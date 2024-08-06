ريكاردو يكشف عن نقطة الضعف التي لم تعالجها تحديثات آربي الأخيرة
يشعر ريكاردو بأن معاناته على المنعطفات السريعة في الفورمولا 1 ما تزال النقطة التي تحتاج إلى التحسّن.
دانيال ريكاردو، آر بي
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
اعترف دانيال ريكاردو بأنه ما يزال على فريقه آربي العمل من أجل إيجاد حلول لنقاط ضعف سيارتها، بالرُغم من التحديثات التي جلبها الفري في جائزة بلجيكا الكبرى.
أعاد الأسترالي اكتشاف تأدياته مؤخرًا، حيث نجح بتسجيل النقاط في ثلاثة سباقات من الستة الأخيرة، وذلك بعد معاناته من أجل مجاراة زميله بالفريق يوكي تسونودا.
وقد تسببت معاناته تلك باقتراحات بأن يستبدله الفريق، ولا سيما مع انتظار سائق مثل ليام لاوسون لفرصة الصعود ضمن مقعد أساسي في الفورمولا 1 بعد تأدياته المثيرة للإعجاب الموسم الماضي.
لكن في المقابل، ساهم تحسّن تأديات ريكاردو مؤخرًا في وضعه ضمن الاختيارات التي قد تعوّض سيرجيو بيريز في الفريق الأساسي لريد بُل.
بيد أن ريد بُل حسمت المسألة لما تبقى من هذا الموسم، مؤكدة على بقاء كل من بيريز وريكاردو على مقعديهما لموسم 2024.
وبالرُغم من تحسّن تأدياته، لكن ريكاردو أشار إلى أنه ما يزال هنالك بعض العمل للقيام به على السيارة في ظل تواصل معاناته من بعض المشاكل المتأصلة.
حيث قال: "ما أزال أشعر بأن نقاط قوتنا متواجدة أكثر على المنعطفات البطيئة، فيما تبرز نقاط ضعفنا على المنعطفات السريعة".
وأضاف: "حيث أرى أنه ما يزال علينا العمل على الأداء ضمن المنعطفات السريعة. ربما تكون الأحمال هي صديقنا الآن، وعليه قد أحاول زيادة وزني بعض الشيء خلال العطلة".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
ريكاردو لم يتوقّع أن تحقق مكلارين هذا القدر من التقدم
ماركو يلمّح إلى تغييرات ضمن صفوف ريد بُل في 2025
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
ريد بُل قد تفقد خدمات ليام لاوسون
تأكيد بقاء دانيال ريكاردو مع فريقه آربي إلى جانب يوكي تسونودا
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أحدث الأخبار
تقارير: أستون مارتن تخوض محادثات مع ماكس فيرستابن
ريد بُل تجهز منشآت جديدة للهيكل والمحرك استعداداً لموسم 2026
فيلنوف: مستوى بيريز لم ينخفض لكن مستوى فيرستابن تحسّن
فيرستابن يريد المزيد من الانتصارات في النصف الثاني للموسم
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات