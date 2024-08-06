ريكاردو يكشف عن نقطة الضعف التي لم تعالجها تحديثات آربي الأخيرة

اعترف دانيال ريكاردو بأنه ما يزال على فريقه آربي العمل من أجل إيجاد حلول لنقاط ضعف سيارتها، بالرُغم من التحديثات التي جلبها الفري في جائزة بلجيكا الكبرى.

أعاد الأسترالي اكتشاف تأدياته مؤخرًا، حيث نجح بتسجيل النقاط في ثلاثة سباقات من الستة الأخيرة، وذلك بعد معاناته من أجل مجاراة زميله بالفريق يوكي تسونودا.

وقد تسببت معاناته تلك باقتراحات بأن يستبدله الفريق، ولا سيما مع انتظار سائق مثل ليام لاوسون لفرصة الصعود ضمن مقعد أساسي في الفورمولا 1 بعد تأدياته المثيرة للإعجاب الموسم الماضي.

لكن في المقابل، ساهم تحسّن تأديات ريكاردو مؤخرًا في وضعه ضمن الاختيارات التي قد تعوّض سيرجيو بيريز في الفريق الأساسي لريد بُل.

بيد أن ريد بُل حسمت المسألة لما تبقى من هذا الموسم، مؤكدة على بقاء كل من بيريز وريكاردو على مقعديهما لموسم 2024.

وبالرُغم من تحسّن تأدياته، لكن ريكاردو أشار إلى أنه ما يزال هنالك بعض العمل للقيام به على السيارة في ظل تواصل معاناته من بعض المشاكل المتأصلة.

حيث قال: "ما أزال أشعر بأن نقاط قوتنا متواجدة أكثر على المنعطفات البطيئة، فيما تبرز نقاط ضعفنا على المنعطفات السريعة".

وأضاف: "حيث أرى أنه ما يزال علينا العمل على الأداء ضمن المنعطفات السريعة. ربما تكون الأحمال هي صديقنا الآن، وعليه قد أحاول زيادة وزني بعض الشيء خلال العطلة".