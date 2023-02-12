ريكاردو يكشف عن خططه التنافسية لموسم 2023

بعد عامين صعبين مع مكلارين، أحرز خلالهما الفوز في جائزة إيطاليا الكبرى 2021، لكن مع الفشل في مجاراة زميله لاندو نوريس، قرر ريكاردو الخروج من صفوف فريقه.

ما زال صاحب الـ 33 عاماً قريباً من عالم المنافسات بعد توقيع صفقة العمل كسائق ثالث للعلامة النمساوية، وهو دور يتطلب منه العمل على جهاز المحاكاة إضافة إلى الواجبات التسويقية التي ستبقيه ضمن عالم الفورمولا واحد للموسم المقبل.

وبينما عززت ريد بُل من علاقتها مع فورد بشراكة تقنية في حقبة المحركات الجديدة التي تبدأ 2026، فهذا قد يفتح باباً أمام الأسترالي لتجارب مختلفة.

لكن ريكاردو أكد أنه "لا ينوي القيام بأي شيء جدي" بل يريد استراحة ذهنية طوال العام.

حيث قال: "إن كانت ريد بُل تريدني في مكان ما، حينها سيكون ذلك من مصلحتنا كلينا".

وتابع: "لكن حالياً، أنا لا أبحث حقاً للقيام أو المشاركة بأي شيء بشكل جدي أو تنافسي".

وأردف: "أريد فقط استراحة ذهنية وذلك سيكون رائعاً".

دانيال ريكاردو، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت

واستكمل: "هذا العام يمثل فرصة لي كي أبتعد قليلاً عن المنافسات الجدية وأستريح بعض الشيء. إن أردتُ المشاركة بشكل جدي حينها ستكون هناك ضغوطات كبيرة على كاهلي ولست واثقاً من أنني سأستمتع حقاً".

وأضاف: "لكن سنرى ما سيحصل في الأشهر المقبلة، لكنني لا أريد التسرع والمشاركة بأي شيء حالياً".

واختتم: "من الواضح أنني بحاجة للحفاظ على لياقتي وجاهزيتي في حال احتاجني الفريق، لكن ليس وكأنني أعاني من 20 كيلوغراماً زائدة من الوزن!".