ريكاردو يكشف ما حصل حيال دراما انطلاقة سباق زاندفورت

تعرض الأسترالي إلى مشكلة مع عتلة القابض اليمنى التي يستعملها عادة، ولم تعمل إلا بعد أن طلب منه الفريق بالانتقال لاستعمال العتلة اليسرى، التي ليس معتاداً عليها.

وأوضح ريكاردو أن هذه المشكلة ستدفعه إلى التمرن أكثر على العتلة اليسرى، في حال تكرر ذلك مستقبلاً.

ويتواجد ضمن مقود أية سيارة فورمولا واحد، عتلتان اثنتان للقابض، حيث يستعمل السائقون إحدى العتلتين، إلا في بعض الحالات الاستثنائية.

وأظهرت اللقطات من سيارة مكلارين أنه وبعد توقف ريكاردو على شبكة الانطلاق وإدراكه بوجود مشكلة، حاول بسرعة الضغط على عدة أزرار ضمن المقود كما لوّح بيده اليسرى لتحذير المسؤولين بأنه يعاني من مشكلة - وتلك الإشارة كانت لتؤدي إلى تأجيل الانطلاقة.

حيث قال لفريقه: "لا يمكنني تعشيق نسبة السرعة الأولى، دخلت السيارة في وضع ’منع التوقف’". ليرد عليه مهندسه: "العتلة اليسرى، العتلة اليسرى".

وبهذا تمكن ريكاردو من الانطلاق بأمان مع انطفاء الأضواء.

"لقد كانت تلك لحظات مليئة بالتوتر عند الانطلاقة. لدينا عتلتان للقابض، وعادة يختار السائق جهة مفضلة له، ومن الواضح أنك إن كنت تستعمل يدك اليمنى، فإنك ستختار العتلة اليمنى عند الانطلاقة على الأغلب. لكن تلك العتلة لم تكن تعمل لديّ" قال الأسترالي في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وتابع: "لذا، كان هناك الكثير من التوتر، لأن نسبة السرعة لم تُعشّق لديّ. كنت أعتقد أن لدي مشكلة في علبة السرعة. كنت ألوّح بيدي معتقداً أنه سيتم سحبي خارج شبكة الانطلاق. من ثم جربتُ العتلة اليسرى، وحُلّت المشكلة".

وأردف: "لهذا كنت أحاول الانطلاقة بيدي اليسرى. كنت مستعداً نفسياً لانطلاقة ضعيفة".

انطلاقة سباق زاندفورت تصوير: كريس شوتانوس - إيساي برودكتيز

وحين سُئِل إن كان سيقوم بالتمرن بشكل أكبر على العتلة اليسرى، أجاب ريكاردو: "يجب عليّ ذلك. أعتقد أنه في موناكو، قد تضطرّ لذلك مع الخروج من خط الحظائر لأنك تدير المقود بالجهة الأخرى. لذا من الأسهل استعمال يدك اليسرى لإدارة المقود! لكنني سأتمرن أكثر على ذلك".

وعند الانطلاقة تمكن جورج راسل من تجاوزه قبل المنعطف الأول، كما أن لانس سترول كان قريباً منه عند مخرج المنعطف للغاية، لكن ريكاردو نجح بالعودة أمامهما في المنعطف الثالث، ولاحقاً تجاوز أنطونيو جيوفينازي إلى المركز التاسع.

"كما توقعت، راسل تجاوزني مباشرة. لكنني تمكنت من استعادة المركز. من ثم تقدمت على جيوفينازي كذلك. لذا كسبت مركزاً، بالرغم من تخوفي من خسارة الكثير" قال سائق مكلارين.

لاحقاً خاض ريكاردو معركة في مواجهة سيرجيو بيريز، حيث طلب منه الفريق إيقاف زحف المكسيكي ضمن محاولة لمساعدة زميله لاندو نوريس. لينهي السباق بالمركز 11 خلف نوريس.

حيث قال: "حاولت صدّ بيريز. لكنه كان سريعاً. أعتقد أنها كانت مسألة وقت قبل أن يتقدم".

واختتم: "حاولنا استراتيجية لمساعدة الفريق إن صح التعبير. مساعدة لاندو. أعتقد أننا حاولنا. ببساطة لا أعتقد أنها نجحت. من الواضح أننا سنحلل ما جرى لتقديم نتائج أفضل لاحقاً".