراء، والطرق الريفية، وبرك السباحة الطبيعية، وكل شيء آخر. لن أكذب، لا أستطيع الانتظار!".

وتفتتح علامتا "إنشانتيه" وفورد ريسينغ متجرًا مؤقتًا في قاعة ديستريبيوشن هول، في العنوان 1500 إيست فورث ستريت بمدينة أوستن، خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر.

وبعد رحيله عن الفورمولا 1 في عام 2024، أصبح ريكاردو سفيرًا عالميًا لفورد ريسينغ.

وخلال فترة عمله في هذا المنصب، اطّلع على الكواليس داخل منشآت فورد العالمية، وأصبح الوجه الترويجي لعلامة رابتور، وشارك في فعاليات مختلفة بسيارة فورد رابتور تي 1+، كما شارك في فعالية الكشف عن سيارة ريد بُل للفورمولا 1، ضمن التعاون الجديد بين الطرفين في مجال وحدات الطاقة.

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