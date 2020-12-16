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ريكاردو يُلمح إلى إمكانيّة مشاركته في سباق باثورست 1000

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ريكاردو يُلمح إلى إمكانيّة مشاركته في سباق باثورست 1000

قدّم دانيال ريكاردو آخر التلميحات حيال إمكانيّة مشاركته في سباق باثورست 1000 للتحمّل.

سينتقل الأسترالي في الفترة الشتويّة من فريق رينو إلى مكلارين في الفورمولا واحد، ما يمنحه رابطًا مباشرًا بعالم سباقات السيارات الرياضيّة من خلال زاك براون.

ويُعدّ مدير فريق مكلارين من بين ملّاك فريق أندريتي يونايتد سوبركارز وطرح بالفعل فكرة مشاركة ريكاردو ولاندو نوريس على حلبة جبل بانوراما.

وقدّم ريكاردو بنفسه تلميحًا على ذلك الآن، فبحديثه خلال البرنامج الإذاعيّ "فاست لاين"، اعترف ريكاردو بأنّه تحدّث بالفعل مع براون بشأن باثورست، بالرغم من عدم التطرّق تحديدًا لخوض السباق.

وقال الأسترالي: "خضت بعض المحادثات بالفعل حيال سباق باثورست معه في الحقيقة. نحن نعمل على ذلك، نعمل على ذلك".

وسبق لريكاردو قيادة سيارة كيلي ريسينغ نيسان سوبركار على حلبة كالدر بارك في 2019 بعد أن عبّر عن اهتمامه بالمنافسة سباق باثورست 1000 يومًا ما.

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