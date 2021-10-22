ريكاردو يكشف عن خوذته التي يُكرّم بها دايل إيرنهارد الأب وتصاميم جديدة لسائقين آخرين

اتّخذ ريكاردو سائق مكلارين من إيرنهارد قدوة له عندما كان صغيرًا، حيث استخدم الرقم 3 الشهير ليمثّله عندما صعد إلى منافسات الفورمولا واحد.

وقد وعد زاك براون رئيس مكلارين سائقه ريكاردو بأن يمنحه فرصة قيادة سيارة إيرنهارد من موسم 1984 من طراز "شيفروليه مونتي كارلو" والتي تتواجد ضمن مجموعته الخاصة من السيارات عندما يسجّل الأسترالي أول منصة تتويج له مع الفريق.

وقد فاز ريكاردو بالرهان عندما فاز بجائزة إيطاليا الكبرى في مونزا الشهر الماضي، ما أدّى إلى حصوله كذلك على قيادة استعراضية على متن سيارة ناسكال سيقوم بها نهاية هذا الأسبوع في أوستن.

وقد صرّح ريكاردو أمس الخميس على هامش جائزة الولايات المتحدة الكبرى قائلًا: "أنا سعيد جدًا بالعودة. لقد كانت 24 شهرًا طويلة وحزينة من دون سباق أوستن. أمضي وقتًا جيّدًا هنا، ولديّ فرصة قيادة سيارة إيرنهارد نهاية هذا الأسبوع. وقد جلبها زاك من أوروبا إلى هنا. هناك جهد واضح مبذول في ذلك الأمر، لذلك أنا متحمّس جدًا".

وقد تمّ الكشف عن تصميم خوذة ريكاردة اليوم الجمعة قُبيل انطلاق التجارب الحرة الأولى على حلبة الأمريكيتين.

ويحافظ التصميم على قاعدة اللون الأسود التي اشتُهر بها إيرنهارد ويتضمن تصميم رعاية مشابه كذلك، إلى جانب توقيع ريكاردو ورقم على القسم الأمامي من الخوذة.

وريكاردو من بين عدد من السائقين كذلك استغلوا نهاية الأسبوع في أوستن من أجل وضع تصاميم خاصة لخوذاتهم، حيث آثر المعظم الذهاب مع أفكار أمريكية.

إذ سيسابق زميل ريكاردو بالفريق لاندو نوريس مع تصميم لخوذته بنجوم وخطوط تحاكي شعار مكلارين الكلاسيكي "ام" الذي يستخدمه الفريق نهاية هذا الأسبوع.

فيما اعتمد البريطاني الآخر جورج راسل تصميمًا مستوحى من مدينة تكساس وشارة الشريف على خلفية بلون خشبي.

بينما عمد فالتيري بوتاس الفائز بجائزة الولايات المتحدة الكبرى في 2019 إلى تكريم أبرز الأمور المتعلقة بأوستن مع تصميم مستوحى من فن الشوارع من قِبَل صديقته، تيفاني كرومويل.

ومن بين السائقين الآخرين الذين يسابقون نهاية هذا الأسبوع بتصميم لمرة واحدة على خوذاتهم، نيكيتا مازيبين سائق هاس، الذي اعتمد تصميمًا مستوحى من الأفاعي الجرسية، حدوة الحصان وقبعات رعاة البقر. وكذلك يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري الذي سيستخدم خوذة بتصميم خريفي كان يخطط لارتدائها في اليابان قبل إلغاء السباق هناك.