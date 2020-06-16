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ريكاردو يُكمل يوم التجارب الأوّل مع رينو في النمسا

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ريكاردو يُكمل يوم التجارب الأوّل مع رينو في النمسا
16-06-2020

أكمل دانيال ريكاردو يوم التجارب الأول على متن سيارة رينو للفورمولا واحد على حلبة ريد بُل رينغ في النمسا قبيل انطلاق موسم 2020 على ذات الحلبة بعد أسبوعين.

أعلنت رينو الأسبوع الماضي أنّها ستجري تجارب خاصة على حلبة ريد بُل رينغ باستخدام سيارتها من موسم 2018، لتعزّز بذلك تحضيراتها لبداية موسم 2020 المؤجّلة.

وكان ريكاردو الفائز بسبعة سباقات في الفئة الملكة أوّل من يخوض التجارب لصالح رينو في النمسا، وذلك بعد أن عاد مؤخّرًا إلى أوروبا بعد أن أمضى أغلب فترة الإغلاق في موطنه في أستراليا.

وأكمل ريكاردو ما مجموعه 115 لفّة، ما يُعادل 500 كلم تقريبًا، حيث نشر الفريق مقطع فيديو للأسترالي وهو يُجري محاكاة للانطلاقة بسيارة تزيّنت بكسوة سوداء بالكامل.

وستمنح هذه التجارب رينو فرصة أولى للتعوّد على البروتوكولات الجديدة التي ستفرض في السباقات الأولى من الموسم على إثر وباء "كوفيد-19".

وتتضمّن هذه الإجراءات ارتداء جميع أفراد طاقم الفريق للأقنعة والامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، على أن يتمّ الكشف عن التفاصيل الكاملة لخطّة "فيا" في وقتٍ لاحقٍ من هذا الأسبوع.

وستكمل رينو يوم تجارب آخر غدًا الأربعاء بقيادة إستيبان أوكون.

وستحصل رينو على مكاسب إضافيّة بإجرائها التجارب على حلبة النمسا بالنظر إلى أنّها ستستضيف أوّل سباقَين من الموسم في 5 و12 يوليو.

وكانت مرسيدس قد أكملت بالفعل يومَي تجارب في سيلفرستون من أجل التحضير لهذه التدابير الجديدة، بينما أكّدت فيراري، وألفا تاوري، وريسينغ بوينت خططها لإجراء تجارب في هذه الأسابيع كذلك.

وسيُكمل فريقا ريسينغ بوينت وألفاتاوري يوم تصويري ترويجي باستخدام سيارتَيهما لموسم 2020 وذلك على حلبتي سيلفرستون وإيمولا على التوالي، على أن يقتصر كلٌ منهما على مسافة 100 كلم وفق ما تفرضه قوانين الفورمولا واحد.

أمّا بالنسبة لفيراري فإنّها ستُكمل تجارب خاصة على حلبتها فيورانو بسيارة 2018 بقيادة سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير في المستقبل القريب.

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